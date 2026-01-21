Magyar botrány a kézilabda Eb-n, a Veszprém izlandi játékosa robbantotta a bombát

Azzal, hogy a magyar válogatott 24-23-as vereséget szenvedett Izland ellen a kézilabda Eb F csoportjának „döntőjében”, eldőlt, hogy az északi ország válogatottja mögött a második helyen jut tovább a középdöntőbe, ahová így nem visz magával pontot. Chema Rodríguez csapatának játékosai nehezen találták a szavakat a vereség után, míg a végig kellemetlenkedő izlandiak magyar szemmel fájó örömünnepbe kezdtek. Sajnos voltak magyar szurkolók, akik ezt nem bírták elviselni, és a közösségi médiában a Veszprém izlandi játékosát fenyegették meg a meccs után, Bjarki Már Elísson pedig ezt közzé is tette, amiből így botrány kerekedett.

Bjarki Már Elisson, a Veszprém játékosa közzétette a botrányos üzenetet, amit Magyarországról kapott a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News

Az izlandi sajtó zengi a Veszprém légiósának küldött magyar üzenet hírét, a Visir.is arról számol be, hogy Bjarkinak azt üzenték Magyarországról, ne is térjen vissza a klubjába. Pedig mint az izlandi lap megjegyzi, nem is játszott jól a magyarok ellen, kiemelik, hogy négy lövésből mindössze egy gólt szerzett, így aligha ő okozta a magyarok vesztét. Azt is hangsúlyozzák, hogy Bjarki Már évek óta a Veszprém kézilabdázója (2022 óta), amivel arra utalnak, hogy nehezen érthető a gyűlölet.

Magyar fenyegetés a Veszprém izlandi játékosának a kézilabda Eb-n

Az izlandi lap szerint a magyar válogatott legyőzése után nem túl kellemes üzenetek érkeztek hozzá magyar részről. Bjarki Már az Instagram-oldalán közzé is tett egy képernyőfotót egy magyar üzenetről, amelyben azt írták neki, hogy inkább ne is térjen vissza Veszprémbe.

Ezt a magyar fenyegetést kapta a Veszprém izlandi kézilabdázója. Forrás: Instagram

Az üzenet a végén használt szitokszóval abszolút fenyegető hangvételű.

Sajnos ez általános jelenség a közösségi média világában, ahol bárki levezetheti a frusztrációját a sportolók nyilvánosan elérhető közösségi oldalain. Más kérdés, hogy mennyire szerencsés ezeket az üzeneteket nem figyelmen kívül hagyni.

Bjarki Már nemcsak közzétette a sajnálatos magyar üzenetet, hanem reagált is rá. „Felesleges” – írta egy sírós hangulatjel kíséretében válaszul. A jelek szerint tehát nem futamodik meg, és visszatér Veszprémbe az Eb után.