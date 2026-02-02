Dmijtrij MedvegyevvilágháborúOroszországorosz-ukrán háború

„Nem vagyunk őrültek” – Medvegyev szerint Oroszország nem akar világháborút

Oroszország nem törekszik világháborús eszkalációra, és nem állt érdekében a különleges katonai művelet megindítása sem az orosz Biztonsági Tanács alelnöke szerint. Dmitrij Medvegyev elmondta, hogy Moszkva többször is tárgyalásra szólította fel a Nyugatot és a NATO-országokat, mert azok figyelmen kívül hagyták az orosz biztonsági érdekeket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 15:32
Dmitrij Medvegyev az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke lőtéri látogatáson
Dmitrij Medvegyev az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke lőtéri látogatáson Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dmitrij Medvegyev szerint Oroszországnak nem áll érdekében egy világméretű összecsapás kialakulása. Az Orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke interjúban hangsúlyozta: Moszkva nem törekszik globális konfliktus előidézésére, és nem is kívánta elindítani az úgynevezett különleges katonai műveletet – számolt be cikkében az Origo.

Dmitrij Medvegyev az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke szerint Moszkva nem akar világméretű konfliktust
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke szerint Moszkva nem akar világméretű konfliktust. Fotó: AFP

Természetesen nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek! Kinek van szüksége globális konfliktusra?

– fogalmazott Medvegyev, majd hozzátette:

A különleges katonai művelet megkezdésében sem voltunk érdekeltek.

A politikus ismételten felidézte, hogy Oroszország korábban több alkalommal is figyelmeztette a Nyugatot és a NATO-tagállamokat. Elmondása szerint Moszkva arra szólította fel őket, hogy vegyék figyelembe az orosz érdekeket, és üljenek le tárgyalásokat folytatni.

 

Medvegyev kritikával illette az ENSZ-főtitkárt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke bírálta António Guterrest, amiért szerinte egyoldalúan értelmezi az ENSZ alapokmányát. Medvegyev hangsúlyozta, hogy a Donbász és a Krím önrendelkezési jogának kérdését csak az ENSZ Nemzetközi Bírósága döntheti el, és sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem jogosult az ügyben állásfoglalásra.

 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke lőtéri látogatáson (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Lebukott az orosz fegyvergyárakat ellátó hálózat, ukránok is benne voltak a bizniszben

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Amit eddig biztosan tudunk

Bayer Zsolt avatarja

Egyre tisztább a kép.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu