kézilabda ebizlandi férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Morbid temetés és bírózás – meghökkentő szavak a magyar válogatottról Izlandon

Hiába nyerte meg az izlandi válogatott a Magyarország elleni rangadót a férfikézilabda Európa-bajnokság F csoportjában kedden este, Izlandon kemény visszhangja van a meccsnek. Katasztrofális, a mieinket segítő bírói teljesítményről és egy mitikus szörnyhöz hasonlított, rég nem látott gyenge magyar válogatottról írnak az izlandi sajtóban a kézilabda Eb-n. Egy morbid hasonlattal el is temették a magyar csapatot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 7:56
A magyar válogatott vereséget szenvedett Izland ellen a kézilabda Eb-n Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT News Agency
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy volt az örömünnep az izlandiaknál, miután a válogatottjuk 24-23-as győzelmet aratott a magyar csapat ellen, így a csoport első helyén jutott tovább a középdöntőbe – a mieink így másodikként, sajnos pont nélkül folytatják a kézilabda Eb következő szakaszában. Az egyik nagy izlandi sportlap, a Visir.is a sikerük ellenére igen kemény hangvételű cikket írt a meccs után, amiben a mitikus szörnyhöz hasonlított magyarokról és a katasztrofális bírókról sem volt jó véleménnyel.

Izlandi örömünnep a magyar válogatott ellen a kézilabda Eb-n
Izlandi örömünnep a magyar válogatott ellen a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News

Izland számára a magyar válogatott kellemetlen ellenfél, hiszen a 2023-as világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon is legyőztük őket, így már nagyon fenték a fogukat a visszavágásra. Ez összejött, de a saját sikerüket némileg le is értékelték azzal, amikor a magyar válogatottat kezdték el kritizálni.

 

Ez lenne a leggyengébb magyar válogatott?

„Ez az egyik leggyengébb magyar válogatott, amit hosszú idő óta láttam” – írja rögtön a cikk elején a Visir.is szerzője, aki aztán egyértelműen a bírók nyakába varrta azt, hogy Izland nem aratott könnyed győzelmet, hanem szoros volt a vége:

Amikor az izlandi csapat az első félidőben már-már elszakadt volna, a katasztrofális macedón játékvezetők átvették az irányítást a meccs felett, és visszasegítették a magyarokat a találkozóba. Hihetetlen, hogy 2026-ban, egy világversenyen ilyen brutálisan gyenge bíráskodást kell látni.

Az izlandi lap kiemeli, hogy az első játékrész végén Elvar Örn megsérült, majd a második félidő elején Ýmir szerintük egy rendkívül vitatható piros lapot kapott, amik komoly csapások voltak nekik.

 

Az izlandi kapus álomba ringatta a mitikus magyar szörnyet

A lap egyértelműen az izlandi kapus, Viktor Gísli Hallgrímsson teljesítményében látja a magyarok elleni siker kulcsát. „Az egyik legjobb válogatott mérkőzést játszotta, amit izlandi kapus valaha is produkált” – írják róla, hozzátéve, hogy nem látszott rajta az elmúlt napok betegsége.

Azt is írják, hogy Hallgrímsson álomba ringatta a „magyar Grylát”. Ez némi magyarázatra szorul. A  Gryla egy izlandi mitológiai alak, egy félelmetes, boszorkányszerű szörny, akit hagyományosan a rossz gyerekek rémisztgetésére használnak.

Az izlandi lap cikke ezt a hasonlatot a magyar válogatottra erőltetve morbid képpel zárul:

Ez a győzelem nemcsak jó volt, hanem édes is. Nagyon édes. A magyar Grylát végre eltemették, és külön öröm, hogy ott történt mindez, ahol három éve a magyarok tőrt döftek Izland szívébe. Nyugodjon békében ez a Gryla. Legalább a következő évtizedekben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu