Horrorsérülés a kézilabdapályán, sokkolta a magyar szurkolókat

Miután szombaton a BL-ben a DVSC Schaeffler 31-30-ra nyert a címvédő Győri ETO otthonában, a zöld-fehérek kedd este a bajnokságban vághattak vissza a hajdúságiak. A Győr jól kezdett, aztán viszont jött Helena Elver horrorsérülése, amely mindenkit sokkolt az arénában. A győriek fájdalmaira a meghökkentően sima, 39-22-es siker jelenthetett gyógyírt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 18:30
Helena Elver a Győri ETO dán játékosa súlyos sérülést szenvedett a DVSC elleni női kézilabda bajnoki meccsen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Szombaton harminc év után tudott újra nyerni a Győr otthonában a DVSC női kézilabdacsapata, az ETO a BL-beli vereség után kedden, az NB I-ben már meg is kapta a visszavágás lehetőségét. Ezúttal is Győr volt a helyszín, a hazaiak pedig elszántan kezdtek, Helena Elver, a dán irányító néhány perc alatt háromszor is betalált, 5-2-re vezetett az ETO.

A BL-ben a DVSC nyert a Győri ETO vendégeként, a bajnoki meccsükön Elver horrorsérülése miatt hamar kényszerszünet következett
A BL-ben a DVSC nyert a Győri ETO vendégeként, a bajnoki meccsükön Elver horrorsérülése miatt hamar kényszerszünet következett (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Csakhogy a harmadik találata után Elver lent maradt a földön, s azonnal látszódott, hogy nagy a baj.

Győr–DVSC: Elver súlyos sérülése

A földet érés után a dán kézilabdázó karja teljesen természetellenes pozícióban állt.

A játékostársak és a szurkolók egyaránt döbbenten figyelték, mi lesz Elverrel, akit rövid ideig el is takartak a közönség szeme elől.

A hordágy végül nem kellett, de Elver felkötött karral hagyta el a pályán.

A győriek innentől a visszavágás mellett sérült játékostársukért is küzdöttek, s hamar elléptek a DVSC-től, amelynek vezetőedzője, Szilágyi Zoltán az időkérésnél saját játékosait is arra biztatta: ne hagyják, hogy kizökkentse őket a horrorsérülés.

A Lokinak azonban nem ment a játék, már a 21. percben tíz volt közte (15-5).

Kiütéssel vágott vissza a Győr

Ekkor már nem csak sejtés volt, hogy a DVSC nem kerül a szombatihoz hasonló bravúr közelébe. A Győri ETO végül 39-22-re nyert, így a bajnokságban továbbra is hibátlan mérleggel áll, míg az NB I-ben a Debrecen a Fradi után a Győr ellen sem tudta borítani a papírformát.

A Győr és a DVSC szombati BL-meccsének összefoglalója

 

