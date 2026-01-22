kézilabdaközépdöntőférfi kézilabda Ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

Program, ellenfelek, csoportállás – minden, amit a férfikézilabda Eb folytatásáról tudni kell

Szerda este kialakult a középdöntő csoportbeosztása és a további menetrend a dán–svéd–norvég közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon. A magyar válogatott a többiekhez hasonlóan négy mérkőzést játszik az Eb középdöntőjében, sorrendben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország lesz az ellenfél.

2026. 01. 22. 6:34
A magyar válogatottra még legalább négy mérkőzés vár a férfikézilabda Eb-n Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson
A magyar válogatott – amelynek célja a legjobb nyolc közé jutás a férfikézilabda Eb-n – pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a házigazda Svédországgal, szerdán pedig 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik a malmői középdöntős csoportban. Az Izland elleni vereség miatt Chema Rodríguez együttese Svájchoz és Horvátországhoz hasonlóan nem vitt magával pontot a csoportkörből, a másik három együttes két-két ponttal folytatja az Európa-bajnokságot.

A férfikézilabda Eb középdöntős csoportjainak állása

I. csoport (Herning): 1. Franciaország 2 pont (38-34), 2. Németország 2 (34-32), 3. Portugália 2 (31-29), 4. Spanyolország 0 (32-34), 5. Dánia 0 (29-31), 6. Norvégia 0 (34-38)

II. csoport (Malmö): 1. Svédország 2 pont (33-25), 2. Szlovénia 2 pont (38-35), 3. Izland 2 (24-23), 4. Magyarország 0 (23-24), 5. Svájc 0 (35-38), 6. Horvátország 0 (25-33)

A csoportok első két-két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Az Európa-bajnokság további programja:

  • január 22., csütörtök: Németország–Portugália 15.30, Spanyolország–Norvégia 18.00, Franciaország–Dánia 20.30
  • január 23., péntek: Izland–Horvátország 15.30, Magyarország–Svájc 18.00, Svédország–Szlovénia 20.30
  • január 24., szombat: Franciaország–Portugália 15.30, Spanyolország–Dánia 18.00, Németország–Norvégia 20.30
  • január 25., vasárnap: Magyarország–Szlovénia 15.30, Svédország–Izland 18.00, Horvátország–Svájc 20.30
  • január 26., hétfő: Portugália–Norvégia 15.30, Spanyolország–Franciaország 18.00, Dánia–Németország 20.30
  • január 27., kedd: Izland–Svájc 15.30, Horvátország–Szlovénia 18.00, Svédország–Magyarország 20.30
  • január 28., szerda: Spanyolország–Portugália 15.30, Izland–Szlovénia 15.30, Franciaország–Németország 18.00, Magyarország–Horvátország 18.00, Dánia–Norvégia 20.30, Svédország–Svájc 20.30
  • január 30., péntek (Herning): az 5. helyért 15.00, első elődöntő 17.45, második elődöntő 20.30
  • február 1., vasárnap (Herning): a 3. helyért 15.15, döntő 18.00

 

