Megbénult Németország, hatalmas sztrájk kezdődött

Tizenöt német tartományban súlyos fennakadásokra kell számítani a helyi tömegközlekedésben, miután a Verdi szakszervezet hétfőre figyelmeztető sztrájkot hirdetett. A buszok, villamosok és sok helyen a metrók is csak erősen korlátozottan közlekednek, ami különösen a munkába járókat és az iskolásokat érinti.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 02. 02. 9:54
A Verdi szakszervezet országos figyelmeztető sztrájkja miatt hétfőn számos helyen jelentős korlátozások lesznek a német tömegközlekedésben Fotó: Sebastian Kahnert Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A sztrájk következtében számos önkormányzati közlekedési vállalat járművei a telephelyeken maradnak. Ugyanakkor bizonyos úgynevezett üresjáratok – utasok nélküli szerelvények – továbbra is közlekednek annak érdekében, hogy a felsővezetékek ne jegesedjenek el, számol be a Tagesschau.

sztrájk
A mainzi főpályaudvaron a tömegközlekedési figyelmeztető sztrájkról tájékoztatnak (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

Ahogy azt a Verdi szóvivője megerősítette az AFP hírügynökségnek, az alkalmazottak a korai műszak kezdetén léptek sztrájkba. A szakszervezet célja, hogy nyomást gyakoroljon a munkáltatókra a 150 önkormányzati közlekedési vállalat és busztársaság közel százezer alkalmazottjának bértárgyalásaiban.

A Verdi tájékoztatása szerint egyedül Alsó-Szászországban nem érinti a sztrájk a mintegy ötezer közlekedési dolgozót, mivel ott még érvényben van a kollektív szerződéses sztrájk elleni kötelezettség.

Sztrájk: már vasárnap este megkezdődött az akció

A munkabeszüntetés egyes régiókban már vasárnap este elindult. 22 órától például Mainzban és Rajna-vidék–Pfalz nagy részén leállt a helyi közlekedés, a szomszédos Saar-vidéken pedig szintén ekkor tértek vissza a buszok és vonatok a depókba.

A sztrájk hátterében a folyamatban lévő bértárgyalások állnak: a Verdi rövidebb heti munkaidőt, hosszabb pihenőidőt és magasabb pótlékokat követel a tartományi és önkormányzati munkáltatóktól.

16 January 2026, Brandenburg, Potsdam: Christine Behle (l-r), Deputy Chairwoman of the United Services Union (Verdi), Frank Werneke, Chairman of Verdi, and Volker Geyer, Chairman of the German Civil Service Union (dbb), sit at the start of the second day of the second round of collective bargaining between trade unions and the Collective Bargaining Association of the German Federal States (TdL). Photo: Michael Bahlo/dpa (Photo by Michael Bahlo / dpa Picture-Alliance via AFP)
Christine Behle (balról jobbra), az Egyesült Szolgáltatási Szakszervezet (Verdi) alelnöke, Frank Werneke, a Verdi elnöke és Volker Geyer, a Német Közszolgálati Szakszervezet (dbb) elnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Bahlo)

A tömegközlekedésben dolgozók óriási nyomás alatt állnak a rendkívül kedvezőtlen munkaidő, a műszakos munkavégzés és az állandó időnyomás miatt

– magyarázta Christine Behle, a szakszervezet alelnöke a sztrájkot indokolva, írja a Merkur.

Sürgősen fejlesztésekre van szükségünk, hogy megállítsuk a magas fluktuációt, és újra megbízhatóan találjunk képzett munkaerőt a tömegközlekedéshez

– panaszolta.

Az S-Bahn és a távolsági vonatok közlekednek

A Deutsche Bahn regionális és elővárosi (S-Bahn) járatai ugyanakkor nem érintettek. A vasúttársaság közlése szerint Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Stuttgartban, Kölnben, Nürnbergben, a Rajna–Majna térségben, valamint a regionális és távolsági forgalomban menetrend szerint járnak a vonatok, mivel ezeket a munkavállalókat nem a Verdi képviseli.

A munkaadók a sztrájkra éles kritikával reagáltak

A tömegközlekedés országos megbénítása fagypont alatti hőmérsékletben, jeges utakon és járdákon különösen érzéketlen hozzáállást mutat a Verdi szakszervezet részéről

– mondta Andreas Schulz, a Berlini Munkaadói Szövetségek Szövetségének ügyvezető igazgatóhelyettese. 

A BVG (Berlini Közlekedési Hatóság) a figyelmeztető sztrájkokat „aránytalan eszkalációnak” minősíti, és jogi lépéseket fontolgat.

A német munkajog szerint az alkalmazottak viselik az úgynevezett „útvonalkockázatot”, vagyis nekik kell gondoskodniuk arról, hogy időben beérjenek a munkahelyükre, hangsúlyozta Volker Görzel, a Német Munkajogi Ügyvédek Szövetségének képviselője. Ez sztrájk idején is éppúgy érvényes, mint rendkívüli időjárási körülmények esetén. Ahol lehetséges, a munkáltatók a home office-t javasolják, egyébként a dolgozóknak más alternatívát kell találniuk.

Borítókép: A Verdi szakszervezet országos figyelmeztető sztrájkja miatt hétfőn számos helyen jelentős korlátozások lesznek a német tömegközlekedésben (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert)

