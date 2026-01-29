Trükkök százai 2.0

A sánta kutya rövid távon is két kört ver a hazudozó Magyar Péterre. Elég volt egy lelkiismeretével küzdő kiugrott aktivista kitárulkozása, és végleg lelepleződtek az ócska kommunikációs trükkök százai. Kiderült, hogy nagyon is létezik a brutális megszorítócsomag ezerszer letagadott részletes terve, csak nem úgy hívják, hogy a Tisza kormányprogramja.

A karcsúsított méregzsák megalázó módon eltaszította magától azokat a szakértőit is, akikkel elkészíttette, csak hihetőbb legyen az ócska duma, miszerint neki semmi köze ehhez az egészhez.

­Odáig ment a szemérmetlen hantázásban, hogy megpróbálta a Fideszre fogni az egészet, mondván, a kormánypárt gyártotta a hatszáz oldalas anyagot mesterséges intelligenciával csak azért, hogy őt lejárassa. Most pedig kiderül Csercsa Balázs megvilágosodott extiszás szavaiból, hogy ez valójában egy konvergenciaprogram, amely mögött az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Az átvert, megvezetett, felhergelt ellenzéki nyilvánosság számára pedig készül egy választási gazdasági program az adócsökkentés kormányának nevezve a csaló bűnbandát, ami megtartja a rezsicsökkentést, kiáll az olcsó energiaárakért, nyugdíjat emel és fizetést, két kézzel szórja a mennyei mannát és varázsütésre hozza el a Kánaánt. Kifelé persze csak ezt kommunikálják. Mert tudjuk jól, ha elmondanák, hogy ténylegesen mire készülnek, megbuknának a választáson. És még mindig nem veszi észre több százezer honfitársunk, hogy megbuktak már többször, jóval korábban, de most aztán végképp.

Milyen érdekes a fülsértő csend a liberális jogvédők, demokráciaféltők, jogállamiság-kereskedők köreiben. Most bezzeg senki nem kiált választási csalást.

Pedig mi lehet aljasabb átverése egy egész választói csoportnak, mint belehazudni az utolsó reményt a képükbe egy jobb élet ígéretével, majd olyan terheket sózni a nyakukba, amibe belerokkannak a legtehetősebbek is. Felismerik-e vajon a jelenlegi kormány hathatós támogatásainak is betudhatóan sikeres vállalkozók, az életkezdésükhöz soha nem látott segítségben részesülő fiatalok, az adóterheik­től megszabadított édesanyák, a rezsiköltségeket minden hónapban fizetni tudó családok, a tizennegyedik havi nyugdíjból az unokáikat megajándékozó nyugdíjas nagyszülők, hogy ők lesznek a legnagyobb kárvallottjai annak a ballépésnek, ha szavazataikat erre a hazug, csaló bandára pazarolják? Megértik-e végre az Orbán-fóbiások, hogy átverésük azzal kezdődött, amikor elhitették velük, hogy ez nem is kormány, hanem maffia, amelyik szétlopta az országot, és a haverok zsebébe tömte a pénzünket. Meghallja-e végre mindenki a sunyi csúsztatást a zsebmessiás reakcióiban, amikor terveiről kellene hitelt érdemlően megnyilvánulnia. Brüsszel követelésére azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést, hangzik a teljesen életszerű következtetés mindabból, amit eddig tett. Mire nem az a válasz, hogy természetesen, hiszen az egy humbug, hanem képes azt kipréselni a gyűlölettől elfehéredett száján, hogy mindig is törekedni fog arra, hogy a legolcsóbban jussunk hozzá az energiához.

És az mennyi lesz? Négy-ötszöröse a mostaninak? Arról már nem beszél.

Ugyanez a módszere a migrációval, Ukrajna támogatásával és a háborúba sodródással kapcsolatban is. Soha nem volt a maga ura, mindig két változatot kellett magánál hordania mindenből. Egyet Brüsszelnek, egyet a választóknak. Van még két hónap. Talán még nem késő. Mondjuk ezt el minden ellenzékinek, minden bizonytalankodónak. Nem bír ki hazánk még egy ilyen otromba átverést. Mondjunk nemet a korrupt uniós hatalom által megvásárolt sértett árulóra.

