Borzalmasan fájó vereség Izlandtól a kézilabda Eb-n

Kedden elérkezett az utolsó forduló, döntésre kellett vinni a dolgot Izland ellen. A kézilabda Eb F csoportjának rangadóján az elsőség volt a tét, na meg az, hogy melyik csapat utazik pontokkal a malmöi középdöntőbe. A csoport első mérkőzésén az olaszok 29-28-ra megverték a lengyeleket. Lengyelország tehát három vereséggel zárta a tornát, az olaszok pedig a 2027-es vb-selejtezőn kedvezőbb helyzetben várhatják a sorsolást.

A magyar és az izlandi csapat a kézilabda Eb nagy rangadója előtt Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb egyik csúcsmeccsének ígérkezett a magyarok és az izlandiak összecsapása

Este 20.30-kor fantasztikus hangulatban indult útjára a labda Kristianstadban. A lelátón az izlandiak voltak fölényben, az északi ország szurkolói egy hete megszállták Kristianstadot. Nehezen lendült játékba a magyar csapat, az első két támadásunkat védte az izlandi kapus, Hallgrímsson. Nem sokkal később Bóka góljával már 2-1-re vezettünk. Az izlandiak rögtön az elején elővették a 7 a 6 elleni játékot, de nem ennek köszönhetően lett 2-2 az állás az 5. percben.

A 7. percben hosszabb közjáték miatt állt meg a meccs, mert a macedón bírók nem álltak a helyzet magaslatán. 3-2-re vezetett a magyar csapat, labdát szereztünk, de az egyik izlandi a földön maradt. Ennek ellenére végigment a magyar támadás, a ziccer kimaradt, majd jött a tanácstalanság. Szerencsére egy magyart sem állítottak ki.

Ideges és feszült volt a hangulat a pályán.

Olyannyira, hogy egy nagy Palasics-védés után az eredményjelző kezelője nyomkodott mindent össze-vissza. 3-3 volt az állás, de ezt sem sikerült eltalálnia. Az izlandi kispad üvöltve reklamált, a bíróknak kellett rendet csinálni. A következő izlandi ziccert Palasics kivédte, az ellentámadást Fazekas Gergő verte be. Majd Szita is gólt lőtt, ezt követően pedig emberelőnybe kerültünk. Ekkor a magyar szövetségi kapitány elővette a 7 az 5 elleni játékot, s ez most jól sült el. Hétméterest adtak a macedónok, Imre Bence belőtte, először vezetett Magyarország két góllal (6-4). Sajnos, a következő támadásnál besült a 7 az 5 elleni játék, mert elvesztettük a labdát. Hárommal is vezethettünk volna, helyette egy lett belőle. A 14. percre egy sem, mert Izland villámgyorsan egyenlített, Zoran Ilic meg kapott egy kétpercest. Ezek a percek nem a magyarokról szóltak.