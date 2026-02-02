Dmitrij Medvegyev szerint Oroszországnak nem áll érdekében egy világméretű összecsapás kialakulása. Az Orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke interjúban hangsúlyozta: Moszkva nem törekszik globális konfliktus előidézésére, és nem is kívánta elindítani az úgynevezett különleges katonai műveletet – számolt be cikkében az Origo.
„Nem vagyunk őrültek” – Medvegyev szerint Oroszország nem akar világháborút
Oroszország nem törekszik világháborús eszkalációra, és nem állt érdekében a különleges katonai művelet megindítása sem az orosz Biztonsági Tanács alelnöke szerint. Dmitrij Medvegyev elmondta, hogy Moszkva többször is tárgyalásra szólította fel a Nyugatot és a NATO-országokat, mert azok figyelmen kívül hagyták az orosz biztonsági érdekeket.
Természetesen nem vagyunk érdekeltek egy globális konfliktusban. Nem vagyunk őrültek! Kinek van szüksége globális konfliktusra?
– fogalmazott Medvegyev, majd hozzátette:
A különleges katonai művelet megkezdésében sem voltunk érdekeltek.
A politikus ismételten felidézte, hogy Oroszország korábban több alkalommal is figyelmeztette a Nyugatot és a NATO-tagállamokat. Elmondása szerint Moszkva arra szólította fel őket, hogy vegyék figyelembe az orosz érdekeket, és üljenek le tárgyalásokat folytatni.
Medvegyev kritikával illette az ENSZ-főtitkárt
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke bírálta António Guterrest, amiért szerinte egyoldalúan értelmezi az ENSZ alapokmányát. Medvegyev hangsúlyozta, hogy a Donbász és a Krím önrendelkezési jogának kérdését csak az ENSZ Nemzetközi Bírósága döntheti el, és sem a főtitkár, sem az ENSZ jogi hivatala nem jogosult az ügyben állásfoglalásra.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke lőtéri látogatáson (Fotó: AFP)
