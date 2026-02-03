Medvegyev: A nukleáris fegyverkezés új korszaka jöhet

Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint új világ kezdődik az új START–szerződés lejártával. A nukleáris fegyvereket korlátozó megállapodás hiányába Dmitrij Medvegyev szerint soha nem látott fegyverkezési verseny kezdődhet – írja a Reuters.

Medvegyev szerint jobb ha mindenki elkezd aggódni

Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Az új START–szerződés, amelyet Barack Obama amerikai elnök és Medvegyev, aki 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke, 2010-ben írt alá, mindkét fél számára 1550-re korlátozta a telepített stratégiai nukleáris robbanófejek számát. A szerződés azonban február 5-én lejár, az oroszok pedig azt állítják, hogy nem kaptak még választ Washingtontól Vlagyimir Putyin ajánlatára.