Medvegyev elmondta, mit gondol Trumpról

A Reuters és a TASZSZ hírügynökségnek, illetve a WarGonzo orosz blognak adott interjúban Medvegyev méltatta Trumpot, amiért szembemegy az Egyesült Államokat vezető elittel, és hatékonynak nevezte az amerikai elnök időnként „rámenős” stílusát.

Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Medvegyev Fotó: SAUL LOEB / AFP

Szenvedélyes ember, de ugyanakkor nem teljesen igaz, hogy tevékenységével káoszt teremtene

– vélte Medvegyev, hozzátéve, hogy a stílus mögött „nyilvánvalóan tökéletesen tudatos és kompetens irányvonal húzódik”.

Trump béketeremtőként akar bevonulni a történelembe, és tényleg próbálkozik. Valóban törekszik erre, és emiatt sokkal eredményesebbek lettek a kapcsolatfelvételeink az amerikaiakkal

– mondta Medvegyev.