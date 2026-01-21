Leborul Palasics Kristóf lábai elé az EHF + videó

Palasics Kristófkézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

A magyar válogatott 24-23-as vereséget szenvedett Izland ellen a férfikézilabda Európa-bajnokság F csoportjában. Palasics Kristóf így is a reflektorfénybe került, a magyar kapus bravúros védését az európai szövetség kiemelte a kézilabda Eb keddi napjáról. Palasics az Európa-bajnokság egyik legjobb kapusa a statisztikák szerint.

2026. 01. 21. 9:54
Palasics Kristóf az EHF oldalán is elismerést kapott a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
Azzal, hogy a magyar válogatott 24-23-as vereséget szenvedett Izland ellen, eldőlt, hogy ugyan továbbjutott a középdöntőbe, de nem csoportgyőztesként, és így pontot sem visz magával. A vereség ellenére Palasics Kristóf, a magyar csapat kapusa nagy elismerést kapott: az EHF, vagyis az európai szövetség a hivatalos oldalán emelte ki az egyik bravúros védését Izland ellen.

Palasics Kristóf a kézilabda Eb egyik legjobb kapusa, az EHF is méltatja
Palasics Kristóf a kézilabda Eb egyik legjobb kapusa, az EHF is méltatja. Fotó: TT News

„Palasics Kristóf továbbra is nagyszerű teljesítményt nyújt” – méltatta az EHF a Melsungen magyar kapusát.

A kiemelt jelenetben Palasics éppen a Veszprém légiósa, Bjarki Már Elísson ziccerét védte ki bravúros mozdulattal. Az izlandi játékos a meccs után fenyegető üzeneteket kapott Magyarországról.

 

Palasics a kézilabda Eb egyik legjobb kapusa

A magyar kapus valóban remekül véd az Eb-n, az EHF hivatalos statisztikája szerint eddig ő mutatta be a harmadik legtöbb védést a tornán.

A kézilabda Eb három legjobb kapusa:

  • Torbjorn Bergerud (norvég) 34 védés,
  • Pauli Jacobsen (feröeri) 33 védés,
  • Palasics Kristóf (magyar) 32 védés.

Érdekesség, hogy hármójuk összevetésében Palasics a leghatékonyabb, a lövések több mint 35 százalékát hárította (91 kísérletből 32-t védett ki).

Palasics az izlandiak elleni vereség után azonban az ellenfél kapusa, Viktor Gísli Hallgrímsson teljesítményét emelte ki:

A másik oldalon 18 védés volt, ami magáért beszél. Nagyon nehéz úgy meccset nyerni, ha a másik oldalon ennyi védés van.

 

 

Fontos híreink

