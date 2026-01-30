Milliárdok jutnak a járási hivatalok és kormányhivatalok megújítására

A magyar állam saját forrásból minden évben csaknem ötmilliárd forintot fordít azokra az épületekre, amelyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében vagy akár csak használatában vannak – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató projektismertető rendezvényen.

Fotó: Shutterstock/csikiphoto

György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítottak ezekre az épületekre. Az államtitkár hozzátette,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tizenhat járásának többségében „nyomai vannak ennek a forrásnak”, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek.

„Nagyon sok erőforrást sikerült koncentrálnunk arra, hogy országszerte a vármegyékben mindenhol a járási hivatali épületeink, kormányhivatali épületeink lehetőleg minél nagyobb számban meg tudjanak újulni” – mondta. Jelezte, ennek az összegnek a tízszerese is kevés lenne ahhoz, hogy az épületeket megfelelő ütemben felújítsák, ebben szükség van az önkormányzatokra; a szerencsi önkormányzat példát mutat, együttműködik a járási hivatallal.

„Az embereket kevésbé érdekli, hogy egy önkormányzati vagy egy állami épületbe lépnek be, a lényeg az, hogy az ügyük el legyen intézve és ha lehetséges, akkor ez esztétikus környezetben történjen”

– fogalmazott. Leszögezte, elkötelezett abban, hogy a területi közigazgatásban dolgozók életkörülményeit javítsák és az épületeket, legyenek azok akár több száz vagy akár csak néhány tíz évesek, felújítsák.

Az államtitkár emlékeztetett, 2025-ben 15,8 millió ember kereste fel a kormányablakokat, ami rekordot jelent. Azt mondta, az eddigi csúcsév 2019 volt, akkor 14,7 millió ügyfélnek segítettek az ott dolgozók. Hozzátette,

320 kormányablak működik az országban, ahol meghatározott feladat- és hatáskörökben fogadják az embereket.

Emellett nélkülözhetetlenek a járási hivatalok többi szakigazgatási osztályai. Legyen az gyámügyi, hatósági tevékenység, népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági vagy foglalkoztatási terület, az ott dolgozók elhivatott munkáját is „szeretném tisztelettel megköszönni” – mondta György István.