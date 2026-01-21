A feröeri kézilabdadrámánál csak a dánok veresége volt nagyobb szenzáció

A portugál csapatban Francisco Costa és Martim Costa is kilenc gólt szerzett, míg a dánoknál a világ legjobb játékosának tartott Mathias Gidsel nyolc gólt lőtt. A sportág történetében ez volt a portugálok első győzelme tétmeccsen Dánia ellen. A herningi csarnokban a dánok 2014 óta egyetlen egyszer (a franciáktól) szenvedtek vereséget, minden más ellenfelüket legyőzték. Portugália alaposan beledurrantott a dán grízeslisztbe, mert a dán csapatnak innentől kezdve nem nagyon marad hibázási lehetősége. Ha pedig abba is belegondolunk, hogy dániának a norvégokkal, a franciákkal, a németekkel és a spanyolokkal is játszaniuk kell, tényleg elképesztő sorozat és terhelés előtt állnak a kézilabda Eb-n.

A dánok legnagyobb sztárja, Mathias Gidsel a földön, Dánia pedig a padlón a kézilabda Eb csoportköre után Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A kézilabda Eb legnagyobb döbbenete: padlón a négyszeres világbajnok

A dán sportsajtó teljes döbbenettel vette tudomásul a történteket. Dániában – ezt nyugodtan leírhatjuk – ember nem volt, aki erre számított volna. Különösen azok után nem, hogy Portugália csak döntetlent tudott játszani az északmacedónok ellen a csoportkör második fordulójában.

Minden dán ember biztos volt abban, hogy a hazai pályán játszó olimpiai bajnok ellen semmi keresnivalója nem lesz a portugáloknak.

A világ legjobb játékosának tartott Mathias Gidsel szerint egyenesen kiábrándító, ami történt. Szerinte ezt a meccset csak és kizárólag a dán csapat rontotta el, a vereségért csak magukat okolhatják. A válogatott szövetségi kapitánya, Nikolaj Jacobsen szinte meg sem tudott szólalni a számukra roppant kínos vereség után. Azt emelte ki, hogy ennyi kihagyott helyzettel és elszórt labdával nem lehet megnyerni egy meccset.

Azzal, hogy a dán csapat pont nélkül érkezik a középdöntőbe, egycsapásra minden megváltozik. Dánia 2012 óta nem tudott nyerni a férfikézilabda Európa-bajnokságon, s most ettől elég messzire került. Ráadásul a középdöntőben azonnal a franciák ellen kezdenek, elképesztő nyomás helyeződik majd az egyik rendező országra.

A dán sportújságírók szerint a portugál csapat nagyon durván játszott, ezért ért nagyon rossz hangulatban véget a két együttes mérkőzése. Kiemelik, hogy a dán csapat legnagyobb sztárját, Mathias Gidselt arcon csapták. Gidsel erről azt mondta, hogy nagyon meglepte az incidens. – Nem nagyon tudom, hogy mit mondjak erre.

Talán szólnom kellene a játékvezetőknek, hogy jobban védjenek meg engem?

Portugáliában nem fukarkodnak a dicsérő szavakkal. Az O Bola című lap internetes kiadásában egyszerűen monumentális győzelemről írnak. Azt mondják, egyszerűen hihetetlen a négyszeres világbajnok legyőzése – ráadásul hazai pályán.