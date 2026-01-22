Program, ellenfelek, csoportállás – minden, amit a férfikézilabda Eb folytatásáról tudni kell

A magyar válogatott – amelynek célja a legjobb nyolc közé jutás a férfikézilabda Eb-n – pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik a malmői középdöntős csoportban. Az Izland elleni vereség miatt Chema Rodríguez együttese Svájchoz és Horvátországhoz hasonlóan nem vitt magával pontot a csoportkörből, a másik három együttes két-két ponttal folytatja az Európa-bajnokságot.

Svédország vezeti a magyar válogatott középdöntős csoportját a férfikézilabda Eb-n, de most jön a java Fotó: TT News Agency/Andreas Hillergren

A férfikézilabda Eb középdöntős csoportjainak állása

I. csoport (Herning): 1. Franciaország 2 pont (38-34), 2. Németország 2 (34-32), 3. Portugália 2 (31-29), 4. Spanyolország 0 (32-34), 5. Dánia 0 (29-31), 6. Norvégia 0 (34-38)

II. csoport (Malmö): 1. Svédország 2 pont (33-25), 2. Szlovénia 2 pont (38-35), 3. Izland 2 (24-23), 4. Magyarország 0 (23-24), 5. Svájc 0 (35-38), 6. Horvátország 0 (25-33)

A csoportok első két-két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.