Milliárdok jutnak a járási hivatalok és kormányhivatalok megújítására

A magyar állam saját forrásból évente csaknem ötmilliárd forintot költ a járási hivatalok és kormányhivatalok épületeinek fenntartására és megújítására – mondta György István államtitkár a Szerencsi Járási Hivatal felújítását bemutató rendezvényen.

2026. 01. 30. 20:33
Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán, György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára, Rák Józsefné, a Tokaji Járási Hivatal vezetője, Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Posta György Tokaj független polgármestere (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a tokaji felújított kormányablak átadóján 2026. január 30-án Fotó: Erdõs József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar állam saját forrásból minden évben csaknem ötmilliárd forintot fordít azokra az épületekre, amelyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében vagy akár csak használatában vannak – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató projektismertető rendezvényen.

Budapest, Hungary - June 20, 2024: Coat of arms of Hungary in front of the Building. Hungarian Government office of the 1st district of Budapest.
Fotó: Shutterstock/csikiphoto 

György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítottak ezekre az épületekre. Az államtitkár hozzátette,

 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tizenhat járásának többségében „nyomai vannak ennek a forrásnak”, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek.

„Nagyon sok erőforrást sikerült koncentrálnunk arra, hogy országszerte a vármegyékben mindenhol a járási hivatali épületeink, kormányhivatali épületeink lehetőleg minél nagyobb számban meg tudjanak újulni” – mondta. Jelezte, ennek az összegnek a tízszerese is kevés lenne ahhoz, hogy az épületeket megfelelő ütemben felújítsák, ebben szükség van az önkormányzatokra; a szerencsi önkormányzat példát mutat, együttműködik a járási hivatallal.

„Az embereket kevésbé érdekli, hogy egy önkormányzati vagy egy állami épületbe lépnek be, a lényeg az, hogy az ügyük el legyen intézve és ha lehetséges, akkor ez esztétikus környezetben történjen” 

– fogalmazott. Leszögezte, elkötelezett abban, hogy a területi közigazgatásban dolgozók életkörülményeit javítsák és az épületeket, legyenek azok akár több száz vagy akár csak néhány tíz évesek, felújítsák.

Az államtitkár emlékeztetett, 2025-ben 15,8 millió ember kereste fel a kormányablakokat, ami rekordot jelent. Azt mondta, az eddigi csúcsév 2019 volt, akkor 14,7 millió ügyfélnek segítettek az ott dolgozók. Hozzátette,

 320 kormányablak működik az országban, ahol meghatározott feladat- és hatáskörökben fogadják az embereket.

Emellett nélkülözhetetlenek a járási hivatalok többi szakigazgatási osztályai. Legyen az gyámügyi, hatósági tevékenység, népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vagy foglalkoztatási terület, az ott dolgozók elhivatott munkáját is „szeretném tisztelettel megköszönni” – mondta György István.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, számos beruházást valósítottak meg az elmúlt évben Szerencsen. Kiemelte, 

a szigetelőanyag-gyárban már a próbaüzem zajlik, folyamatban van a korábban a szél által megrongált világörökségi kapuzat rendbetétele, öt év szünet után újranyitott a városi uszoda, korcsolya- és pumpapályát alakítottak ki és a Szerencsi Szakképzési Centrum egy nagyon komoly pályázat eredményeként élelmiszeripari tudásközpontot hoz létre az egykori cukorgyár területén.

Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán közölte, az ország harmadik legnagyobb kormányhivatala működik a vármegyében Budapest és Pest vármegye után, összesen 127 épületet működtetnek. A Szerencsi Járási Hivatal felújításához a kivitelezőt már kiválasztották, hamarosan szerződést köthetnek, és a nyár elejére készülhet el az épület.

Kiss Attila (Fidesz–KDNP) szerencsi polgármester elmondta, 120 éves épületben működik a járási hivatal, aminek a műemlék jellege a felújításnál korlátokat szab. Hozzátette, 

a 78 millió forintos minisztériumi forrást az önkormányzat 90 millió forint pályázati pénzzel egészíti ki.

Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal vezetője közölte, 16 település és mintegy 40 ezer ember tartozik a járáshoz.

Borítókép: Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán, György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára, Rák Józsefné, a Tokaji Járási Hivatal vezetője, Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Posta György Tokaj független polgármestere (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a tokaji felújított kormányablak átadóján 2026. január 30-án (Forrás: MTI/Erdős József)


