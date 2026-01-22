férfi kézilabda válogatottkézilabda ebAncsin GáborBánhidi BenceMikler Roland

Altatnak és a tv előtt tombolnak a magyar válogatott kiválóságai

A generációváltás közepette a magyar férfikézilabda-válogatottból több olyan játékos is hányzik, akik nélkül az elmúlt évtizedben elképzelhetetlen volt a csapat egy nagy tornán. Van aki azért, mert visszavonult, és van aki azért mert sérült, otthonról követi Chema Rodríguez csapatának szereplését az Európa-bajnokságon. Forró dróton vannak a játékostársakkal és feszülten ülnek a televízió előtt a meccsek alatt.

Kibédi Péter
2026. 01. 22. 5:05
Bánhid Bence ma már tudja: nem csak a pályán, a televízió előtt is meg lehet őrülni a magyar válogatottért
Bánhid Bence ma már tudja: nem csak a pályán, a televízió előtt is meg lehet őrülni a magyar válogatottért Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több olyan kézilabdázó is a televízióban követi a kézilabda Európa-bajnokságot, akik nélkül az elmúlt évtizedben nem járt nagy tornán a magyar válogatott. Van, aki visszavonult, és van, aki sérülés miatt most csak szurkolóként segíti a játékostársakat. A kedden, az izlandiak elleni mérkőzéssel zárult csoportkör után lapunknak hárman, Ancsin Gábor, Bánhidi Bence és Mikler Roland értékelték a mieink eddigi teljesítményét.

Tavaly a világbajnokságon a magyar válogatott kapuját védte Mikler Roland, idén a gyermekei altatási idejében csendesen néz a magyar meccseket
Tavaly a világbajnokságon a magyar válogatott kapuját védte Mikler Roland, idén a gyermekei altatási idejében csendesen néz a magyar meccseket Fotó: MTI

A magyar válogatott kapusai hozzáteszik a magukét a meccsekhez

Mikler Rolandnál szinte a kérdést sem kellett feltenni, azonnal kijelentette: le a kalappal a két kapus, Palasics Kristóf és Bartucz László teljesítménye előtt.

Nem a kapusokon múlt az izlandiak elleni meccs sem, a támadásaink voltak pontatlanok, amit az izlandiak kapusteljesítménye is alátámaszt. Ha így folytatják a srácok a kapuban, akkor kellő támogatást kap a csapat tőlük.

A 252-szeres válogatott kapus tartja a kapcsolatot a csapattal, az első két meccs után mindkét poszttársának gratulált a teljesítményéhez. A szegedi kézilabdázó izgatottan várta az Európa-bajnokságot, de az nem fogalmazódott meg benne, hogy konkrétan mit vár a csapattól.

Bizakodó voltam, és nem is alaptalanul, a csapat megmutatta, hogy megérett a feladatra. Komoly bajnokságokban, komoly csapatokban játszik mindenki, és még azok is, akiknek az első világversenye a mostani, hozzá tudnak tenni a csapat teljesítményéhez. A csoportkör után várom a jó folytatást, nagyon pozitív a kép, amit látok, és tudom, hogy négyből négy győzelem kellene a biztos elődöntőhöz, de nem elképzelhetetlen, hogy ezt elérjük 

– jelentette ki.

Azt is elárulta, hogy azokat a meccseket, amelyek az ikergyermekei altatási idejében vannak, csendben nézi, de az Izland elleni mérkőzésen volt olyan pillanat, amikor egy-egy támadásnál lendült a keze a lövés pillanatában.

Bénhidi Bencétől karnyújtásnyira volt az Eb, de térdsérülése miatt a televízió előtt szurkol a társaknak, akik véleménye szerint a középdöntőben meglepetést hozhatnak
Bénhidi Bencétől karnyújtásnyira volt az Eb, de térdsérülése miatt a televízió előtt szurkol a társaknak, akik véleménye szerint a középdöntőben meglepetést hozhatnak Fotó: Nemzeti Sport

Bánhidi Bence szerint semmi nincs veszve

Természetesen a keretből az utolsó pillanatban térdsérülés miatt kikerült Bánhidi Bence is ott ül a televízió előtt a magyar meccsek alatt, és szurkol.

Ez nagyon szokatlan, tíz éve nem volt ilyen. Néha nem tudom magam visszafogni, és őrülten csapkodok, hangosabban szurkolok. Nehéz ez így a távolból, a pályán sokkal könnyebb lenne 

– mondta lapunknak.

A beálló kiemelte, hogy a posztján főszereplővé előlépő Rosta Miklós teljesítménye sokat hozzátesz a csapat eredményéhez, de nincs olyan játékos, akiről ezt ne tudná elmondani. A csoportkör után csak az Izland elleni meccs végeredménye miatt van hiányérzete.

Az első két, könnyebbnek mondható, de cseppet sem könnyű meccset jól lehoztuk, az olaszok ellen még a küzdelembe is belerázódtunk egy kicsit. Izland ellen a védekezésünk remekül működött, támadásban voltunk pontatlanok, sok volt a hibás lövés, ami miatt elment a vége. Az irányítók jól megoldják a feladatukat, de még stabilabbá kell tenni a páros kapcsolatokat, és én több futást várok, mert kevés gyors gólt lőttünk. Van még tartalék a taktikai repertoárunkban is, úgyhogy bizakodó vagyok a középdöntő előtt 

– jelentette ki Bánhidi.

A kézilabdázó elmondta, hogy amióta eljött a válogatottól, folyamatosan gyógytornázik, és bekapcsolódott a szegedi csapat edzéseibe is.

Ancsin Gábpr a fiát altatta a magyar meccsek első perceiben, ott még csak lesve figyelte az eseményeket, de később a karfát szorítva szurkolt
Ancsin Gábpr a fiát altatta a magyar meccsek első perceiben, ott még csak lesve figyelte az eseményeket, de később a karfát szorítva szurkolt Fotó: MKSZ

Ancsin Gábor: Megállják a helyüket a fiatalok

Ancsin Gábor is elsősorban a magyarok védekezését emelte ki, amely a torna első két meccsén is jól működött, és Izland ellen is szinte tökéletes volt.

A védekezésünk kiemelkedő volt Izland ellen, még nemzetközi mércével is. Világklasszis játékosok ellen játszani, és 24 gólon tartani őket, az több mint parádés. A támadások kicsit döcögtek, de ezen nincs mit csodálkozni. Nem szabad elfelejteni, hogy többen a csapatból ezen az Európa-bajnokságon léptek elő főszereplővé, és bár becsülettel, többnyire jól állják a próbát, érthető, hogy néha hibáznak is. Nagyon sok pozitív jelet látok, és abban bízom, hogy a folytatásban támadásban is átszakad a gát. Erre minden esély megvan

 – fogalmazott a Ferencváros átlövője.

A 173-szoros válogatott kézilabdázó folyamatosan kapcsolatban van a csapattal, rendszeresen beszélgetnek a meccsek után, és természetesen ő sem maradt le egyetlen magyar Eb-mérkőzésről sem.

Furcsa most ez, mert a meccsek altatási időben vannak, és már a család az első. Volt, hogy a meccsek elejét a telefonomon, fél szemmel néztem, miközben a fiamat altattam. Amikor elaludt, akkor a televízió előtt izgulok, és bizony van, amikor szorítani kell a karfát, hogy ne mozduljon a kezem egy-egy helyzetnél.

A három kézilabdázó legközelebb pénteken ülhet le a televízió elé, amikor a magyar válogatott első középdöntős mérkőzését játssza Svájc ellen. A meccs kezdési időpontja még nem ismert, az is elképzelhető, hogy nem altatási időben kezdődik majd...

Az Izland elleni mérkőzés összefoglalója:


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.