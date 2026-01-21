Morbid temetés és bírózás – meghökkentő szavak a magyar válogatottról Izlandon

Nagy volt az örömünnep az izlandiaknál, miután a válogatottjuk 24-23-as győzelmet aratott a magyar csapat ellen, így a csoport első helyén jutott tovább a középdöntőbe – a mieink így másodikként, sajnos pont nélkül folytatják a kézilabda Eb következő szakaszában. Az egyik nagy izlandi sportlap, a Visir.is a sikerük ellenére igen kemény hangvételű cikket írt a meccs után, amiben a mitikus szörnyhöz hasonlított magyarokról és a katasztrofális bírókról sem volt jó véleménnyel.

Izlandi örömünnep a magyar válogatott ellen a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News

Izland számára a magyar válogatott kellemetlen ellenfél, hiszen a 2023-as világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon is legyőztük őket, így már nagyon fenték a fogukat a visszavágásra. Ez összejött, de a saját sikerüket némileg le is értékelték azzal, amikor a magyar válogatottat kezdték el kritizálni.

Ez lenne a leggyengébb magyar válogatott?

„Ez az egyik leggyengébb magyar válogatott, amit hosszú idő óta láttam” – írja rögtön a cikk elején a Visir.is szerzője, aki aztán egyértelműen a bírók nyakába varrta azt, hogy Izland nem aratott könnyed győzelmet, hanem szoros volt a vége:

Amikor az izlandi csapat az első félidőben már-már elszakadt volna, a katasztrofális macedón játékvezetők átvették az irányítást a meccs felett, és visszasegítették a magyarokat a találkozóba. Hihetetlen, hogy 2026-ban, egy világversenyen ilyen brutálisan gyenge bíráskodást kell látni.

Az izlandi lap kiemeli, hogy az első játékrész végén Elvar Örn megsérült, majd a második félidő elején Ýmir szerintük egy rendkívül vitatható piros lapot kapott, amik komoly csapások voltak nekik.

Az izlandi kapus álomba ringatta a mitikus magyar szörnyet

A lap egyértelműen az izlandi kapus, Viktor Gísli Hallgrímsson teljesítményében látja a magyarok elleni siker kulcsát. „Az egyik legjobb válogatott mérkőzést játszotta, amit izlandi kapus valaha is produkált” – írják róla, hozzátéve, hogy nem látszott rajta az elmúlt napok betegsége.