Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Van, amiben Magyarország az Eb legjobbja, de a csapat több játékosa is kiemelkedik

Szerda este véget értek a férfikézilabda Európa-bajnokság csoportkörös küzdelmei. Az összegző statisztikákból kiderült, hogy a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a kézilabda Eb csoportköre során, Palasics Kristóf a harmadik legtöbb védést mutatta be, Imre Bence pedig holtversenyben a legtöbb hétméterest értékesítette.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 10:12
Betonszilárd a magyar válogatott védelme.
A magyar válogatott kapta idáig a legkevesebb gólt az Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A férfikézilabda Európa-bajnokság pénteken a középdöntős küzdelmekkel folytatódik a magyar válogatottnak. Chema Rodríguez együttese pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik a malmői középdöntős csoportban. Az Izland elleni vereség miatt pont nélkül folytatják a kézilabda Eb középdöntőjében a mieink.

Négy kulcsfontosságú meccs jön a magyar válogatottnak a férfi kézilabda Eb-n
Négy kulcsfontosságú meccs jön a magyar válogatottnak a férfikézilabda Eb-n. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt

A magyar férfi-kézilabdaválogatott Lengyelország (29-21) és Olaszország (32-26) magabiztos legyőzése után Izland ellen vereséget szenvedett (23-24), így a kristianstadi csoport második helyén végzett.

Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény a magyar csapattól, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni. 

A legtöbb gólt a C csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123).

A magyar kapusok és a védelem is kiválóan teljesít. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
A magyar kapusok és a védelem is kiválóan teljesít. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Palasics és Bartucz – a magyar kapuspáros a leghatékonyabb

Palasics Kristóf az Izland elleni teljesítményével a reflektorfénybe került, ugyanis a magyar kapus bravúros védését az európai szövetség is kiemelte a kézilabda Eb keddi napjáról.

Palasics az egész tornán kiválóan teljesít, az Európa-bajnokság egyik legjobb kapusa a statisztikák szerint. A magyar hálóőr a harmadik legtöbb védést mutatta be a csoportkör során. Palasics öt hétméterest hárított, amivel a mezőny legjobbja.

A kézilabda Eb eddigi három legjobb kapusa:

  • Torbjorn Bergerud (norvég) 34 védés (34,69 százalék)
  • Pauli Jacobsen (feröeri) 33 védés (30,56 százalék)
  • Palasics Kristóf (magyar) 32 védés (35,16 százalék)

Bartucz László 7/17-es védési mutatóval áll az Eb-n, ami azt jelenti, hogy a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben. A 108 lövésből 39-et védett ki Palasics és Bartucz közösen, ez 36,11 százalékot jelent.

Imre Bence a férfikézilabda Eb egyik legbiztosabb kezű heteslövője

Olyan statisztika is akad, amiben Imre Bence holtversenyben az élen áll. A magyar jobbszélső az Európa-bajnokság hétmétereslövői között az egyik legjobb: tizennégy eddigi kísérletéből tizenkettőt értékesített.

A kézilabda Eb eddigi legjobb büntető-végrehajtói:

  • Ten Velde (holland) 12 gól (13 lövésből, 92,3 százalék)
  • Roganovic (svéd) 12 gól (13 lövésből, 92,3 százalék)
  • Skipagotu (feröeri) 12 gól (14 lövésből, 85,7 százalék)
  • Imre Bence (magyar) 12 gól (14 lövésből, 85,7 százalék)
  • Kuzmanovski (északmacedón) 12 gól (14 lövésből, 85,7 százalék)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

