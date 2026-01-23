magyar férfi kézilabda-válogatottImre Bencekézilabda eb

Érthetetlen döntés a kézilabda Eb-n, a magyarok is ihatják a levét

Pénteken a malmői középdöntős csoport is elkezdődik a férfikézilabda Európa-bajnokságon, a magyar válogatott 18.00-tól Svájc ellen játszik. A Rapid Sport adásában nem kerteltünk: ezen a meccsen kötelező a győzelem a magyar kézilabda-válogatott végére besűrűsödő középdöntős programjának fényében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 5:55
Imre Bence és a magyar válogatott négy győzelemre készül a férfi kézilabda Eb negyeddöntőjében
Imre Bence és a magyar válogatott négy győzelemre készül a férfikézilabda Eb negyeddöntőjében
A magyar válogatott az Izland elleni kézilabda Eb-meccset hivatalosan még az első csoportkörben vívta, a 24-23-as vereség azonban már a középdöntő szempontjából lehet kulcsfontosságú. Ahhoz, hogy ne így legyen, a magyar csapatnak a középdöntőben kell jó eredménysort elérnie, vagy ahogy Imre Bence utalt rá: jöhet négy magyar győzelem.

A magyar válogatott jól működő védelme Izlandot is nehéz feladat elé állította, de a szoros meccset végül elveszítettük a kézilabda Eb-n
A magyar válogatott jól működő védelme Izlandot is nehéz feladat elé állította, de a szoros meccset végül elveszítettük a kézilabda Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Sorrendben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország lesz a magyar válogatott ellenfele Malmőben.

A kézilabda Eb logikátlan menetrendje

Az utolsó két forduló között pihenőnap sem jut a magyar csapatnak, s a két továbbjutó utána utazhat Herningbe az elődöntőre, ahol a másik középdöntős csoport résztvevői kevésbé feszített tempó után várják majd a riválisokat.

Sokkal logikusabb lett volna a végjáték helyszínén zajló csoport küzdelmeit később kezdeni, a menetrend talán a döntőnek is otthont adó Dániának kedvezhet, bár a portugálok elleni vereség után egyáltalán nem biztos, hogy ezzel élni tud az olimpiai bajnok. Ahogy arra is inkább csak vágyunk egyelőre, hogy a magyar válogatott szemszögéből nézve is legyen értelme panaszkodni a menetrend miatt. A Rapid Sport adásában kielemeztük, mire mehet a magyar csapat a következő napokban, szóba került a magyar védelem statisztikailag kiemelkedő teljesítménye is.

 

