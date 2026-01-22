Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

kézilabda ebMalmömagyar férfikézilabda-válogatott

Életveszélyes ellenfél vár a magyar kézilabdázókra a bűnös svéd városban

Két teljes szünnapot követően pénteken 18 órakor Svájc ellen kezdi meg a középdöntőt a magyar válogatott. A kézilabda Eb II-es középdöntős csoportjában négy meccs vár a mieinkre. Hogy lesz-e ötödik is, az most óriási kérdés, de ha lesz, akkor nem mindennapi bravúrt ér el a csapat.

Lantos Gábor
2026. 01. 22. 16:30
Bóka Bendegúz szerint nincs idő a sebek nyalogatására
Fotó: DAMIEN MEYER Forrás: AFP
Chema Rodríguez együttese szerdán költözött át Kristianstadból Malmőbe, ahol egy óriási belvárosi szállodában alakította ki a főhadiszállását. Csütörtökön itt rendezték meg az a sajtófélórát, amelyen néhány játékossal találkozni is tudtunk. Mielőtt felidézzük, hogy mit mondott a Magyar Nemzetnek Bóka Bendegúz, érdemes néhány szót ejteni a körülmények változásáról is, ami a kézilabda Eb-t jellemzi.

A kézilabda Eb svájci drukkerei
A kézilabda Eb svájci drukkerei Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

Ez egy másik kézilabda Eb Malmőben

Malmö Svédország harmadik legnagyobb városa, csaknem 340 ezer ember lakja. Kristianstad ehhez képest kisváros volt, ott nem kellett olyan regulákat tanulmányozni, amelyeket itt a csapatok szállodájában a helyi szervezők felállítottak. Kristianstadban senkit sem érdekelt, hogy a szállóban a konferenciaterem folyosóján beszélgetsz, 

itt viszont mindenkinek alá kellett írnia egy olyan nyilatkozatot, amelyben azt vállalta, hogy idegen, vagyis harmadik személy nem látszik majd a videón.

Malmö amúgy is sokszor kerül bele a világsajtó híreibe azzal, hogy rengeteg erőszakos cselekmény történik ebben a városban. Szerencsére mi ebből semmit sem érzünk, hiszen a szállodák a belváros közepén vannak. Ugyanakkor egy tőlünk nem messze lévő japán étteremben dolgozó magyar séf arról beszélt, hogy Malmőnek vannak olyan külvárosi részei, ahová nem ajánlja a látogatást. Nem véletlen tehát, hogy a kézilabda Eb szervezői kissé óvatosak, s ezért rengeteg tilalomfát ültettek el. Az sem véletlen, hogy Malmőt nagyon sokan bűnös svéd városnak nevezik, ahol az országba érkezett bevándorlók nagy többsége él.

De térjünk most már vissza a sporthoz és a kézilabdához! A magyarok pénteken Svájc, január 25-én, vasárnap Szlovénia, két nappal később Svédország, majd január 28-án Horvátország ellen lépnek pályára a Malmö Arénában. 

A négy ellenfél közül sokan Svájcot gondolják a leggyengébbnek, de óriási hiba lenne egy kézlegyintéssel elintézni a helvét alakulatot.

A csapat legjobb játékosai a Bundesligában edződnek. Az Eb csoportkörében már majdnem kiestek, de aztán elég mesés módon jutottak tovább. Kezdjük azzal, hogy a párizsi olimpia negyedik helyezettje, Szlovénia ellen kilenc góllal is vezettek, majd onnan kikaptak. 

Andy Schmidt, a svájciak szövetségi kapitánya
Andy Schmidt, a svájciak szövetségi kapitánya Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

Mindezt azok után, hogy döntetlent játszottak Feröer ellen. A csoportban az utolsó kör előtt 16 gólos hátrányban voltak a feröeri csapathoz képest. Majd 17 góllal leverték Montenegrót, s mivel Feröer kikapott a szlovénoktól, Svájc jutott be a középdöntőbe. 

Nincs idő a sebek nyalogatására

– Nagyon jót tett a csapatnak a két szünnap – mondta a Magyar Nemzet kérdésére a magyar válogatott szélsője, Bóka Bendegúz. – Pihentünk, utaztunk, elkezdtük a felkészülést Svájc ellen. Tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy könnyebb összecsapás lesz, de akik így gondolkodnak, nem járnak jó úton. 

A svájci férfikézilabda hatalmas fejlődésen ment keresztül, az sem véletlen, hogy eljutottak a középdöntőbe. Rengeteg futás jellemzi a játékukat, a lerohanó támadásokban nagyon erősek, s a gyors középkezdések fegyverét is jól használják. Ezekre kell odafigyelni.

A visszarendeződésünk hatékonysága lesz ennek a meccsnek a kulcsa. Ha a védekezésünk annyira kemény és pontos lesz, mint az első három mérkőzésen, akkor Svájc ellen meglehet a harmadik győzelmünk ezen az Eb-n. 

Bóka Bendegúz beszélt az Izland elleni vereségről is. – Tudjuk, hogy egy Európa-bajnokságon ilyen mérkőzések is vannak, ahol akkor is kikapsz, ha erre nem biztos, hogy rászolgáltál. Az egyik pontot azért megérdemeltük volna. De a sebek nyalogatására nincs idő, meg amúgy sem érdemes hátrafelé nézni. Van most legalább négy mérkőzésünk, nincs veszve semmi, a céljainkat még simán el tudjuk érni. Lelkileg nem törtünk össze, az Izland elleni meccs után kicsit búslakodtunk az öltözőben, de a szövetségi kapitány azonnal felrázott bennünket. Megyünk tovább, Svájc ellen a cél a győzelem lesz.

A magyar válogatott pénteken 18 órakor tehát a helvét csapat ellen kezdi meg a középdöntőt. Ebben a csoportban az első fordulóban Izland Horvátország ellen lép pályára, míg a svédek Szlovénia ellen kezdenek.

Imre Bence az Origónak adott videónterjúban elárulta, hova utazna jövő csütörtökön Malmőből:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

