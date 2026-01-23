Érthetetlen döntés a kézilabda Eb-n, a magyarok is ihatják a levét

A magyar válogatott az Izland elleni kézilabda Eb-meccset hivatalosan még az első csoportkörben vívta, a 24-23-as vereség azonban már a középdöntő szempontjából lehet kulcsfontosságú. Ahhoz, hogy ne így legyen, a magyar csapatnak a középdöntőben kell jó eredménysort elérnie, vagy ahogy Imre Bence utalt rá: jöhet négy magyar győzelem.

A magyar válogatott jól működő védelme Izlandot is nehéz feladat elé állította, de a szoros meccset végül elveszítettük a kézilabda Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Sorrendben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország lesz a magyar válogatott ellenfele Malmőben.

A kézilabda Eb logikátlan menetrendje

Az utolsó két forduló között pihenőnap sem jut a magyar csapatnak, s a két továbbjutó utána utazhat Herningbe az elődöntőre, ahol a másik középdöntős csoport résztvevői kevésbé feszített tempó után várják majd a riválisokat.