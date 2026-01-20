kézilabda ebizlandi férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Borzalmasan fájó vereség Izlandtól a kézilabda Eb-n

Végletekig kiélezett mérkőzést vesztett el a magyar válogatott, s ezzel nem tudta megszerezni a csoportelsőséget. A kézilabda Eb F csoportjának harmadik fordulójában az izlandi válogatott elsősorban kapusteljesítményben múlta felül Magyarországot és ez döntötte el a meccs sorsát. Az izlandi együttes 24-23-ra győzte le a magyarokat, ezzel 2022 után újra ők nyerték meg az ellenünk zajló kézilabdaháborút.

Lantos Gábor
2026. 01. 20. 22:20
Palasics Kristóf kapus (b), Sipos Adrián (b2) és Ligetvári Patrik (j), valamint az izlandi Gísli Kristjánsson (b3) csatája Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kedden elérkezett az utolsó forduló, döntésre kellett vinni a dolgot Izland ellen. A kézilabda Eb F csoportjának rangadóján az elsőség volt a tét, na meg az, hogy melyik csapat utazik pontokkal a malmöi középdöntőbe. A csoport első mérkőzésén az olaszok 29-28-ra megverték a lengyeleket. Lengyelország tehát három vereséggel zárta a tornát, az olaszok pedig a 2027-es vb-selejtezőn kedvezőbb helyzetben várhatják a sorsolást.

kézilabda Eb
A magyar és az izlandi csapat a kézilabda Eb nagy rangadója előtt Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb egyik csúcsmeccsének ígérkezett a magyarok és az izlandiak összecsapása

Este 20.30-kor fantasztikus hangulatban indult útjára a labda Kristianstadban. A lelátón az izlandiak voltak fölényben, az északi ország szurkolói egy hete megszállták Kristianstadot. Nehezen lendült játékba a magyar csapat, az első két támadásunkat védte az izlandi kapus, Hallgrímsson. Nem sokkal később Bóka góljával már 2-1-re vezettünk. Az izlandiak rögtön az elején elővették a 7 a 6 elleni játékot, de nem ennek köszönhetően lett 2-2 az állás az 5. percben.

A 7. percben hosszabb közjáték miatt állt meg a meccs, mert a macedón bírók nem álltak a helyzet magaslatán. 3-2-re vezetett a magyar csapat, labdát szereztünk, de az egyik izlandi a földön maradt. Ennek ellenére végigment a magyar támadás, a ziccer kimaradt, majd jött a tanácstalanság. Szerencsére egy magyart sem állítottak ki. 

Ideges és feszült volt a hangulat a pályán.

Olyannyira, hogy egy nagy Palasics-védés után az eredményjelző kezelője nyomkodott mindent össze-vissza. 3-3 volt az állás, de ezt sem sikerült eltalálnia. Az izlandi kispad üvöltve reklamált, a bíróknak kellett rendet csinálni. A következő izlandi ziccert Palasics kivédte, az ellentámadást Fazekas Gergő verte be. Majd Szita is gólt lőtt, ezt követően pedig emberelőnybe kerültünk. Ekkor a magyar szövetségi kapitány elővette a 7 az 5 elleni játékot, s ez most jól sült el. Hétméterest adtak a macedónok, Imre Bence belőtte, először vezetett Magyarország két góllal (6-4). Sajnos, a következő támadásnál besült a 7 az 5 elleni játék, mert elvesztettük a labdát. Hárommal is vezethettünk volna, helyette egy lett belőle. A 14. percre egy sem, mert Izland villámgyorsan egyenlített, Zoran Ilic meg kapott egy kétpercest. Ezek a percek nem a magyarokról szóltak.

Kristianstad, 2026. január 20. Fazekas Gergő (k) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország - Izland mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 20-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fazekas Gergő dob gólt Izlandnak Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Olyannyira nem, hogy Hallgrímsson megint védett egy nagyot, s máris hátrányban voltunk. Nem sokáig, Imre Bence újabb büntetője talált utat az északiak kapujába. 

A 20.percben hosszas videózást követően Bodót állították ki, az izlandiak pedig már kettővel vezettek.

 Ekkor megint a technika szólt közbe: a nagy eredményjelző elromlott, egy ideig állt a játék, majd folytatták a csapatok. Ilyen szinten ezek a malőrök nevetségesek voltak. Szerencsére ez nem zavarta meg a mieinket, akik egy gólra feljöttek, de ez az állapot sem tartott sokáig. Az izlandi csapat az első percek megilletődöttsége után koncentráltabban játszott, s a kapusteljesítményük is felülmúlta a magyar kapusprodukciót.

Imre Bence parádés játékot mutatott be

Imre Bence az izlandi kapus lábai között etette meg Hallgrímssont, micsoda gól volt ez a 25. percben. De még mindig az izlandi csapat vezetett. Aztán Imre Bence újra előkapta a hegedűt, hogy elhúzza az északiak nótáját. 12-12, újra egyenlő volt az állás, ráadásul a magyar csapat emberelőnybe került. Jött a 7 az 5 elleni fegyver, Imre Bence pedig harmadszor is odatette a labdát, ahol az izlandiak nem akarták látni. A magyar szélső három zseniális megmozdulása tényleg elképesztő volt. De a vezetést nem tudtuk átvenni. Az első félidő hajrájában azért küzdöttünk, hogy a szünetben döntetlen legyen az állás. Tizenegy másodperccel a szünet előtt jött a magyar időkérés, miközben egygólos hátrányban voltunk. Nem maradt sok idő, de annyi igen, hogy Bodó három másodperccel a szünet előtt egyenlítsen. Egy félidőnyi játék után 14-14 volt az állás a roppant izgalmas összecsapáson.

Icelandic supporters before the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Hungary and Iceland at Kristianstad Arena, in Kristianstad, Sweden, on January 20, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
Az izlandi közönség elképesztő hangulatot teremtett Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A második félidőre maradt tehát a döntés. Az első félidőben látottak alapján a végletekig szoros és izgalmas mérkőzésre volt kilátás. Mindkét csapat kőkeményen védekezett, de ami biztató volt a számunkra, hogy az első félidőben sem Sipos, sem Ligetvári nem kapott kétperces kiállítást, miközben igazi gladiátorharc ment a pályán. 

Magyar támadással és kihagyott helyzettel indult a második félidő.

Hallgrímssonnak nem lehetett lefelé lőni, mert a kapus ott mindent megfogott. Gislason odarúgott Fazekasnak, megint jött a videózás, s a piros lap. Alattomos és csúnya szabálytalanság volt ez, hiába tüntetett a 3000 izlandi drukker. Ymir Gislason ezt a meccset a 33. percben befejezte. Sokkal nagyobb baj volt, hogy Krakovszki Bence a szélről a kapusba lőtt, ezért maradt el az egyenlítés. Újabb videózás következett, a két macedón bíró lassan több időt töltött a tévékészülék előtt, mint a pályán. A nézegetés magyar szabaddobást hozott, azaz visszakaptuk a támadás lehetőségét. Imre Bence egyenlíthetett volna, de megint védett az izlandi kapus. Ezek már nagyon bosszantó dolgok voltak.

Hungary's left back #39 Richard Bodo celebrates during the EHF Euro 2026 Group F preliminary round handball match between Hungary and Iceland in Kristianstad, Sweden, on January 20, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
Bodó Richárd gólöröme Izland ellen Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

A 35. percben 16-15-ös izlandi vezetésnél Palasics kivédte Magnusson büntetőjét. Óriási teljesítmény volt ez, mert újra támadhattunk az egyenlítésért, de ez a helyzet is kimaradt.

 

Nem sokkal később hétméterest kaptunk, Imre Bence ment oda, bejött az északiak cserekapusa, Gustavsson, de nem tudott védeni. 36 perc elteltével 16-16 volt az állás.

Imre Bence egy perc múlva ismét büntetőt lőhetett, kihagyta, mert Halgrímsson védett. A kipattanó a miénk lett, de elvesztettük a labdát. Ám az egyre jobban védő Palasics Kristóf megakadályozta az újabb izlandi vezetést. Szinte hihetetlen, milyen kapusteljesítményeket láttunk ezen az estén.

Négyszer támadott Magyarország a vezetés megszerzéséért, egyszer sem jött össze. Várható volt, hogy Izland előbb vagy utóbb, de betalál, s a 40. percben meg is történt ez. Idegileg egészen biztosan megterhelő volt, hogy az északi kapusóriás mindent megfogott. Ennek ellenére nyerhető meccs volt ez, csak jobban kellett volna koncentrálni a támadások befejezésekor, mert a sok elpuskázott magyar helyzet az izlandiak határtalan önbizalmát növelte meg. A 43. percben 17-16-os izlandi vezetésnél videózás után Ónódi-Jánoskúti piros lapot kapott, Izland hetest. Porkelsson bedobta, 16-18, nem festett jól a helyzet. 

Iceland's goalkeeper Viktor Gísli Hallgrímsson during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Hungary and Iceland at Kristianstad Arena, in Kristianstad, Sweden, on January 20, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
Viktor Hallgrímsson szinte mindent kivédett Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Nagyon hosszú magyar gólcsend után Zoran Ilic végre túljárt az izlandi kapus eszén. Az utolsó negyedórára kétgólos hátrányban érkezett meg a magyar válogatott. Szinte emberfeletti teljesítmény kellett volna a győzelemhez.

A 49. percben Bartucz László hetest védett, ezért nem tudott elhúzni kettővel Izland.

Bodó irgamatlan nagy góllal egyenlített, 19-19, megint ott voltunk az izlandiak nyakán. Aztán Bodó megismételte ugyanezt. 20-20 után sajnos megint jöttek a magyar hibák, a kimaradt lehetőségek. Az 55. percben Fazekas Gergő egyenlített, majd Sipos Adrián nyakfogását videózták meg, sajnos kettő perc lett a vége. Rikhardsson bevágta, 22-21 oda, nem álltunk jól. De jött egy magyar hetes, Imre Bence bepörgette, 22-22. Drámai utolsó négy perc elé néztünk. Kristjánsson könnyű gólt lőtt, majd 1.18-al a vége előtt hetest kapott a skandináv csapat. Palasics maradt a kapuban, de nem tudott védeni. 22-24,

innentől már a döntetlen elérése is csoda lett volna.

Sajnos, ezen az estén az oly sokszor látott magyar csoda elmaradt, Izland végül egy góllal nyert és határtalan ünnepléssel vette tudomásul ezt. A vereséggel a magyar válogatott az F csoport második helyén végzett és nem visz magával pontot a malmöi középdöntőbe. Izland pedig bosszút állt az elmúlt két vereségért, s ezt nagyon fájó volt megélni Svédországban.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, F-csoport, 3. forduló: Magyarország–Izland 23-24 (14-14)
A csoport másik mérkőzésén: Olaszország–Lengyelország 29-28,

