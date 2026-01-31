Washington és Moszkva a hidegháború óta először nukleáris fegyverkezési versenybe kezdhet abban az esetben, ha a két atomhatalom nem jut megállapodásra az utolsó fegyverzet-ellenőrzési szerződés február 5-i lejárta előtt.
A hidegháború óta nem látott események jöhetnek, ha ez megtörténik
Az Egyesült Államok és Oroszország nukleáris fegyverkezési versenybe kezdhet, mivel a dokumentum, amely ezt megakadályozza, hamarosan érvényét veszti. A New START egyezmény február 5-én jár le, így megszűnhetnek a nukleáris fegyverkezésre vonatkozó korlátozások a két ország között. Bár Vlagyimir Putyin ideiglenes hosszabbítást javasolt, Donald Trump egyelőre nem kötelezte el magát mellette. A fegyverkezési versenyben egy harmadik nagyhatalom is domináns szerepre törekszik.
A New START egyezmény nélkül – amely kevesebb mint egy hét múlva lejár – először nem lennének korlátozások a nagy hatótávolságú nukleáris arzenálokra azóta, hogy Richard Nixon amerikai elnök és a szovjet vezető, Leonyid Brezsnyev 1972-ben, az első amerikai elnöki látogatás során aláírta a két történelmi megállapodást Moszkvában.
Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy mindkét fél további egy évig tartsa fenn a jelenlegi rakéta- és robbanófej-korlátozásokat. Donald Trump amerikai elnök azonban eddig nem reagált hivatalosan a javaslatra. Trump ebben a hónapban azt mondta: „ha a szerződés lejár, akkor lejár”, és hogy az egyezményt egy jobbal kellene felváltani.
Egyes amerikai politikusok szerint Trumpnak el kellene utasítania Putyin javaslatát. Érvelésük szerint ez lehetőséget adna Washingtonnak arra, hogy bővítse arzenálját egy harmadik állam, Kína gyors nukleáris fegyverkezésének ellensúlyozására.
Az amerikai elnök korábban kilátásba helyezte, hogy „nukleáris leszerelést” kíván folytatni Oroszországgal és Kínával is. Peking azonban úgy véli, ostobaság elvárni tőle, hogy csatlakozzon a leszerelési tárgyalásokhoz két olyan országgal, amelyek arzenálja még mindig jóval nagyobb a sajátjánál.
A Szovjetunió összeomlása óta Oroszország és az Egyesült Államok többször lecserélte és frissítette azokat a hidegháborús szerződéseket, amelyek az egymás városai és bázisai ellen telepített úgynevezett stratégiai fegyvereket korlátozták. A legutóbbi ilyen szerződést 2010-ben Barack Obama amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev orosz elnök írta alá.
A jelenlegi megállapodás új szerződéssel való felváltása nehéz feladat lesz.
Oroszország olyan új, nukleáris fegyver hordozására alkalmas rendszereket fejlesztett ki – a Burevesztnyik cirkálórakétát, az Oresnyik hiperszonikus rakétát és a Poszeidon torpedót –, amelyekre nem terjed ki a New START.
Trump emellett bejelentette egy űrbe telepíthető rakétavédelmi rendszer, az Arany Kupola létrehozásának tervét, amelyet Moszkva a stratégiai egyensúly megváltoztatására tett kísérletnek tekint.
Közben Kína nukleáris arzenálja növekszik, és azt nem szabályozzák a Washington és Moszkva közötti megállapodások. Peking jelenleg körülbelül 600 robbanófejjel rendelkezik, és a Pentagon becslése szerint 2030-ra ez a szám meghaladja majd az 1000-et.
Eltérőek a vélemények az amerikai politikusok körében
Amerikai politikai körökben megoszlanak a vélemények arról, hogy Trumpnak el kellene-e fogadnia Putyin egyéves korlátozás-fenntartási javaslatát.
Paul Dean egykori fegyverzet-ellenőrzési tisztviselő szerint az amerikai elnöknek lépéseket kellene tennie „egy pazarló nukleáris fegyverkezési verseny kockázatának csökkentésére, valamint a katasztrofális félreértelmezések veszélyének mérséklésére, amelyek egy válsághelyzetben ellenőrizhetetlenné válhatnak”.
A fegyverzet-ellenőrzés hívei szerint az Egyesült Államok már most is hatalmas költségekkel szembesül nukleáris modernizációs programja miatt, amely súlyos késedelmekkel és jelentős költségtúllépésekkel küzd.
További Külföld híreink
Más szakértők és volt tisztviselők ugyanakkor azt mondják, az Egyesült Államoknak nem szabad megbíznia Putyinban.
Megjegyzik, hogy a Kreml vezetője már 2023-ban megszüntette a New START szerződés keretében végzett kölcsönös ellenőrzéseket az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás miatt az Oroszország által indított háború során. Franklin Miller, egy kétpárti kongresszusi bizottság tagja szerint az Oroszországból és Kínából érkező fenyegetések a telepített amerikai stratégiai nukleáris robbanófejek számának növelését teszik szükségessé.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese eközben a Kommerszant című orosz lapnak azt mondta, hogy Trump kiszámíthatatlan.
Oroszország bármilyen fejleményre felkészült. A biztonságunkat érő új fenyegetésekre gyorsan és határozottan válaszolunk
– jelentette ki.
Tavaly novemberben Donald Trump amerikai elnök arra utalt, hogy dolgozik egy Kína és Oroszország nukleáris leszerelését célzó terven. Az elnök kijelentette, hogy szeretné, ha az Egyesült Államok újraindítaná a nukleáris kísérleteket, bár továbbra sem világos, ez milyen formában történne.
A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Nyilvánosságra kerültek a milliárdos szexbotrányainak részletei
Az amerikai igazságügyi minisztérium videók és képek ezreit tette közzé.
Új módszerrel szorítanák vissza az antiszemita támadásokat New York-ban
A javaslat heves vitát váltott ki.
Kína kemény üzenetet küldött a bűnözőknek
Több tucat kínai állampolgár haláláért felelt a maffia.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Nyilvánosságra kerültek a milliárdos szexbotrányainak részletei
Az amerikai igazságügyi minisztérium videók és képek ezreit tette közzé.
Új módszerrel szorítanák vissza az antiszemita támadásokat New York-ban
A javaslat heves vitát váltott ki.
Kína kemény üzenetet küldött a bűnözőknek
Több tucat kínai állampolgár haláláért felelt a maffia.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!