Megbénult Németország, hatalmas sztrájk kezdődött

A sztrájk következtében számos önkormányzati közlekedési vállalat járművei a telephelyeken maradnak. Ugyanakkor bizonyos úgynevezett üresjáratok – utasok nélküli szerelvények – továbbra is közlekednek annak érdekében, hogy a felsővezetékek ne jegesedjenek el, számol be a Tagesschau.

A mainzi főpályaudvaron a tömegközlekedési figyelmeztető sztrájkról tájékoztatnak (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

Ahogy azt a Verdi szóvivője megerősítette az AFP hírügynökségnek, az alkalmazottak a korai műszak kezdetén léptek sztrájkba. A szakszervezet célja, hogy nyomást gyakoroljon a munkáltatókra a 150 önkormányzati közlekedési vállalat és busztársaság közel százezer alkalmazottjának bértárgyalásaiban.

A Verdi tájékoztatása szerint egyedül Alsó-Szászországban nem érinti a sztrájk a mintegy ötezer közlekedési dolgozót, mivel ott még érvényben van a kollektív szerződéses sztrájk elleni kötelezettség.

Sztrájk: már vasárnap este megkezdődött az akció

A munkabeszüntetés egyes régiókban már vasárnap este elindult. 22 órától például Mainzban és Rajna-vidék–Pfalz nagy részén leállt a helyi közlekedés, a szomszédos Saar-vidéken pedig szintén ekkor tértek vissza a buszok és vonatok a depókba.

A sztrájk hátterében a folyamatban lévő bértárgyalások állnak: a Verdi rövidebb heti munkaidőt, hosszabb pihenőidőt és magasabb pótlékokat követel a tartományi és önkormányzati munkáltatóktól.