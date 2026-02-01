kézilabda ebDániaEHFHerningHorvátország

Komoly balhé a kézilabda Eb utolsó napjain, már az EHF elnöke is megszólalt

A horvát férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya, Dagur Sigurdsson fagyasztott csirkéknek nevezte játékosait az extrém terhelés miatt a kézilabda Eb hajrájában. A szavai nagy port kavartak a sajtóban, amelyre kénytelen volt az európai szövetség is reagálni. Az EHF belátta, hogy ahogy megrendezték a mostani tornát, úgy még egyet nem lehet, ezért már az idei női kézilabda Eb-n jöhetnek a változások.

A horvát férfi-kézilabdaválogatott edzője, Dagur Sigurdsson kiakadása célt ért a kézilabda Eb-n
A horvát férfi-kézilabdaválogatott edzője, Dagur Sigurdsson kiakadása célt ért a kézilabda Eb-n Fotó: DPA/Sina Schuldt
Vasárnap 15.15-kor Izland és Horvátország játssza a kézilabda Eb bronzmérkőzést Herningben, majd este hat órától a házigazda Dánia és Németország csap össze a fináléban. Érdekesség, hogy ilyen mérkőzéseket már rendeztek a középdöntőben, akkor Izland egy góllal kikapott a horvátoktól, míg Mathias Gidselék hárommal verték a németeket. A kézilabda Eb hajrájában azonban a találkozók mellett nagy balhét csaptak a horvátok, miután kedden és szerdán csupán huszonkét óra leforgása alatt kellett két középdöntős meccset lejátszaniuk – utóbbin a magyarokat győzték le 27-25-re –, hanem utána még Malmőből Herningben kellett utazniuk, és a szállásuk körül is bonyodalmak adódtak. 

A horvátok vasárnap a bronzéremért játszanak a kézilabda Eb-n
A horvátok vasárnap a bronzéremért játszanak a kézilabda Eb-n (Fotó: DPA/Sina Schuldt)

Kézilabda Eb: az utazó országok súlyos hátránya

Mindez persze Izlandra is igaz, a két válogatottnak csütörtökön majdnem ötórás buszutat kellett lenyomnia, hogy megérkezzen Dániába. A lentebbi képen jól látszik, hogy a horvát játékosok az út alatt igyekeztek pihenni, a körülmények persze ismét hagytak kivetnivalót. 

Az összkép pedig rendkívül kettős: a házigazda dánok és a németek Herningben játszottak a középdöntőt, ráadásul a csoportjuk egy nappal hamarabb kezdődött, így egy nap leforgása alatt egyszer sem kellett kétszer játszaniuk. Míg ez a két csapat csütörtökön pihent, a regenerációt végezte, addig Izland és Horvátország kézilabdázói utaztak. 

A dánok szállása a csarnok mellett van, míg a horvátoknak 40 kilométerre a várostól, Silkeborgban. A horvát sajtó szerint a válogatottnak mindössze szerda est szóltak, hogy hely szűkében nem tudják elfoglalni a herningi szállást, ezért az utolsó pillanatban kellett a programjukon változtatni. Mindezeket figyelembe véve talán még kevésbé meglepő a dán–német finálé.

Kifakadt a horvát válogatott kapitánya

Még a csütörtöki sajtótájékoztatón történt, hogy a horvát válogatott izlandi edzője, Dagur Sigurdsson keményen kritizálta az Európai Kézilabda-szövetséget (EHF). Sigurdsson szerint az EHF-nak csak a show számít, a játékosok nem, a szövetségi kapitány önmagából kikelve beszélt a média eseményen.

– Semmivel nem tudtam foglalkozni, mivel csak 14.30-kor érkeztünk meg Malmőből, majd kötelező jelleggel ide kellett sietnünk. Nem itt van a szállásunk, 35 percet kellett autóznunk csak azért, hogy ehhez a cirkuszhoz asszisztáljunk, majd ugyanannyit autózhatunk vissza is, ahelyett, hogy edzést tartsak a játékosaimnak. A hatodik és a hetedik meccsünk között kevesebb mint 22 óra telt el. Másnap reggel úgy pakolnak fel minket a buszra, mint a fagyasztott csirkéket, hogy ideutazhassunk – mondta.

Reagált az EHF, célt ért a háborgás

A történtek után az EHF közleményt adott ki, a szövetség álláspontja szerint a kontinenstorna menetrendjét többek között a részt vevő nemzettekkel egyeztetve alakítják ki, a végleges menetrendről pedig több mint hat hónappal a torna kezdete előtt értesítik az érintetteket. Az EHF elismerte, hogy a Malmőből érkező csapatok helyzete nem ideális, de rámutatott, hogy hasonló esetek korábban is előfordultak, így például a 2018-as, horvátországi Eb-n is. A horvátok helyzetével kapcsolatban a szövetség kiemelte, hogy a tavalyi világbajnokságon a horvátok Karlovacban (Zágrábtól több mint 53 kilométerre) voltak elszállásolva, míg a mérkőzéseiket a fővárosban játszották.

Michael Wiederer, az EHF elnöke szombaton sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy Sigurdsson már bocsánatot kért tőle. Wiederer kiemelte, nem akadhat így ki egy edző, ugyanakkor belátják, a kritikái részben jogosak voltak

Az EHF leszögezte, a következő Eb-n nem történhet meg, hogy egy csapatnak a pihenőnapján kell utaznia. A következő tornán nem lesznek már egymást követő mérkőzésnapok, és egyeztetések kezdődtek arról, hogy a 2028-as női Európa-bajnokságon, és azt követően minden férfi és női Eb-n újra rendezzenek negyeddöntőt.

Utóbbi változtatással noha több mérkőzés lenne, de a pihenőnapok ugyanúgy megmaradnának. A 2026-as, decemberben sorra kerülő női Eb-t öt ország fogja rendezni: Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország – utazási nehézségek ott is lesznek.

