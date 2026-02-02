„Nem vagyunk őrültek” – Medvegyev szerint Oroszország nem akar világháborút

A politikus ismételten felidézte, hogy Oroszország korábban több alkalommal is figyelmeztette a Nyugatot és a NATO-tagállamokat. Elmondása szerint Moszkva arra szólította fel őket, hogy vegyék figyelembe az orosz érdekeket, és üljenek le tárgyalásokat folytatni.

Medvegyev kritikával illette az ENSZ-főtitkárt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke bírálta António Guterrest, amiért szerinte egyoldalúan értelmezi az ENSZ alapokmányát. Medvegyev hangsúlyozta, hogy a Donbász és a Krím önrendelkezési jogának kérdését csak az ENSZ Nemzetközi Bírósága döntheti el, és sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem jogosult az ügyben állásfoglalásra.