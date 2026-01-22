kézilabda ebDániamagyar férfi kézilabda-válogatott

Izland kéjes örömmel rugdosta Magyarországot, Dánia sokkot kapott

Az izlandi férfi-kézilabdaválogatott viszonylag normálisan, az izlandi sportsajtó viszont elképesztő módon reagált arra, hogy kedden este Kristianstadban a szigetország csapata 24-23-ra legyőzte Magyarországot. A kézilabda Eb F csoportjának rangadója után a skandinávok csoportgyőztesként, 2 ponttal kezdik meg a malmői középdöntőt, ahol az első forduló mérkőzéseit pénteken rendezik meg.

Lantos Gábor
2026. 01. 22. 4:45
A magyar válogatottat megviselte az Izland elleni vereség Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az teljesen érthető, hogy az izlandi kézilabdázók annyi balszerencse és vereség után féktelen örömmel vették tudomásul az egygólos győzelmet, amelyet a leginkább a Barcelona kapusának, Viktor Hallgrímssonnak köszönhettek. Az izlandi kapus kegyelmi állapotban védett, 18 lövést fogott meg, olykor szinte megbabonázva a magyarokat. Ám az izlandi sportsajtó kissé túllőtt a célon. Ők nem elégedtek meg a győzelem okozta mámorral, úgy gondolták, hogy érdemes belerúgni a magyarokba, miközben – szerintük – a két macedón bíró szemérmetlen módon csalt és tolta Magyarország szekerét a kézilabda Eb keddi mérkőzésén.

kézilabda Eb
A kézilabda Eb izlandi öröme Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb szokatlan izlandi frusztrációja

Több, szerdán megjelent izlandi cikkben érezhető a szerzők erős frusztrációja. Különös lélek kell ahhoz, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzés után valaki arról írjon, hogy ez volt minden idők leggyengébb magyar válogatottja. Aki ezt leírta, annak fogalma sincs a valóságról. Hogy mi célból tette, azt nehéz megfejteni, s nem is ennek a cikknek a feladata. A magyar férfi-kézilabdaválogatott 2023-ban és 2024-ben is megfosztotta Izlandot attól, hogy a skandinávok előkelő helyezést érjenek el a világbajnokságon és az Eb-n. Mintha ezt képtelen lenne elengedni néhány izlandi kolléga. Ami pedig a bíráskodást illeti, láttunk már jobb, magasabb színvonalú játékvezetést, de a két macedón mindkét oldalra egyformán tévedett, ami viszont ennél sokkal rosszabb: olykor mérlegelt és kompenzált.

A magyar játékosokat nagyon megviselte a vereség. 

A meccs magyar nézőit meg az a viselkedés, amit az izlandi játékosok a pályán elővezettek. Színészkedés, sírás, dumálás, reklamálás, hisztéria – ez jellemezte a világ legjobb játékosainak produkcióját, amit meghökkentő volt nézni.

Értjük, hogy ezzel akartak nyomást helyezni a magyar csapatra, de nem értjük, hogy engedheti meg magának ezt néhány olyan spíler, aki a világ legjobb csapataiban játszik. Ha a Bundesligában vagy a spanyol bajnokságban, netán a kézilabda BL küzdelmeiben ezt tennék, nem lenne sok maradásuk. Ezen az Európa-bajnokságon azonban ezt is büntetlenül megtehették.

A halálcsoport Dániában van

A vereség fájó, de tragédia nem történt. A magyarokra négy meccs vár a malmői középdöntőben. Az előzetes menetrend szerint január 23-án, pénteken Svájc ellen kezdünk. Két nap múlva a párizsi olimpia negyedik helyezettje, Szlovénia következik. Rá két napra, január 27-én minden bizonnyal a házigazda svédek jönnek, zárásként január 28-án a horvátok. A pontos menetrendet és a kezdési időpontokat csütörtökön teszi majd közzé az EHF. 

Kristianstad, 2026. január 16. Chema Rodríguez szövetségi kapitány a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án. Magyarország-Lengyelország 29-21. MTI/Hegedüs Róbert
Chema Rodrígueznek két napja van, hogy összekapja a magyar csapatot (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Ha a szlovénokat, a horvátokat és a svájciakat is legyőzzük, simán ott lehetünk az első hatban. A svédek elleni mérkőzést a telt háznyi, malmői csarnokban egyelőre a lehetetlen küldetés kategóriájába soroljuk, de amióta a portugál csapat Herningben legyőzte a négyszeres világbajnok és olimpiai bajnok Dániát, nyugodtan mondhatjuk: itt semmi sem lehetetlen. A lényeg az, hogy az Izland ellen elvesztett mérkőzés ne hagyjon mély nyomot a magyar játékosokban. Ebben reménykedik most minden magyar Svédországban. Meg abban, hogy a magyaroknak megmarad az erejük a középdöntő végére.

Irtózatosan nehéz lesz a középdöntő második fele

A magyar csapat szerdán elhagyta Kristianstadot és Malmőbe költözött. A középdöntő négy mérkőzését a város szélén fekvő Malmö Arénában játssza le Chema Rodríguez csapata. A játéknapok és az ellenfelek a következőképpen alakulnak:

  • Január 23., péntek: Magyarország–Svájc
  • Január 25., vasárnap: Magyarország–Szlovénia
  • Január 27., kedd: Magyarország–Svédország
  • Január 28., szerda: Magyarország–Horvátország

Az utolsó két mérkőzés egymás utáni napra tétele ellentmond mindannak, amit a világ kézilabdázói évek óta kérnek, azaz megint olyan helyzetbe hozza az EHF ennek a középdöntőnek a hat csapatát, amit nem lenne szabad megtenni. Fontos hangsúlyozni, hogy mindez nemcsak a magyarokat érinti, hanem mindenkit. 

Érdekes, a másik középdöntős csoportban nincs ilyen anomália.

Az ellenfeleket is ismerjük már. Ez a hatos középdöntő csoport jóval könnyebb, mint a másik, amelynek összecsapásait Herningben rendezik meg. A mi csoportunkban ott van a társházigazda svéd válogatott, a párizsi olimpia negyedik helyezettje, azaz Szlovénia, a tavalyi vb-ezüstérmes, azaz a horvát válogatott, valamint Svájc, Izland és Magyarország. Ha az EHF nem változtatja meg a meccsek előzetes sorrendjét, akkor a magyarok pénteken a svájci csapat ellen kezdenek, majd a szlovénok következnek. Ezt követi majd a svédek és a horvátok elleni ütközet. Első ránézésre ez azért nem tűnik halálcsoportnak, különösen akkor nem, ha megnézzük, kik viaskodnak a másik ágon. A herningi szuperhatosban a négyszeres világbajnok és olimpiai bajnok Dánia mellett a francia, a portugál, a spanyol, a német és a norvég csapat öli egymást. Abban a hatosban minden meccs szuperrangadó lesz, s gondoljunk abba bele, hogy ebből a hat együttesből csak kettő jut be a legjobb négy közé. 

A döbbent dánok nem jutnak szóhoz

Erre pályáztak a dánok is, de kedden este akkora sallert kaptak a portugáloktól, hogy még szerdán is támolyogtak belé. Olyannyira, hogy a dánok szövetségi kapitánya, a félistenként tisztelt Nikolaj Jacobsen lefújta az olimpiai bajnok szerdai edzését. A dán sportsajtó csak annyit tudott meg, hogy a csapat tagjai a szállodában egy konferenciaterembe vonultak, s ott a videó előtt ülve egész nap a franciák játékát bámulták. Nem véletlenül. A herningi középdöntőben az első körben rögtön a dán–francia mérkőzéssel indul a buli, s a dánok – köszönhetően a portugáloktól elszenvedett kétgólos vereségnek – innentől nem hibázhatnak, ha az elődöntőbe akarnak jutni. Márpedig mi más célja lenne egy négyszeres világbajnok csapatnak, ha nem ez? Hiszen ezért vállalták el a rendezést, ezért költöttek irgalmatlan mennyiségű pénzt a herningi helyszínen, ezért volt nekik fontos az egész Eb-pályázat. Ember nem gondolta volna, hogy ilyen helyzetbe kerülnek. Ne feledjük, ez a dán csapat a 2023-as és 2025-ös világbajnokságot, valamint a 2024-es olimpiát is úgy nyerte meg, hogy nem szenvedett vereséget. Csak a 2024-es Eb-döntőt vesztették el – éppen a francia csapat ellen. 

Most azzal áltatják és nyugtatják magukat, hogy az sem baj, ha egy-egy verhetetlennek hitt vagy annak nevezett csapat olykor vereséget szenved. 

Mert ezzel sikerül a földre szállniuk. Szép, magvas gondolatok ezek, miközben mindenki tudja, hogy Dániát szétveti az ideg a portugálok játéka láttán.

A sajtót is, bár a dán újságírók most két malomkő között őrlődnek. Tudják, hogy nem vághatják bele a kést a csapatba, mert még semmi sem dőlt el, Dánia még megnyerheti az Európa-bajnokságot. De azért a címeket elnézve szinte érezni, hogy viszket a tenyerük az északi ország sajtómunkásainak. Soha nem látott szégyenről értekeznek, de úgy, hogy ezeket a mondatokat a szerencsétlen játékosokkal mondatják el. Azok pedig partnerek ebben. A hatalmas önostorozásban a figyelem megoszlik, ez lehet a legnagyobb gondja a dán szövetségi kapitánynak, akinek most rendet kell tennie, mert itt több hiba tényleg nem fér bele.

Denmark's head coach Nikolaj Jacobsen reacts during the EHF Euro 2026 Group B preliminary round handball match between Denmark and Portugal in Herning on January 20, 2026. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Nikolaj Jacobsen, a dán válogatott szövetségi kapitánya Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Miközben Dániában központi téma lett a nem várt vereség, a portugál sportsajtóban ez még mindig nem ütötte át az ingerküszöböt. Szerdán délután az ország vezető sportlapjának online kiadásában, az A Bola-n csak hosszas böngészés után lehetett megtalálni azokat az írásokat, amelyek a portugál csapat epikus győzelméről szóltak. A vezető hír az volt, hogy a szenegáli Souleymane Faye 2030-ig a Sporting játékosa marad. 

De már kedden este is zárójelbe került a portugál válogatott óriási győzelme, mert a herningi oktatással egyidőben zajló Sporting–Paris St. Germain labdarúgó BL-mérkőzésen a portugálok 2-1-re legyőzték a címvédőt.

Szerencsétlen kézilabdázók életük legnagyobb sikerét és a sportág egyik legnagyobb szenzációját produkálják, miközben mindez széljegyzet lesz saját országuk sajtójában. Majd ha megnyerik az Eb-t, talán kapnak fél órát a címlap vezető helyén.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

