Horrorsérülés a kézilabdapályán, sokkolta a magyar szurkolókat

Szombaton harminc év után tudott újra nyerni a Győr otthonában a DVSC női kézilabdacsapata, az ETO a BL-beli vereség után kedden, az NB I-ben már meg is kapta a visszavágás lehetőségét. Ezúttal is Győr volt a helyszín, a hazaiak pedig elszántan kezdtek, Helena Elver, a dán irányító néhány perc alatt háromszor is betalált, 5-2-re vezetett az ETO.
Csakhogy a harmadik találata után Elver lent maradt a földön, s azonnal látszódott, hogy nagy a baj.
Győr–DVSC: Elver súlyos sérülése
A földet érés után a dán kézilabdázó karja teljesen természetellenes pozícióban állt.
A játékostársak és a szurkolók egyaránt döbbenten figyelték, mi lesz Elverrel, akit rövid ideig el is takartak a közönség szeme elől.
A hordágy végül nem kellett, de Elver felkötött karral hagyta el a pályán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!