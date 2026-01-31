A hidegháború óta nem látott események jöhetnek, ha ez megtörténik

A New START egyezmény nélkül – amely kevesebb mint egy hét múlva lejár – először nem lennének korlátozások a nagy hatótávolságú nukleáris arzenálokra azóta, hogy Richard Nixon amerikai elnök és a szovjet vezető, Leonyid Brezsnyev 1972-ben, az első amerikai elnöki látogatás során aláírta a két történelmi megállapodást Moszkvában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy mindkét fél további egy évig tartsa fenn a jelenlegi rakéta- és robbanófej-korlátozásokat. Donald Trump amerikai elnök azonban eddig nem reagált hivatalosan a javaslatra. Trump ebben a hónapban azt mondta: „ha a szerződés lejár, akkor lejár”, és hogy az egyezményt egy jobbal kellene felváltani.

Egyes amerikai politikusok szerint Trumpnak el kellene utasítania Putyin javaslatát. Érvelésük szerint ez lehetőséget adna Washingtonnak arra, hogy bővítse arzenálját egy harmadik állam, Kína gyors nukleáris fegyverkezésének ellensúlyozására.

Az amerikai elnök korábban kilátásba helyezte, hogy „nukleáris leszerelést” kíván folytatni Oroszországgal és Kínával is. Peking azonban úgy véli, ostobaság elvárni tőle, hogy csatlakozzon a leszerelési tárgyalásokhoz két olyan országgal, amelyek arzenálja még mindig jóval nagyobb a sajátjánál.

Farewell New START – Hello Arms Race



In just 10 days, New START expires. That's the last remaining arms control agreement between the US and Russia that caps strategic nuclear weapons and allows on-site inspections.



Almost at the same time, the Pentagon released its first… pic.twitter.com/hWFimpUuqN — Jonas Olsson (@JonasOlsson_) January 26, 2026

A Szovjetunió összeomlása óta Oroszország és az Egyesült Államok többször lecserélte és frissítette azokat a hidegháborús szerződéseket, amelyek az egymás városai és bázisai ellen telepített úgynevezett stratégiai fegyvereket korlátozták. A legutóbbi ilyen szerződést 2010-ben Barack Obama amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev orosz elnök írta alá.

A jelenlegi megállapodás új szerződéssel való felváltása nehéz feladat lesz.

Oroszország olyan új, nukleáris fegyver hordozására alkalmas rendszereket fejlesztett ki – a Burevesztnyik cirkálórakétát, az Oresnyik hiperszonikus rakétát és a Poszeidon torpedót –, amelyekre nem terjed ki a New START.