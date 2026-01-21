kézilabda ebdán férfi kézilabda-válogatottportugál férfi kézilabda-válogatott

A feröeri kézilabdadrámánál csak a dánok veresége volt nagyobb szenzáció

Egy ideig úgy tűnt, hogy a Feröer-szigetek teljesen valószínűtlen kiesése lesz a legnagyobb szenzáció, de aztán jött Portugália, amely a dániai Herningben hazai pályán verte meg két góllal a világ és olimpiai bajnok Dániát. A dánok ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerültek, s még az is lehet, hogy a legjobb négy közé sem jutnak be a kézilabda Eb-n.

Lantos Gábor
2026. 01. 21. 5:20
Ki gondolta volna, hogy Dánia kikap Portugáliától? Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
A portugál csapatban Francisco Costa és Martim Costa is kilenc gólt szerzett, míg a dánoknál a világ legjobb játékosának tartott Mathias Gidsel nyolc gólt lőtt. A sportág történetében ez volt a portugálok első győzelme tétmeccsen Dánia ellen. A herningi csarnokban a dánok 2014 óta egyetlen egyszer (a franciáktól) szenvedtek vereséget, minden más ellenfelüket legyőzték. Portugália alaposan beledurrantott a dán grízeslisztbe, mert a dán csapatnak innentől kezdve nem nagyon marad hibázási lehetősége. Ha pedig abba is belegondolunk, hogy dániának a norvégokkal, a franciákkal, a németekkel és a spanyolokkal is játszaniuk kell, tényleg elképesztő sorozat és terhelés előtt állnak a kézilabda Eb-n.

kézilabda Eb
A dánok legnagyobb sztárja, Mathias Gidsel a földön, Dánia pedig a padlón a kézilabda Eb csoportköre után Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A kézilabda Eb legnagyobb döbbenete: padlón a négyszeres világbajnok

A dán sportsajtó teljes döbbenettel vette tudomásul a történteket. Dániában – ezt nyugodtan leírhatjuk – ember nem volt, aki erre számított volna. Különösen azok után nem, hogy Portugália csak döntetlent tudott játszani az északmacedónok ellen a csoportkör második fordulójában. 

Minden dán ember biztos volt abban, hogy a hazai pályán játszó olimpiai bajnok ellen semmi keresnivalója nem lesz a portugáloknak.

A világ legjobb játékosának tartott Mathias Gidsel szerint egyenesen kiábrándító, ami történt. Szerinte ezt a meccset csak és kizárólag a dán csapat rontotta el, a vereségért csak magukat okolhatják. A válogatott szövetségi kapitánya, Nikolaj Jacobsen szinte meg sem tudott szólalni a számukra roppant kínos vereség után. Azt emelte ki, hogy ennyi kihagyott helyzettel és elszórt labdával nem lehet megnyerni egy meccset.

Azzal, hogy a dán csapat pont nélkül érkezik a középdöntőbe, egycsapásra minden megváltozik. Dánia 2012 óta nem tudott nyerni a férfikézilabda Európa-bajnokságon, s most ettől elég messzire került. Ráadásul a középdöntőben azonnal a franciák ellen kezdenek, elképesztő nyomás helyeződik majd az egyik rendező országra.

A dán sportújságírók szerint a portugál csapat nagyon durván játszott, ezért ért nagyon rossz hangulatban véget a két együttes mérkőzése. Kiemelik, hogy a dán csapat legnagyobb sztárját, Mathias Gidselt arcon csapták. Gidsel erről azt mondta, hogy nagyon meglepte az incidens. – Nem nagyon tudom, hogy mit mondjak erre. 

Talán szólnom kellene a játékvezetőknek, hogy jobban védjenek meg engem?

Portugáliában nem fukarkodnak a dicsérő szavakkal. Az O Bola című lap internetes kiadásában egyszerűen monumentális győzelemről írnak. Azt mondják, egyszerűen hihetetlen a négyszeres világbajnok legyőzése – ráadásul hazai pályán.

Feröer drámai búcsúja

Annak ellenére, hogy Feröer a D csoport zárófordulója előtt 16 gólos előnyben volt Svájccal szemben, s annak ellenére, hogy a legtöbben a skandináv szigetország továbbjutására fogadtak, minden másképpen alakult. Feröer már akkor bajba került, amikor a svájci csapat a kiesett és teljesen motiválatlan Montenegrót 43-26-ra, azaz 17 góllal legyőzte. Ez azt jelentette, hogy a feröeri csapat csak akkor tudott volna továbbjutni, ha legalább döntetlent ér el a párizsi olimpia negyedik helyezettje, azaz Szlovénia ellen. 

Ez végül nem jött össze, mert a szlovénok 30-27-re nyertek, s ezzel kiejtették Feröert.

Ezzel ért véget az a csodás kaland, amely az elmúlt néhány napban oly sok beszédtémát adott a drukkereknek és a sportágat szeretőknek. A 7000 feröeri drukker most hazatér, az országban minden visszazökken a régi kerékvágásba. A parlament újra folytatja a munkát, kinyitnak azok az óvodák és iskolák, amelyek az elmúlt időszakban azért zártak be, mert az ott dolgozók Norvégiában szurkoltak a férfi kézilabda-válogatottnak.

Faroes' right back #25 Vilhelm Poulsen after reacts after the EHF Euro 2026 group D preliminary round handball match between Slovenia and Faroe Islands in Baerum near Oslo, Norway, on January 20, 2026. (Photo by Erik Flaaris Johansen / NTB / AFP) / Norway OUT
A feröeri csapat nem jutott be a legjobb tizenkettő közé Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

A feröeri kapus, Pauli Jacobsen szerint Szlovénia túl erős csapat volt, ennyit nem lehetett hibázni. – Annak ellenére, hogy kiestünk, büszkék lehetünk magunkra, mert három nagyon jó meccset játszottunk az Eb-n.

Minden egyes lejátszott mérkőzéssel egyre erősebbek leszünk. Az évek során rutint is szerzünk, szóval egészen biztosak lehetünk abban, hogy még hallani fognak rólunk.

Ezzel az is eldőlt, hogy a magyar férfikézilabda-válogatott a malmöi középdöntőben biztosan nem játszik Feröer ellen. 

 

