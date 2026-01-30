Zaharova az ENSZ következtetését kifogásolja

Az ENSZ Titkársága az utóbbi időben számos meghökkentő és elfogadhatatlan következtetésre jutott

– fogalmazott Marija Zaharova a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében.

Az orosz diplomácia szerint a világszervezet vezetése politikai megfontolások mentén értelmezi a nemzetközi jog alapelveit.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan

A vita középpontjában az ENSZ Alapokmányában is rögzített két alapelv – a népek önrendelkezési joga és az államok területi integritásának védelme – ütközése áll. Moszkva álláspontja szerint a Krímben és a Donbászban élő lakosság jogait figyelmen kívül hagyja az ENSZ jelenlegi értelmezése, míg a világszervezet a szuverenitás sérthetetlenségére hivatkozik.