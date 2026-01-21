kézilabda ebizlandi férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Rossz volt nézni a kislányként hisztiző izlandiak féktelen örömét

Nyafogás, reklamálás, földön fekvés, állandó duma. Ezek voltak a fő jellemzői az izlandi férfi kézilabda-válogatottnak a magyarok elleni mérkőzésén. Plusz volt még egy kapusuk, akinek a meccs jelentős részében nem tudtunk túljárni az eszén. A kézilabda Eb F csoportjának első helyét és a csatát elveszítettük, de a háborút még nem.

Lantos Gábor
2026. 01. 21. 4:50
Izland hisztizett, reklamált, dumált, majd legyőzte a magyarokat Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
Nehezen találták a magyarok a szavakat azok után, hogy az izlandi férfi kézilabda-válogatott 24-23-ra legyőzte a mieinket kedden este Kristianstadban. Az izlandiak ezzel a győzelemmel az F csoport első helyén végeztek és két pontot visznek magukkal a középdöntőbe, a magyarok a második helyen jutottak tovább, de nem kerül a nevünk mellé vitt pont a kézilabda Eb-n. Mielőtt a részletekbe belemennénk, annyit mindenképp meg kell jegyezni, hogy a skandináv csapat egyáltalán nem tette magát szimpatikussá azzal a viselkedéssel, amit a magyarok elleni meccsen előadott. Az állandó duma, a sírás, a reklamálások és a hisztéria olyan dolog, aminek semmi keresnivalója nem lenne a sportpályán.

kézilabda Eb
A kézilabda Eb első magyar veresége Izland ellen következett be Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb egyik legdrámaibb mérkőzése volt ez

Ha azt írjuk, hogy legalább az egyik pontot megérdemelte volna a magyar csapat, nem járunk messze az igazságtól. Azt is írhatnánk, hogy az izlandiak egy kapussal voltak jobbak, mert amit ezen a mérkőzésen a Barcelona kapusa, Viktor Hallgrímsson produkált, arra nem nagyon vannak szavak. Olykor mi tettük őt naggyá, máskor viszont tényleg földöntúli védéseket mutatott be. A magyar kapuban Palasics Kristóf ezúttal nem tudott felnőni mellé. 

Bár Palasics a meccs nagy részében remekül védett (hetest is fogott), a mérkőzés legfontosabb időszakában, az utolsó tíz percben nem tudott bravúrt bemutatni. 

Az egygólos vereség ebben a műfajban a lehető legrosszabb, amit el lehet képzelni.

Brutális és fizikális meccs volt az Izland elleni találkozó. Az, hogy csak 24 gólt kaptunk a világ egyik legerősebb csapatától, mindenképpen elismerésre méltó, miként az is, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány remekül megszervezte a védekezést. Nagy elismeréssel lehet szólni arról is, hogy az irtózatosan kemény összecsapáson az első félidőben a magyar csapat két legkeményebb játékosa, Sipos Adrián és Ligetvári Patrik sem kapott kettőperces kiállítást. Szintén kalapot lehet emelni Imre Bence teljesítménye előtt, aki a második félidőben káprázatos gólokat szerzett. Sajnos, mellette volt néhány kihagyott helyzete és elhibázott hétméterese is, de ugyanezt az izlandi csapat is bemutatta. Imre Bence a lefújás után nagyon szomorúan értékelt. – Izland semmi meglepő dolgot nem csinált, az kaptuk tőlük, amit vártunk – kezdte el értékelését Imre Bence. – Nagyon jó taktikával álltunk fel, el is tudtunk tüntetni azokat a különbségeket, amelyek az ellenfél egyéni képességeiből fakadnak. Meg azért érdemes azt is megnézni, hogy az izlandi válogatott játékosai milyen klubokban játszanak. 

A védekezésünk szenzációs volt. A meccs sokat kivett belőlünk, nagyon csalódott vagyok.

Azt nem mondom, hogy a győzelmet megérdemeltük volna, de az egy pontot igen. S ezt akkor is így érzem, ha a második félidőben nekünk kellett futnunk az eredmény után. Mindig visszajöttünk, hősiesen küzdöttünk, nem érheti szó a ház elejét. A végére mindkét csapat nagyon elfáradt, küszködtünk, ők meg azt játszhatták, amit a legjobban szeretnek. Ment az egy egy elleni játék, sok hetest ítéltek meg nekik, s ezt már nem tudtuk ellensúlyozni. 

Hungary's Bence Imre celebrates after scoring during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Hungary and Iceland at Kristianstad Arena, in Kristianstad, Sweden, on January 20, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
Imre Bence mindent megtett, de ő sem tudott segíteni Izland ellen Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Imre Bence arra is kitért, mennyire volt idegesítő az izlandiak sajátos stílusa ellen játszani. – Azzal együtt, hogy teljesen más közegből érkeznek, hogy más a kulturális hátterük, azért még köszönhetnének nekünk a szállodában. Mert ez utóbbi nem az erősségük. Már csak ezért is lett volna jó őket most megverni. Nyilván, imádnak reklamálni, esni-kelni és a két macedón bíró ebben most partnerük volt. 

Sokszor éreztem azt, hogy a játékvezetők csak azért mentek ki a videót megnézni, mert az izlandiak addig dumáltak nekik, amíg nem tehettek mást. Ha mi meg mertünk szólalni, azonnal kaptuk a figyelmeztetést, hogy miért beszélünk?

Ezt azért nehezen lehet elviselni, de mindez benne van a játékban. Miközben igyekeztünk a szabályok adta kereteken belül maradni, néha tényleg ütöttük-vágtuk őket. De a meccset ők nyerték, övék az érdem, a dicsőség, mi ehhez csak gratulálni lehet. Az utolsó tíz percben több olyan eset is előfordult, amikor nem tudtuk őket megállítani. Ez döntött. Olyan meccs volt ez, amin tényleg apróságok döntöttek – fejezte be nyilatkozatát Imre Bence.

Ligetvári Patrik szerint nagyon sokat nyomott a latba az izlandiak remek kapusteljesítménye. – Volt egy olyan periódusa a második félidőnek, amikor hosszú perceken át nem tudtunk gólt lőni nekik, mert Hallgrímsson tényleg mindent megfogott. (Négyszer is támadhattunk a vezetés megszerzéséért, egyik támadásunk sem végződött góllal – a szerk.) Ebben a szakaszban tényleg extrát nyújtott az izlandi kapus. 

A vereség ellenére is nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindenki megmutatta, milyen erő lakozik bennünk.

Az izlandi csapat a saját közönsége miatt szinte hazai pályán játszhatott, ez azonban nem nyomott agyon bennünket. Mentünk, hajtottunk, küzdöttünk szinte a legutolsó pillanatig.

Ligetvári Patrik is kiért az izlandi játékosok viselkedésére. – Nyilván azt kaptuk, amire készültünk, szóval, nagy meglepetés nem ért bennünket. Így is lehet játszani, ahogy ők tették. Mi ezzel nem foglalkoztunk, nem vettük fel a kesztyűt, pedig néha tényleg nehéz pillanatokat éltünk át. A düh és a szomorúság közül az utóbbi az erősebb bennem. Csapatként talán nem a lejobb meccsünk volt ez, de az, hogy a világ egyik legerősebb együttesét 24 gólon tudtuk tartani, nem mindennapos. Ők is nagyon jól védekeztek, nem játszottunk hibátlanul, de a középdöntőben ezeket képesek lehetünk kijavítani – fejezte be nyilatkozatát Ligetvári Patrik.

Izland boldog, mert legyőzte Magyarországot

Az izlandi játékosok elképesztő ünneplést csaptak a mérkőzés végén. Ez mondjuk nem csoda, hiszen a 2023-as világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon is legyőztük őket. Einar Þorsteinn Ólafsson azt mondta, hogy éppen ideje volt a magyarok legyőzésének – Nagyon régóta készültünk arra a csapattal, hogy legyőzzük a magyar együttest, így ez a győzelem most különösen értékes a számomra. Egyáltalán nem volt az sem biztos, hogy játszani tudok, mert az elmúlt napokban betegséggel küszködtem, nem is lehettem együtt a csapattal.

Ómar Ingi Magnússon azt emelte ki, hogy mennyire nagyszerű mérkőzésen arattak nagyon fontos sikert. – Végig kitartottunk, a védekezésünk elég kemény volt, a kapusteljesítményünk pedig sokkal jobb. Nem véletlenül emelem ki Hallgrímsson teljesítményét, mert Viktor 22 lövést hatástalanított. Számunkra tényleg presztízskérdés volt, hogy annyi balszerencse után végre legyőzzük Magyarországot.

Az izlandi szaksajtó kiemelte, hogy a Barcelona kapusa, Viktor Hallgrímsson minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az északi válogatottban. Azt is hozzátették, hogy a második félidő második felében Bodó Richárd kétszer is nagy gólt lőtt neki, de a meccs hajrájában az izlandi kapus kiismerte Bodó szándékát, s amikor a legfontosabb volt, akkor hárítani tudott. A boldog kapus a mérkőzés után azt mondta, hogy felemelő érzés volt ezen az összecsapáson védeni. – Nagy köszönettel tartozom azoknak az izlandi drukkereknek, akik eljöttek ide. Remélem, Malmöben is velünk lesznek. 

Iceland's goalkeeper Iceland's goalkeeper #16 Viktor Hallgrimsson reacts during the EHF Euro 2026 Group F preliminary round handball match between Hungary and Iceland in Kristianstad, Sweden, on January 20, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
Viktor Hallgrímsson minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az északi válogatottban Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

Azért tudtunk nyerni Magyarország ellen, mert a védekezésünk sokkal erősebb volt.

Túl sok volt már a kudarc a magyarok ellen, ennek mindenképpen véget kellett vetni. Bodó Richárd különösen sok fájdalmas pillanatot okozott a számomra.

Most is lőtt gólokat, de a végén le tudtam szedni a bombáit. Nem túl jó dolog ellene játszani. A magyarok is keményen játszottak, kaptunk tőlük pár pofont, de ez sem billentette ki a csapatot. A folyamatos nyomás alatt akár össze is roppanhattunk volna, de túléltünk minden nehézséget. Végig úgy éreztem, hogy ezt a mérkőzést mi nyerhetjük meg – mondta el az izlandiak kapusa, Viktor Hallgrímsson.

A középdöntő pénteken kezdődik 

A magyar válogatottnak most két szünnap következik, a mieink legközelebb pénteken lépnek pályára. Az már eldőlt, hogy melyik csapatok érkeznek a D és az E csoportból a malmöi középdöntőbe. 

A D csoportból Szlovénia és Svájc jutott tovább, az E csoportból a svédek és a horvátok, de az E csoport zárófordulójára csak szerdán este kerül sor. 

A középdöntő végleges menetrendje csütörtök reggelre válik ismertté. A magyar csapat elvileg még eljuthat akár a legjobb négy közé is, de ehhez a középdöntőben már nem lenne szabad vereséget szenvednie. Mivel Malmöben a házigazda svédek ellen is játszani kell, egészen földöntúli bravúr lenne a négy középdöntős meccs megnyerése.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

