Rekordot döntött a kormányablakok forgalma tavaly

A személyes ügyintézés továbbra is rendkívül népszerű, 2025-ben 15,8 millióan keresték fel a kormányablakokat, ami új látogatottsági rekordot jelent – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken Tokajban, a felújított kormányablak átadóján.

Fotó: Shutterstock/csikiphoto

György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord.

Az államtitkár úgy fogalmazott,

ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van, az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak.

Hozzátette, ennek ellenére már százasával mérhető azon ügyek száma is, amelyeket digitálisan, akár otthonról is el lehet intézni.

Jelezte, erre a DÁP (Digitális állampolgárság program) is kiválóan alkalmas, és egy „kézben tartott telefonról is nagyon sok mindent tudunk ma már intézni”. E területen is számos fejlesztés zajlik, aminek lezárása után jelentősen bővülnek majd a lehetőségek – fűzte hozzá György István.

Az államtitkár elmondta,

Magyarországon 2011 óta összesen 320 kormányablak jött létre, ami példa nélküli fejlesztést jelent a területi közigazgatás történetében.

Úgy fogalmazott, az „okmányirodai lét” korszakában 49 feladat- és hatáskört lehetett intézni, ma már a jogszabályok értelmében több mint 2500 hatáskörben fogadják a kormányablakok az ügyfeleket.

Közlése szerint a kormányablakok mára az egyik legsikeresebb állami szolgáltatássá váltak: a lakossági elégedettség 75–90 százalék közötti. Országos átlagban az ügyintézés körülbelül kilenc percet vesz igénybe, a várakozási idő pedig mintegy húsz perc, így összességében fél órán belül lezárható a legtöbb ügy – mondta.

György István kiemelte,

a hatékony közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező is, hiszen csökkenti az ügyintézésre fordított időt és megkönnyíti a mindennapi életet.

Rámutatott, a kormányablakok egységes arculattal, korszerű informatikai háttérrel és egyre kényelmesebb ügyfélterekkel működnek, miközben a dolgozók számára is javulnak a munkakörülmények. Hangsúlyozta, a lakosság számára az a legfontosabb, hogy ügyeiket egy helyen, gyorsan és kulturált környezetben intézhessék.