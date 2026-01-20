Adott a feladat: jöhet négy magyar győzelem!

Az már két forduló után eldőlt, hogy a magyar válogatott bejut a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjébe, az Izland elleni csoportrangadónak mégis komoly tétje volt, hiszen ez a mérkőzés a gyakorlatban már a középdöntőhöz tartozott. Arra a fázisra végül Izland szerzett két pontot a 24-23-as sikerrel, így a magyar válogatott nehéz helyzetbe került. Imre Bence nem is akar számolgatni.

Izland ellen hét gólig jutott Imre Bence, de nem tudott örülni, a magyar válogatott ugyanis kikapott, s nem visz magával pontot a kézilabda Eb középdöntőjébe Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Van még négy mérkőzésünk, meg szeretnénk nyerni először a következőt, aztán az összeset

– adta ki a jelszót Imre Bence, aki hét gólig jutott Izland ellen. A középdöntőben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország ellen játszik majd a magyar válogatott, a hatosból az első két helyezett jut az elődöntőbe.

Imre Bence dicsérte a magyar csapatot

Az elszánt nyilatkozatot annak ellenére tette a magyar jobbszélső, hogy a nyilatkozatát leverten kezdte az M4 Sport mikrofonja előtt.