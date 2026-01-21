Menetel a házigazda, a magyar válogatottnak ez lesz a legnehezebb meccse

A férfi kézilabda Európa-bajnokságon Svédország magabiztos, 33–25-ös győzelmet aratott Horvátország felett egy olyan mérkőzésen, amelyet gyakorlatilag az elejétől a végéig kontroll alatt tartott. A svédek már az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyors gólokkal léptek el, és bár a horvátok többször próbáltak visszakapaszkodni, az egyenlítésen túl egyszer sem tudták átvenni a vezetést.

Jonathan Carlsbogard magasan a horvátok fölött. A kézilabda Eb egyik házigazdája, Svédország újabb magabiztos győzelmet aratott. Nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A skandináv csapat szervezett védekezése és gyors lerohanásai hamar különbséget hoztak, a félidőben is már négy góllal, 17–13-ra vezettek. A fordulás után sem változott a játék képe: Svédország fokozatosan növelte az előnyét, miközben Horvátország támadásban sokszor elakadt a masszív falon és a jól védő kapussal szemben. A hajrára már eldőlt a találkozó, a svédek magabiztosan tartották a 6–8 gólos különbséget, és végül nyolccal nyertek.

Több jó teljesítmény Svédország válogatottjában

A győztes oldalon több játékos is kiemelkedett: Felix Claar és Eric Johansson rendre fontos pillanatokban talált be, Andreas Lagergren és Sebastian Karlsson pedig stabil teljesítményt nyújtott mindkét oldalon.

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez. Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A horvátoknál Zvonimir Srna, Ivan Martinović, valamint Mario Jelini és Filip Glavas próbálták meccsben tartani csapatukat, de ez ezúttal kevésnek bizonyult.

A magyar válogatottnak nehéz dolga lesz a kézilabda Eb középdöntőjében

A középdöntőben a magyar válogatott mind Svédországgal, mind Horvátországgal találkozik majd. Az eddigiek alapján különösen a fegyelmezett, gyors és rendkívül hatékony Svédország ellen vár majd embert próbáló feladat a mieinkre. Ezért is nagy kár az Izland elleni vereségért.

