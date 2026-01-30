ZaharovaENSZállásfoglalásDonbaszKrímönrendelkezés

Zaharova felháborítónak nevezte az ENSZ álláspontját a Donbász és a Krím ügyében

Élesen bírálta az ENSZ vezetésének legutóbbi állásfoglalását az orosz külügyminisztérium. Marija Zaharova, a tárca szóvivője felháborítónak nevezte azt a következtetést, amely szerint a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbász esetében.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2026. 01. 30. 14:34
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
Zaharova az ENSZ főtitkára, António Guterres kijelentésére reagált: az ENSZ Titkársága arra az álláspontra jutott, hogy a szóban forgó területeken az önrendelkezés elvével szemben az államok területi integritásának elve élvez elsőbbséget – írta a TASZSZ.

Zaharova
António Guterres, az ENSZ főtitkára sajtótájékoztatót tart az ENSZ New York-i székházában 2026. január 29-én. Fotó: Anadolu/AFP/Selcuk Acar

Zaharova az ENSZ következtetését kifogásolja

Az ENSZ Titkársága az utóbbi időben számos meghökkentő és elfogadhatatlan következtetésre jutott

– fogalmazott Marija Zaharova a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében.

Az orosz diplomácia szerint a világszervezet vezetése politikai megfontolások mentén értelmezi a nemzetközi jog alapelveit.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan

A vita középpontjában az ENSZ Alapokmányában is rögzített két alapelv – a népek önrendelkezési joga és az államok területi integritásának védelme – ütközése áll. Moszkva álláspontja szerint a Krímben és a Donbászban élő lakosság jogait figyelmen kívül hagyja az ENSZ jelenlegi értelmezése, míg a világszervezet a szuverenitás sérthetetlenségére hivatkozik.

 

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

