Menetel a házigazda, a magyar válogatottnak ez lesz a legnehezebb meccse

Talán nem kiabáljuk el, Svédország bejelentkezett az éremszerzésre a férfikézilabda Európa-bajnokságon. A három közül az Eb egyik házigazdája meglehetősen simán, 33-25-re legyőzte Horvátországot, így százszázalékos mérleggel jutott be a középdöntőbe az E csoportból. A meccs azért is érdekes, mert a folytatásban a magyar válogatott a svédekkel és a horvátokkal is találkozik az Eb-n.

2026. 01. 21. 22:25
Maganbiztosan menetelnek a svédek a kézilabda Eb-n Fotó: ANDREAS HILLERGREN Forrás: TT NEWS AGENCY
A férfi kézilabda Európa-bajnokságon Svédország magabiztos, 33–25-ös győzelmet aratott Horvátország felett egy olyan mérkőzésen, amelyet gyakorlatilag az elejétől a végéig kontroll alatt tartott. A svédek már az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyors gólokkal léptek el, és bár a horvátok többször próbáltak visszakapaszkodni, az egyenlítésen túl egyszer sem tudták átvenni a vezetést.

Sweden's Jonathan Carlsbogård shoots during the handball match of the European Handball Championship Group E between Sweden and Croatia at Malmö Arena, Malmö, Sweden, January 21, 2026. Photo: Andreas Hillergren / TT / Code 10600 (Photo by ANDREAS HILLERGREN / TT News Agency via AFP)
Jonathan Carlsbogard magasan a horvátok fölött. A kézilabda Eb egyik házigazdája, Svédország újabb magabiztos győzelmet aratott. Nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A skandináv csapat szervezett védekezése és gyors lerohanásai hamar különbséget hoztak, a félidőben is már négy góllal, 17–13-ra vezettek. A fordulás után sem változott a játék képe: Svédország fokozatosan növelte az előnyét, miközben Horvátország támadásban sokszor elakadt a masszív falon és a jól védő kapussal szemben. A hajrára már eldőlt a találkozó, a svédek magabiztosan tartották a 6–8 gólos különbséget, és végül nyolccal nyertek.

Több jó teljesítmény Svédország válogatottjában

A győztes oldalon több játékos is kiemelkedett: Felix Claar és Eric Johansson rendre fontos pillanatokban talált be, Andreas Lagergren és Sebastian Karlsson pedig stabil teljesítményt nyújtott mindkét oldalon.

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez. Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A horvátoknál Zvonimir Srna, Ivan Martinović, valamint Mario Jelini és Filip Glavas próbálták meccsben tartani csapatukat, de ez ezúttal kevésnek bizonyult.

A magyar válogatottnak nehéz dolga lesz a kézilabda Eb középdöntőjében

A középdöntőben a magyar válogatott mind Svédországgal, mind Horvátországgal találkozik majd. Az eddigiek alapján különösen a fegyelmezett, gyors és rendkívül hatékony Svédország ellen vár majd embert próbáló feladat a mieinkre. Ezért is nagy kár az Izland elleni vereségért.

A svéd ünnep:

