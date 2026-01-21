Sokkolták a szlovéneket: eltiltották az óriásukat, nem játszhat ellenünk a kézilabda Eb-n

Még kedden utolsóként Svájc jutott be a kézilabda Európa-bajnokság magyar érdekeltségű, malmői középdöntős csoportjába. A D csoportban Szlovénia a csoportkör utolsó fordulójában 30-27-re legyőzte a továbbjutásra még pályázó Feröer szigetek válogatottját, ez jelentette Svájc továbbjutását. A Szeged szlovén balátlövője, Borut Mackovsek nem volt eredményes. Magyarország, Izland, a társházigazda Svédország, a világbajnoki ezüstérmes Horvátország és Szlovénia már korábban biztosította helyét Malmőben. A Szlovénia–Feröer meccsen történt egy kirívó szabálytalanság, a 18. percben a szlovén válogatottból Matic Suholeznik fejen ütött egy feröeri játékost, amiért azonnal piros lapot kapott. Szerdán kiderült, hogy nem úszta meg ennyivel.

Szlovénia szövetségi kapitánya, Uros Zorman a kézilabda Eb-n a következő két meccsen nem számíthat Matic Suholeznik játékára Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) arról adott tájékoztatást, hogy a fegyelmi bizottság döntése értelmében Matic Suholeznik a szlovén válogatott következő két mérkőzésén nem léphet pályára. S ez bennünket is érint: az eltiltás a szlovének pénteki meccsére vonatkozik, amikor az E csoport első helyezettjével találkoznak (szerda éjjel a Svédország–Horvátország meccsen dől el, melyik együttes lesz az), valamint a vasárnapira, amelyen a magyar válogatott ellen lépnek pályára.

Matic Suholeznik 202 centi magas beálló, Chema Rodríguez együttese aligha bánja, hogy a szlovén óriással nem kell birkózniuk. Ugyanakkor Szlovéniában nagy az elkeseredés, a Vecer cikkének ez a címe: „Sokk a kézilabdázóknak: A szlovén védelem oszlopa a lelátóról nézi majd a következő két meccset.”

Főhet a feje a szlovén kapitánynak a kézilabda Eb-n

Uros Zorman szövetségi kapitány 18 játékossal érkezett az Európa-bajnokságra. Mindhárom csoportmérkőzésen ugyanazt a keretet vette be, így Tarik Mlivic és Lano Grbic maradt ki. Zormannak a folytatásban lehetősége lesz a bővebb keretből is behívni játékosokat, így elméletileg a legjobb szlovén beálló, Blaz Blagotinsek is bevethető lenne, de ő megállapodás szerint nem játszik az idei kontinensviadalon – írja a szlovén média.