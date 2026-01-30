Zaharova az ENSZ főtitkára, António Guterres kijelentésére reagált: az ENSZ Titkársága arra az álláspontra jutott, hogy a szóban forgó területeken az önrendelkezés elvével szemben az államok területi integritásának elve élvez elsőbbséget – írta a TASZSZ.
Zaharova felháborítónak nevezte az ENSZ álláspontját a Donbász és a Krím ügyében
Élesen bírálta az ENSZ vezetésének legutóbbi állásfoglalását az orosz külügyminisztérium. Marija Zaharova, a tárca szóvivője felháborítónak nevezte azt a következtetést, amely szerint a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbász esetében.
Zaharova az ENSZ következtetését kifogásolja
Az ENSZ Titkársága az utóbbi időben számos meghökkentő és elfogadhatatlan következtetésre jutott
– fogalmazott Marija Zaharova a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében.
Az orosz diplomácia szerint a világszervezet vezetése politikai megfontolások mentén értelmezi a nemzetközi jog alapelveit.
A vita középpontjában az ENSZ Alapokmányában is rögzített két alapelv – a népek önrendelkezési joga és az államok területi integritásának védelme – ütközése áll. Moszkva álláspontja szerint a Krímben és a Donbászban élő lakosság jogait figyelmen kívül hagyja az ENSZ jelenlegi értelmezése, míg a világszervezet a szuverenitás sérthetetlenségére hivatkozik.
Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
