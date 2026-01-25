„A Davosban elszenvedett szidalmazás, amelyet a hálátlan narkós disznótól kaptak az európaiak, aki gyengének és fösvénynek nevezte őket, veréssel kellett volna végződnie” – írta közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev.
Medvegyev szerint Zelenszkij verést érdemel
Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese ismét nem finomkodott, amikor az ukrán elnökről beszélt. Medvegyev az európai vezetőket sem kímélte.
De ez nem az első alkalom, hogy az EU tehetetlen, impotens vezetőit arcon köpik – először az amerikai uraik, most pedig a fogyatékos mostohafiuk
– fogalmazott az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, aki Zelenszkij davosi beszédére reagált.
Amint arról beszámoltunk, Trumppal folytatott tárgyalása után Davosban szólalt fel Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök beszédében bírálta európai szövetségeseit. Szerinte ahelyett, hogy Európa egységesen fellépne Oroszország ellen, ahelyett, hogy valóban globális nagyhatalommá válna, Európa továbbra is a „kis- és középhatalmak széttöredezett kaleidoszkópja” marad. Az ukrán elnök Magyarországot is támadta.
Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is. Minden Viktor, aki európai pénzen él, miközben kiárusítja az európai érdekeket, megérdemel egy pofont. És még ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem kellene hagynunk, hogy az európai fővárosok kicsi Moszkvákká váljanak
– fogalmazott Zelenszkij, akinek szavait Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Közösségi oldalán azt írta Zelenszkijnek címezve:
Úgy látom, nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)
