Medvegyev: Gyáva európai kakasok várják Trumpot Davosban

A helyzet összképe alapvetően világos. A gyáva európai »kiskakasok«, félelmükben nyugtatókkal telepumpálva magukat, igyekeznek majd rábeszélni a határozott »nagybácsit«, hogy vállalja a sziget teljes körű felügyeletét, miközben az formálisan a Dán Királyság tulajdonában maradna.

„Úgy érvelnek majd: tegye csak, ahogy jónak látja – vegye a szigetet határozatlan időre, ellenszolgáltatás nélkül használatba, termelje ki ingyen a nyersanyagokat, építsen katonai bázisokat, repülőtereket, rakétasilókat és bármilyen más létesítményt a teljes ellenőrzés érdekében” – írta Medvegyev.

Medvegyev szerint Trump nem puszta ellenőrzést akar Grönland felett, hanem azt, hogy az hivatalosan az Egyesült Államok része legyen, így saját magát az alapító atyák sorába emelhetné, és bevonulhatna a történelembe.

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke a Fehér Ház vezetőjét egy túlfűtött óriáshoz hasonlította, amiért szerinte megpróbálja „lenyelni” Grönlandot.

Bár sokan élvezettel festik le, miként nyelné le a felhevült Gargantua, Trump, ezt a hatalmas földdarabot, majd jóízűen, ragacsos nyállal köpi arcon a ráncos, visszataszító öreg Európát, miközben az Egyesült Államokat a világ második legnagyobb területű államává teszi. Trump valóban siet. Hiszen az ideje könyörtelenül fogy. Elérkezettnek látja a pillanatot, hogy nevét arany betűkkel vésse be a történelem kőtábláiba

– írta Medvegyev.