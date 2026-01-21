Rossz volt nézni a kislányként hisztiző izlandiak féktelen örömét

Nehezen találták a magyarok a szavakat azok után, hogy az izlandi férfi kézilabda-válogatott 24-23-ra legyőzte a mieinket kedden este Kristianstadban. Az izlandiak ezzel a győzelemmel az F csoport első helyén végeztek és két pontot visznek magukkal a középdöntőbe, a magyarok a második helyen jutottak tovább, de nem kerül a nevünk mellé vitt pont a kézilabda Eb-n. Mielőtt a részletekbe belemennénk, annyit mindenképp meg kell jegyezni, hogy a skandináv csapat egyáltalán nem tette magát szimpatikussá azzal a viselkedéssel, amit a magyarok elleni meccsen előadott. Az állandó duma, a sírás, a reklamálások és a hisztéria olyan dolog, aminek semmi keresnivalója nem lenne a sportpályán.

A kézilabda Eb első magyar veresége Izland ellen következett be Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb egyik legdrámaibb mérkőzése volt ez

Ha azt írjuk, hogy legalább az egyik pontot megérdemelte volna a magyar csapat, nem járunk messze az igazságtól. Azt is írhatnánk, hogy az izlandiak egy kapussal voltak jobbak, mert amit ezen a mérkőzésen a Barcelona kapusa, Viktor Hallgrímsson produkált, arra nem nagyon vannak szavak. Olykor mi tettük őt naggyá, máskor viszont tényleg földöntúli védéseket mutatott be. A magyar kapuban Palasics Kristóf ezúttal nem tudott felnőni mellé.

Bár Palasics a meccs nagy részében remekül védett (hetest is fogott), a mérkőzés legfontosabb időszakában, az utolsó tíz percben nem tudott bravúrt bemutatni.

Az egygólos vereség ebben a műfajban a lehető legrosszabb, amit el lehet képzelni.

Brutális és fizikális meccs volt az Izland elleni találkozó. Az, hogy csak 24 gólt kaptunk a világ egyik legerősebb csapatától, mindenképpen elismerésre méltó, miként az is, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány remekül megszervezte a védekezést. Nagy elismeréssel lehet szólni arról is, hogy az irtózatosan kemény összecsapáson az első félidőben a magyar csapat két legkeményebb játékosa, Sipos Adrián és Ligetvári Patrik sem kapott kettőperces kiállítást. Szintén kalapot lehet emelni Imre Bence teljesítménye előtt, aki a második félidőben káprázatos gólokat szerzett. Sajnos, mellette volt néhány kihagyott helyzete és elhibázott hétméterese is, de ugyanezt az izlandi csapat is bemutatta. Imre Bence a lefújás után nagyon szomorúan értékelt. – Izland semmi meglepő dolgot nem csinált, az kaptuk tőlük, amit vártunk – kezdte el értékelését Imre Bence. – Nagyon jó taktikával álltunk fel, el is tudtunk tüntetni azokat a különbségeket, amelyek az ellenfél egyéni képességeiből fakadnak. Meg azért érdemes azt is megnézni, hogy az izlandi válogatott játékosai milyen klubokban játszanak.

A védekezésünk szenzációs volt. A meccs sokat kivett belőlünk, nagyon csalódott vagyok.

Azt nem mondom, hogy a győzelmet megérdemeltük volna, de az egy pontot igen. S ezt akkor is így érzem, ha a második félidőben nekünk kellett futnunk az eredmény után. Mindig visszajöttünk, hősiesen küzdöttünk, nem érheti szó a ház elejét. A végére mindkét csapat nagyon elfáradt, küszködtünk, ők meg azt játszhatták, amit a legjobban szeretnek. Ment az egy egy elleni játék, sok hetest ítéltek meg nekik, s ezt már nem tudtuk ellensúlyozni.