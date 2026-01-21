MedvegyevGrönlandTrump

Medvegyev: Gyáva európai kakasok várják Trumpot Davosban

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke képes lenne Grönlandot az országához csatolni. Az orosz politikus a Telegram-csatornáján osztotta meg a véleményét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 9:58
Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: SPUTNIK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A kérdés mindenekelőtt az, hogy a Fehér Ház jelenlegi lakója milyen árat hajlandó fizetni ennek eléréséért. A NATO felszámolása nem ugyanaz, mint egy meggyengült országban elrabolni egy szövetségesei által elárult külföldi vezetőt. És végül az is kérdés, vajon Trumpnak megengedik-e ezt…” – fogalmazott Medvegyev.

Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)
Dmitrij Medvegyev. Fotó: AFP

A helyzet összképe alapvetően világos. A gyáva európai »kiskakasok«, félelmükben nyugtatókkal telepumpálva magukat, igyekeznek majd rábeszélni a határozott »nagybácsit«, hogy vállalja a sziget teljes körű felügyeletét, miközben az formálisan a Dán Királyság tulajdonában maradna.

„Úgy érvelnek majd: tegye csak, ahogy jónak látja – vegye a szigetet határozatlan időre, ellenszolgáltatás nélkül használatba, termelje ki ingyen a nyersanyagokat, építsen katonai bázisokat, repülőtereket, rakétasilókat és bármilyen más létesítményt a teljes ellenőrzés érdekében” – írta Medvegyev.

Medvegyev szerint Trump nem puszta ellenőrzést akar Grönland felett, hanem azt, hogy az hivatalosan az Egyesült Államok része legyen, így saját magát az alapító atyák sorába emelhetné, és bevonulhatna a történelembe.

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke a Fehér Ház vezetőjét egy túlfűtött óriáshoz hasonlította, amiért szerinte megpróbálja „lenyelni” Grönlandot. 

Bár sokan élvezettel festik le, miként nyelné le a felhevült Gargantua, Trump, ezt a hatalmas földdarabot, majd jóízűen, ragacsos nyállal köpi arcon a ráncos, visszataszító öreg Európát, miközben az Egyesült Államokat a világ második legnagyobb területű államává teszi. Trump valóban siet. Hiszen az ideje könyörtelenül fogy. Elérkezettnek látja a pillanatot, hogy nevét arany betűkkel vésse be a történelem kőtábláiba

– írta Medvegyev.

Úgy vélte, érdekesnek ígérkezik a davosi, általa értelmetlennek nevezett Világgazdasági Fórum – ahol Trump is felszólal –, mivel Medvegyev szerint a halott Ukrajna fáradt és unalmas témája helyett ezúttal a befagyott Grönland kerül majd szóba.

Korábban Donald Trump egy képet tett közzé a Truth Social felületén, amely ismét Grönlandra irányította a figyelmet – írja a Life.ru

A felvételen Trump, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter látható, amint amerikai zászlót tűznek ki a szigeten.

Az Egyesült Államok Grönland iránti érdeklődése régóta geopolitikai jellegű. Washington több mint két évszázada stratégiai jelentőségű területként tekint a világ legnagyobb szigetére; ez feltáró expedíciókban, a megvásárlására irányuló javaslatokban, valamint a hidegháború idején és a közelmúltban folytatott intenzív katonai és politikai kapcsolatokban is megmutatkozott.

 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu