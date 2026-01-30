Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke szerint António Guterres ENSZ-főtitkár egyoldalúan értelmezi az ENSZ alapokmányát. Telegram-csatornáján közölte, hogy a Donbasz és Krím önrendelkezési jogának kérdése nem dönthető el az ENSZ Nemzetközi Bíróságának megfelelő döntése nélkül – írja a Life.
Medvegyev kérdőre vonta az ENSZ-főtitkárt
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke bírálta António Guterrest, amiért szerinte egyoldalúan értelmezi az ENSZ alapokmányát. Medvegyev hangsúlyozta, hogy a Donbasz és a Krím önrendelkezési jogának kérdését csak az ENSZ Nemzetközi Bírósága döntheti el, és sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem jogosult az ügyben állásfoglalásra.
Medvegyev nyilatkozata a csütörtöki ENSZ New York-i sajtótájékoztatóra adott válasz, ahol Guterres azt mondta, hogy az ENSZ Jogi Hivatalának álláspontja alapján
a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím vagy a Donbasz esetében, és ebben a helyzetben a területi integritás elve élvez elsőbbséget.
A TASZSZ beszámolt róla, hogy orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova egyenesen felháborítónak nevezte az ENSZ-főtitkár kijelentését és azt írta Telegram-csatornáján, hogy az ENSZ titkársága mostanában mindenféle felháborító következtetésre jut.
Medvegyev megjegyezte, hogy az ENSZ-alapokmány hivatalos és kötelező érvényű értelmezésének joga kizárólag az ENSZ Nemzetközi Bíróságát illeti meg az alapokmány 96. cikke alapján, és csak az ENSZ Közgyűlésének vagy Biztonsági Tanácsának megkeresése esetén. Sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem rendelkezik olyan hatáskörrel, hogy a tagállamokra kötelező jogi állásfoglalást adjon ki.
Korlátozott értelmezési joggal maguk az ENSZ-tagállamok, valamint ugyanígy a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács is rendelkeznek, de csak a saját hatáskörükbe tartozó kérdésekben. Fontos azt is megjegyezni, hogy az 1945-ös San Franciscó-i konferencián elismerték: az ENSZ egyetlen szerve sem adhat az összes tagállamra kötelező alapokmány-értelmezést. És akkor hogy jön ehhez a főtitkár?
— tette fel a kérdést az orosz politikus.
Borítókép: António Guterres ENSZ-főtitkár (Fotó: AFP)
