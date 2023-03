Sztrájk bénítja Németország teljes közlekedési hálózatát

Szinte teljesen leállt Németország közlekedési hálózata hétfőn, az elmúlt évtizedek legnagyobb országos sztrájkjának következtében.

A repülőterek, a kikötők, a vasutak, a metrók és a busztársaságok dolgozói már éjfél után megkezdték a 24 órás munkabeszüntetést, amellyel magasabb fizetést követelnek az országszerte emelkedő megélhetési költségek miatt.

– Harmincegy éve nem volt Németországban olyan méretű sztrájk, mint amire hétfőn készül két szakszervezet. Gyakorlatilag semmi sem fog közlekedni – közölte az M1 Híradó helyszíni tudósítója.

A sztrájkban részt vevő szakszervezetek a legnagyobbak közé tartoznak Németországban. A Verdi mintegy 2,5 millió munkavállalót képvisel a közszférában, többek között a tömegközlekedésben és a repülőtereken, az EVG pedig a Deutsche Bahn, Németország nemzeti vasúttársasága és más buszvállalatok mintegy 230 ezer munkavállalóját. Az előbbi 10,5 százalékos béremelést szeretne elérni a dolgozók számára, míg az utóbbi szakszervezet a 12 százalékos emelést célozta meg. Néhány szakszervezetnek már sikerült béremelést kiharcolnia az országban a közelmúltban, például a postai dolgozóknak, akiknek márciustól 11,5 százalékkal nőtt a fizetésük.

Frank Werneke, a Verdi vezetője a túlélés kérdésének nevezte a béremelést sok ezer munkavállaló számára.

Az emberek nemcsak alulfizetettek, hanem reménytelenül túlhajszoltak is

– jelentette ki. Mások ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a közlekedési dolgozók magasabb bére magasabb viteldíjakat és adókat eredményezne, miközben az ország így is súlyos inflációval küzd.

A német repülőtéri szövetség szerint a sztrájk mintegy 380 ezer légi utast érint, ami jelentős fennakadásokat okozhat a nemzetközi légi közlekedésben is. Előzőleg a Mávinform is közölte, a hétfői németországi közlekedési sztrájk már érinti a vasárnap este oda induló, valamint a kedd reggel onnan érkező nemzetközi vonatokat is.