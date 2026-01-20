A DVSC semmivel nem lepte meg a legyőzött ETO-t, Győrben ma így állnának bosszút

Nem egyszerű a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatának programja január közepén. Az NB I-ben tíz mérkőzés után százszázalékos mérleggel állt a debreceni együttes, ám múlt szerdán odahaza 35-29-es vereséget szenvedett az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen. Szombaton aztán a Bajnokok Ligája csoportkörében lépett pályára az addig veretlen és címvédő Győri Audi ETO KC otthonában, és meglepetésre 31-30-ra győzni tudott. Alicia Toublanc és társai kedden ismét bravúrra készülnek Győrben, a Per Johansson vezette, címvédő és éllovas kisalföldiek azonban Fodor Csenge szerint a magyar bajnokságban már nem hibáznának.

Alicia Toublanc az NB I-ben is főszereplő lehet a Győri Audi ETO KC és a DVSC Schaeffler kézilabda-mérkőzésén. Forrás: Dvsckezilabda.hu

Alicia Toublanc hisz a DVSC Schaeffler újabb sikerében

A DVSC Győrben maradt a szombati győztes mérkőzés után, vasárnap konditermi edzésen vettek részt a játékosok, hétfőn délután pedig az Audi Arénában gyakoroltak.

– Biztos vagyok benne, hogy ismét nagyon nehéz dolgunk lesz a Győr ellen, ha nem nehezebb, mint szombaton volt – mondta a BL-találkozón kilenc gólig jutó Alicia Toublanc. – Arra számítok, hogy az ellenfelünk még nagyobb sebességi fokozatba kapcsol majd.

Szombaton, főleg a második félidőben, meg tudtuk akadályozni őket abban, hogy a gyors lerohanásaikból könnyű gólokat szerezzenek, szerintem ezúttal is ez lesz a kulcs.

El kell hinnünk, hogy újra lehet esélyünk ellenük. Igazából a nyomás ismét a hazaiakon lesz, mi felszabadultan játszhatunk, márpedig ez sokat nyomott a latban hétvégén is – nyilatkozta a francia szélső.

A Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I-ben készül bosszúra

Győrben más összképben bíznak, elvégre a rivális az ETO egy éve tartó veretlenségét vette el szombaton, egyben harminc év elteltével tudott ponttal távozni a Rába partjáról.

– A Debrecen ismét megmutatta, hogy rendkívül erős csapat. Természetesen tanulnunk kell az egymás ellen játszott első mérkőzésből, amit a Bajnokok Ligájában játszottunk velük, és fejben még erősebben, egyfajta visszavágási vágy által fűtve kell pályára lépnünk – mondta Per Johansson vezetőedző.

– Remélem, hogy másképp játszunk majd, és ez a keddi mérkőzés más végkimenetelű lesz. Beszélgettünk a csapattal, és nem vagyunk elégedettek, viszont nagyon jó, hogy ez a mérkőzés megmutatta, mire kell még jobban odafigyelnünk – erősítette meg edzője véleményét Fodor Csenge. – A bajnokin tényleg az a legfontosabb, hogy ne hullajtsunk pontot, szóval mindent megteszünk, hogy legyőzzük a Debrecent hazai pályán.

Amin biztosan változtatni kell, az a koncentráció, mert nem lepett meg minket a Debrecen, nem csinált semmi olyat, amire ne készültünk volna fel.

Ez egyszerűen tényleg a mi kezünkből csúszott ki, a Debrecen pedig nagyon jól kihasználta a hibáinkat – mondta a magyar válogatott szélső.