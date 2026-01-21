„A kérdés mindenekelőtt az, hogy a Fehér Ház jelenlegi lakója milyen árat hajlandó fizetni ennek eléréséért. A NATO felszámolása nem ugyanaz, mint egy meggyengült országban elrabolni egy szövetségesei által elárult külföldi vezetőt. És végül az is kérdés, vajon Trumpnak megengedik-e ezt…” – fogalmazott Medvegyev.
Medvegyev: Gyáva európai kakasok várják Trumpot Davosban
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke képes lenne Grönlandot az országához csatolni. Az orosz politikus a Telegram-csatornáján osztotta meg a véleményét.
A helyzet összképe alapvetően világos. A gyáva európai »kiskakasok«, félelmükben nyugtatókkal telepumpálva magukat, igyekeznek majd rábeszélni a határozott »nagybácsit«, hogy vállalja a sziget teljes körű felügyeletét, miközben az formálisan a Dán Királyság tulajdonában maradna.
„Úgy érvelnek majd: tegye csak, ahogy jónak látja – vegye a szigetet határozatlan időre, ellenszolgáltatás nélkül használatba, termelje ki ingyen a nyersanyagokat, építsen katonai bázisokat, repülőtereket, rakétasilókat és bármilyen más létesítményt a teljes ellenőrzés érdekében” – írta Medvegyev.
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke a Fehér Ház vezetőjét egy túlfűtött óriáshoz hasonlította, amiért szerinte megpróbálja „lenyelni” Grönlandot.
Bár sokan élvezettel festik le, miként nyelné le a felhevült Gargantua, Trump, ezt a hatalmas földdarabot, majd jóízűen, ragacsos nyállal köpi arcon a ráncos, visszataszító öreg Európát, miközben az Egyesült Államokat a világ második legnagyobb területű államává teszi. Trump valóban siet. Hiszen az ideje könyörtelenül fogy. Elérkezettnek látja a pillanatot, hogy nevét arany betűkkel vésse be a történelem kőtábláiba
– írta Medvegyev.
További Külföld híreink
Úgy vélte, érdekesnek ígérkezik a davosi, általa értelmetlennek nevezett Világgazdasági Fórum – ahol Trump is felszólal –, mivel Medvegyev szerint a halott Ukrajna fáradt és unalmas témája helyett ezúttal a befagyott Grönland kerül majd szóba.
További Külföld híreink
Korábban Donald Trump egy képet tett közzé a Truth Social felületén, amely ismét Grönlandra irányította a figyelmet – írja a Life.ru
A felvételen Trump, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter látható, amint amerikai zászlót tűznek ki a szigeten.
Az Egyesült Államok Grönland iránti érdeklődése régóta geopolitikai jellegű. Washington több mint két évszázada stratégiai jelentőségű területként tekint a világ legnagyobb szigetére; ez feltáró expedíciókban, a megvásárlására irányuló javaslatokban, valamint a hidegháború idején és a közelmúltban folytatott intenzív katonai és politikai kapcsolatokban is megmutatkozott.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!