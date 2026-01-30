Medvegyev kérdőre vonta az ENSZ-főtitkárt

Medvegyev megjegyezte, hogy az ENSZ-alapokmány hivatalos és kötelező érvényű értelmezésének joga kizárólag az ENSZ Nemzetközi Bíróságát illeti meg az alapokmány 96. cikke alapján, és csak az ENSZ Közgyűlésének vagy Biztonsági Tanácsának megkeresése esetén. Sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem rendelkezik olyan hatáskörrel, hogy a tagállamokra kötelező jogi állásfoglalást adjon ki.

Korlátozott értelmezési joggal maguk az ENSZ-tagállamok, valamint ugyanígy a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács is rendelkeznek, de csak a saját hatáskörükbe tartozó kérdésekben. Fontos azt is megjegyezni, hogy az 1945-ös San Franciscó-i konferencián elismerték: az ENSZ egyetlen szerve sem adhat az összes tagállamra kötelező alapokmány-értelmezést. És akkor hogy jön ehhez a főtitkár?

— tette fel a kérdést az orosz politikus.