Adott a feladat: jöhet négy magyar győzelem!

A magyar válogatott végig szoros meccsen 24-23-as vereséget szenvedett Izland ellen a férfikézilabda Eb-n. A találkozó után a hét góljával legeredményesebb magyar játékos, Imre Bence csalódottan, de egyben elszántan értékelt.

2026. 01. 20. 23:04
A magyar válogatott egygólos vereséget szenvedett Izland ellen, Imre Bence kiadta a jelszót a kézilabda Eb középdöntőjére: négy siker kell Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Az már két forduló után eldőlt, hogy a magyar válogatott bejut a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjébe, az Izland elleni csoportrangadónak mégis komoly tétje volt, hiszen ez a mérkőzés a gyakorlatban már a középdöntőhöz tartozott. Arra a fázisra végül Izland szerzett két pontot a 24-23-as sikerrel, így a magyar válogatott nehéz helyzetbe került. Imre Bence nem is akar számolgatni.

Izland ellen hét gólig jutott Imre Bence, de nem tudott örülni, a magyar válogatott ugyanis kikapott, s nem visz magával pontot a kézilabda Eb középdöntőjébe.
Izland ellen hét gólig jutott Imre Bence, de nem tudott örülni, a magyar válogatott ugyanis kikapott, s nem visz magával pontot a kézilabda Eb középdöntőjébe Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Van még négy mérkőzésünk, meg szeretnénk nyerni először a következőt, aztán az összeset

– adta ki a jelszót Imre Bence, aki hét gólig jutott Izland ellen. A középdöntőben Svájc, Szlovénia, Svédország és Horvátország ellen játszik majd a magyar válogatott, a hatosból az első két helyezett jut az elődöntőbe.

Imre Bence dicsérte a magyar csapatot

Az elszánt nyilatkozatot annak ellenére tette a magyar jobbszélső, hogy a nyilatkozatát leverten kezdte az M4 Sport mikrofonja előtt.

– Nagyon csalódott vagyok, azt éreztem, hogy legalább egy pontot megérdemeltünk volna. Nagyon fáj, felkészültünk, meccsben voltunk, küzdött mindenki egymásért. Nagyon szeretek ebben a csapatban játszani, ha megnézzük a két keretet, szerintem 5-6 góllal jobb az izlandi csapat, de eltüntettük ezt a különbséget – fogalmazott Imre Bence.

 

