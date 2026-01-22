Izland kéjes örömmel rugdosta Magyarországot, Dánia sokkot kapott

Az teljesen érthető, hogy az izlandi kézilabdázók annyi balszerencse és vereség után féktelen örömmel vették tudomásul az egygólos győzelmet, amelyet a leginkább a Barcelona kapusának, Viktor Hallgrímssonnak köszönhettek. Az izlandi kapus kegyelmi állapotban védett, 18 lövést fogott meg, olykor szinte megbabonázva a magyarokat. Ám az izlandi sportsajtó kissé túllőtt a célon. Ők nem elégedtek meg a győzelem okozta mámorral, úgy gondolták, hogy érdemes belerúgni a magyarokba, miközben – szerintük – a két macedón bíró szemérmetlen módon csalt és tolta Magyarország szekerét a kézilabda Eb keddi mérkőzésén.

A kézilabda Eb izlandi öröme Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb szokatlan izlandi frusztrációja

Több, szerdán megjelent izlandi cikkben érezhető a szerzők erős frusztrációja. Különös lélek kell ahhoz, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzés után valaki arról írjon, hogy ez volt minden idők leggyengébb magyar válogatottja. Aki ezt leírta, annak fogalma sincs a valóságról. Hogy mi célból tette, azt nehéz megfejteni, s nem is ennek a cikknek a feladata. A magyar férfi-kézilabdaválogatott 2023-ban és 2024-ben is megfosztotta Izlandot attól, hogy a skandinávok előkelő helyezést érjenek el a világbajnokságon és az Eb-n. Mintha ezt képtelen lenne elengedni néhány izlandi kolléga. Ami pedig a bíráskodást illeti, láttunk már jobb, magasabb színvonalú játékvezetést, de a két macedón mindkét oldalra egyformán tévedett, ami viszont ennél sokkal rosszabb: olykor mérlegelt és kompenzált.

A magyar játékosokat nagyon megviselte a vereség.

A meccs magyar nézőit meg az a viselkedés, amit az izlandi játékosok a pályán elővezettek. Színészkedés, sírás, dumálás, reklamálás, hisztéria – ez jellemezte a világ legjobb játékosainak produkcióját, amit meghökkentő volt nézni.

Értjük, hogy ezzel akartak nyomást helyezni a magyar csapatra, de nem értjük, hogy engedheti meg magának ezt néhány olyan spíler, aki a világ legjobb csapataiban játszik. Ha a Bundesligában vagy a spanyol bajnokságban, netán a kézilabda BL küzdelmeiben ezt tennék, nem lenne sok maradásuk. Ezen az Európa-bajnokságon azonban ezt is büntetlenül megtehették.