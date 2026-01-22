Életveszélyes ellenfél vár a magyar kézilabdázókra a bűnös svéd városban

Chema Rodríguez együttese szerdán költözött át Kristianstadból Malmőbe, ahol egy óriási belvárosi szállodában alakította ki a főhadiszállását. Csütörtökön itt rendezték meg az a sajtófélórát, amelyen néhány játékossal találkozni is tudtunk. Mielőtt felidézzük, hogy mit mondott a Magyar Nemzetnek Bóka Bendegúz, érdemes néhány szót ejteni a körülmények változásáról is, ami a kézilabda Eb-t jellemzi.

A kézilabda Eb svájci drukkerei Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

Ez egy másik kézilabda Eb Malmőben

Malmö Svédország harmadik legnagyobb városa, csaknem 340 ezer ember lakja. Kristianstad ehhez képest kisváros volt, ott nem kellett olyan regulákat tanulmányozni, amelyeket itt a csapatok szállodájában a helyi szervezők felállítottak. Kristianstadban senkit sem érdekelt, hogy a szállóban a konferenciaterem folyosóján beszélgetsz,

itt viszont mindenkinek alá kellett írnia egy olyan nyilatkozatot, amelyben azt vállalta, hogy idegen, vagyis harmadik személy nem látszik majd a videón.

Malmö amúgy is sokszor kerül bele a világsajtó híreibe azzal, hogy rengeteg erőszakos cselekmény történik ebben a városban. Szerencsére mi ebből semmit sem érzünk, hiszen a szállodák a belváros közepén vannak. Ugyanakkor egy tőlünk nem messze lévő japán étteremben dolgozó magyar séf arról beszélt, hogy Malmőnek vannak olyan külvárosi részei, ahová nem ajánlja a látogatást. Nem véletlen tehát, hogy a kézilabda Eb szervezői kissé óvatosak, s ezért rengeteg tilalomfát ültettek el. Az sem véletlen, hogy Malmőt nagyon sokan bűnös svéd városnak nevezik, ahol az országba érkezett bevándorlók nagy többsége él.

De térjünk most már vissza a sporthoz és a kézilabdához! A magyarok pénteken Svájc, január 25-én, vasárnap Szlovénia, két nappal később Svédország, majd január 28-án Horvátország ellen lépnek pályára a Malmö Arénában.

A négy ellenfél közül sokan Svájcot gondolják a leggyengébbnek, de óriási hiba lenne egy kézlegyintéssel elintézni a helvét alakulatot.

A csapat legjobb játékosai a Bundesligában edződnek. Az Eb csoportkörében már majdnem kiestek, de aztán elég mesés módon jutottak tovább. Kezdjük azzal, hogy a párizsi olimpia negyedik helyezettje, Szlovénia ellen kilenc góllal is vezettek, majd onnan kikaptak.