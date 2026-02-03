Dmijtrij MedvegyevOroszországSTART

Medvegyev: A nukleáris fegyverkezés új korszaka jöhet

Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint a világ elkezdhet aggódni. Dmitrij Medvegyev szerint ha az új START–szerződés lejár és nem születik új megállapodás, akkor soha nem látott fegyverkezési verseny kezdődik majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 1:00
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: POOL
Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint új világ kezdődik az új START–szerződés lejártával. A nukleáris fegyvereket korlátozó megállapodás hiányába Dmitrij Medvegyev szerint soha nem látott fegyverkezési verseny kezdődhet – írja a Reuters

Medvegyev szerint jobb ha mindenki elkezd aggódni 
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Az új START–szerződés, amelyet Barack Obama amerikai elnök és Medvegyev, aki 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke, 2010-ben írt alá, mindkét fél számára 1550-re korlátozta a telepített stratégiai nukleáris robbanófejek számát. A szerződés azonban február 5-én lejár, az oroszok pedig azt állítják, hogy nem kaptak még választ Washingtontól Vlagyimir Putyin ajánlatára. 

Az orosz elnök a szerződés még legalább egy évvel való meghosszabbítására tett javaslatot. 

„Nem akarom azt mondani, hogy ez azonnal katasztrófát jelent, és atomháború fog kitörni, de ettől függetlenül mindenkit riadalommal kell eltöltenie” – mondta Medvegyev. Januárban Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy hagyja lejárni a szerződést. „Ha lejár, akkor lejár” – mondta Trump egy interjújában. 

Medvegyev szerint a fegyverzetkorlátozási szerződések nemcsak a robbanófejek számának korlátozásában játszottak kulcsfontosságú szerepet, hanem a szándékok ellenőrzésének és a nagyobb nukleáris hatalmak közötti bizalom bizonyos elemének biztosításában is. 

Az orosz politikus szerint ha a szerződés lejár, az egyúttal azt is jelenti, hogy a bizalom is elfogyott, ez pedig súlyos probléma. 

Borítókép: Dmitrij, Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke (Fotó: AFP)

