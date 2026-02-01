Komoly balhé a kézilabda Eb utolsó napjain, már az EHF elnöke is megszólalt

Vasárnap 15.15-kor Izland és Horvátország játssza a kézilabda Eb bronzmérkőzést Herningben, majd este hat órától a házigazda Dánia és Németország csap össze a fináléban. Érdekesség, hogy ilyen mérkőzéseket már rendeztek a középdöntőben, akkor Izland egy góllal kikapott a horvátoktól, míg Mathias Gidselék hárommal verték a németeket. A kézilabda Eb hajrájában azonban a találkozók mellett nagy balhét csaptak a horvátok, miután kedden és szerdán csupán huszonkét óra leforgása alatt kellett két középdöntős meccset lejátszaniuk – utóbbin a magyarokat győzték le 27-25-re –, hanem utána még Malmőből Herningben kellett utazniuk, és a szállásuk körül is bonyodalmak adódtak.

A horvátok vasárnap a bronzéremért játszanak a kézilabda Eb-n (Fotó: DPA/Sina Schuldt)

Kézilabda Eb: az utazó országok súlyos hátránya

Mindez persze Izlandra is igaz, a két válogatottnak csütörtökön majdnem ötórás buszutat kellett lenyomnia, hogy megérkezzen Dániába. A lentebbi képen jól látszik, hogy a horvát játékosok az út alatt igyekeztek pihenni, a körülmények persze ismét hagytak kivetnivalót.

Az összkép pedig rendkívül kettős: a házigazda dánok és a németek Herningben játszottak a középdöntőt, ráadásul a csoportjuk egy nappal hamarabb kezdődött, így egy nap leforgása alatt egyszer sem kellett kétszer játszaniuk. Míg ez a két csapat csütörtökön pihent, a regenerációt végezte, addig Izland és Horvátország kézilabdázói utaztak.

A dánok szállása a csarnok mellett van, míg a horvátoknak 40 kilométerre a várostól, Silkeborgban. A horvát sajtó szerint a válogatottnak mindössze szerda est szóltak, hogy hely szűkében nem tudják elfoglalni a herningi szállást, ezért az utolsó pillanatban kellett a programjukon változtatni. Mindezeket figyelembe véve talán még kevésbé meglepő a dán–német finálé.

Kifakadt a horvát válogatott kapitánya

Még a csütörtöki sajtótájékoztatón történt, hogy a horvát válogatott izlandi edzője, Dagur Sigurdsson keményen kritizálta az Európai Kézilabda-szövetséget (EHF). Sigurdsson szerint az EHF-nak csak a show számít, a játékosok nem, a szövetségi kapitány önmagából kikelve beszélt a média eseményen.