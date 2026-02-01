donald trumpdmitrij medvegyevorosz

Medvegyev elmondta, mit gondol Trumpról

Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, egykori orosz államfő és miniszterelnök egy vasárnap megjelent interjúban, amelyben megjegyezte azt is: Moszkva nem látja nyomát az orosz partoknál amerikai nukleáris tengeralattjáróknak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 18:57
Donald Trump és Dmitrij Medvegyev Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
A Reuters és a TASZSZ hírügynökségnek, illetve a WarGonzo orosz blognak adott interjúban Medvegyev méltatta Trumpot, amiért szembemegy az Egyesült Államokat vezető elittel, és hatékonynak nevezte az amerikai elnök időnként „rámenős” stílusát. 

Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Medvegyev Fotó: SAUL LOEB / AFP
Szenvedélyes ember, de ugyanakkor nem teljesen igaz, hogy tevékenységével káoszt teremtene

– vélte Medvegyev, hozzátéve, hogy a stílus mögött „nyilvánvalóan tökéletesen tudatos és kompetens irányvonal húzódik”. 

Trump béketeremtőként akar bevonulni a történelembe, és tényleg próbálkozik. Valóban törekszik erre, és emiatt sokkal eredményesebbek lettek a kapcsolatfelvételeink az amerikaiakkal

– mondta Medvegyev. 

A volt orosz elnök szerint Trump megértéséhez kulcsfontosságú ismerni az üzleti világban szerzett hátterét. Úgy fogalmazott, nincs olyan, hogy egykori üzletember, utalva a régi orosz viccre, amely szerint nincs olyan, hogy egykori KGB-ügynök. Donald Trump tavaly augusztusban azt mondta, utasított két nukleáris tengeralattjárót, hogy közelítsen Oroszország felé, válaszul Medvegyev különösen provokatív kijelentéseire. 

Mi azóta sem találjuk őket

– jelentette ki Medvegyev a tengeralattjárókra utalva. Az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke arról is beszélt, hogy Oroszország hamarosan katonai győzelmet fog aratni Ukrajnában, de a legfontosabb, hogy megakadályozzák az újabb konfliktusokat. 

Szeretném, ha ez mielőbb megtörténne, de arra is gondolni kell, hogy mi fog történni utána. A győzelem célja végül is az, hogy elejét vegyük az újabb konfliktusoknak, ez teljesen egyértelmű

– fogalmazott.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev és Donald Trump (Fotó: AFP)

 

