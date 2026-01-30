györgy istvánkoncz zsófiatokajkormányablak

Rekordot döntött a kormányablakok forgalma tavaly

Soha nem volt még ennyi személyes ügyintézés a kormányablakokban: 2025-ben összesen 15,8 millióan keresték fel az ügyfélszolgálatokat – hangzott el a felújított tokaji kormányablak átadásán.

2026. 01. 30. 15:45
Dolgozók a mándoki kormányablakban az átadási ünnepség napján, 2025. július 22-én Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A személyes ügyintézés továbbra is rendkívül népszerű, 2025-ben 15,8 millióan keresték fel a kormányablakokat, ami új látogatottsági rekordot jelent – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken Tokajban, a felújított kormányablak átadóján.

Budapest, Hungary - June 20, 2024: Hungarian Government office of the 1st district of Budapest with the text "Government office" (Hungarian: Kormányablak).
Fotó: Shutterstock/csikiphoto

György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord.

Az államtitkár úgy fogalmazott, 

ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van, az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak. 

Hozzátette, ennek ellenére már százasával mérhető azon ügyek száma is, amelyeket digitálisan, akár otthonról is el lehet intézni.

Jelezte, erre a DÁP (Digitális állampolgárság program) is kiválóan alkalmas, és egy „kézben tartott telefonról is nagyon sok mindent tudunk ma már intézni”. E területen is számos fejlesztés zajlik, aminek lezárása után jelentősen bővülnek majd a lehetőségek – fűzte hozzá György István.

Az államtitkár elmondta, 

Magyarországon 2011 óta összesen 320 kormányablak jött létre, ami példa nélküli fejlesztést jelent a területi közigazgatás történetében. 

Úgy fogalmazott, az „okmányirodai lét” korszakában 49 feladat- és hatáskört lehetett intézni, ma már a jogszabályok értelmében több mint 2500 hatáskörben fogadják a kormányablakok az ügyfeleket.

Közlése szerint a kormányablakok mára az egyik legsikeresebb állami szolgáltatássá váltak: a lakossági elégedettség 75–90 százalék közötti. Országos átlagban az ügyintézés körülbelül kilenc percet vesz igénybe, a várakozási idő pedig mintegy húsz perc, így összességében fél órán belül lezárható a legtöbb ügy – mondta.

György István kiemelte,

 a hatékony közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező is, hiszen csökkenti az ügyintézésre fordított időt és megkönnyíti a mindennapi életet. 

Rámutatott, a kormányablakok egységes arculattal, korszerű informatikai háttérrel és egyre kényelmesebb ügyfélterekkel működnek, miközben a dolgozók számára is javulnak a munkakörülmények. Hangsúlyozta, a lakosság számára az a legfontosabb, hogy ügyeiket egy helyen, gyorsan és kulturált környezetben intézhessék.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője az átadón elmondta, Tokaj 2013-ban lett újra járási központ és tizenegy település lakóit szolgálja ki.

A közigazgatás akkor működik jól, ha közel van az emberekhez és az egyablakos ügyintézés megtestesíti a család-, lakosság- és vidékbarát szemléletet

 – fogalmazott.

A képviselő emlékeztetett, Tokajban történelmi fejlesztés zajlik, a város főutcája hihetetlen változáson megy keresztül, amibe jól illeszkedik a megújult kormányablak is.

Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán elmondta, 

a kormányablakok felújításának célja, hogy azok az állampolgárok, akik ügyeiket szeretnék elintézni, olyan környezetben tudják azt megtenni, ahol azt érzik, az állam foglalkozik az ő ügyeikkel.

Rák Józsefné, a Tokaji Járási Hivatal vezetője kiemelte, a közszolgáltatás fejlesztése a helyi közösség érdekében történt, és bízik abban, hogy a kormányablak sok éven át szolgálja majd a tokaji járásban élő embereket.

Borítókép: Dolgozók a mándoki kormányablakban az átadási ünnepség napján, 2025. július 22-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)


