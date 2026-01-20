Horrorsérülés a kézilabdapályán, sokkolta a magyar szurkolókat

Szombaton harminc év után tudott újra nyerni a Győr otthonában a DVSC női kézilabdacsapata, az ETO a BL-beli vereség után kedden, az NB I-ben már meg is kapta a visszavágás lehetőségét. Ezúttal is Győr volt a helyszín, a hazaiak pedig elszántan kezdtek, Helena Elver, a dán irányító néhány perc alatt háromszor is betalált, 5-2-re vezetett az ETO.

A BL-ben a DVSC nyert a Győri ETO vendégeként, a bajnoki meccsükön Elver horrorsérülése miatt hamar kényszerszünet következett (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Csakhogy a harmadik találata után Elver lent maradt a földön, s azonnal látszódott, hogy nagy a baj.

Győr–DVSC: Elver súlyos sérülése

A földet érés után a dán kézilabdázó karja teljesen természetellenes pozícióban állt.

A játékostársak és a szurkolók egyaránt döbbenten figyelték, mi lesz Elverrel, akit rövid ideig el is takartak a közönség szeme elől.

A hordágy végül nem kellett, de Elver felkötött karral hagyta el a pályán.