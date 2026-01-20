Rendkívüli

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett

kézilabdaDVSC Schaefflernői kézilabda NB IPer JohanssonGyőri Audi ETO KCFodor Csenge

A DVSC semmivel nem lepte meg a legyőzött ETO-t, Győrben ma így állnának bosszút

Kedden este rangadót rendeznek a női kézilabda NB I-ben. A Győri Audi ETO KC három napon belül másodjára fogadja a DVSC Schaeffler együttesét, szombaton a Bajnokok Ligája csoportkörében debreceni siker született. A Győr kézilabdacsapata bosszúra vágyik, a hajdúságiak viszont az NB I-ben is bravúrra készülnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 10:22
A Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I-ben már nem hibázna Forrás: gyorietokc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem egyszerű a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatának programja január közepén. Az NB I-ben tíz mérkőzés után százszázalékos mérleggel állt a debreceni együttes, ám múlt szerdán odahaza 35-29-es vereséget szenvedett az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen. Szombaton aztán a Bajnokok Ligája csoportkörében lépett pályára az addig veretlen és címvédő Győri Audi ETO KC otthonában, és meglepetésre 31-30-ra győzni tudott. Alicia Toublanc és társai kedden ismét bravúrra készülnek Győrben, a Per Johansson vezette, címvédő és éllovas kisalföldiek azonban Fodor Csenge szerint a magyar bajnokságban már nem hibáznának.

Alicia Toublanc az NB I-ben is főszereplő lehet a Győri Audi ETO KC és a DVSC Schaeffler kézilabda-mérkőzésén
Alicia Toublanc az NB I-ben is főszereplő lehet a Győri Audi ETO KC és a DVSC Schaeffler kézilabda-mérkőzésén. Forrás: Dvsckezilabda.hu

Alicia Toublanc hisz a DVSC Schaeffler újabb sikerében

A DVSC Győrben maradt a szombati győztes mérkőzés után, vasárnap konditermi edzésen vettek részt a játékosok, hétfőn délután pedig az Audi Arénában gyakoroltak.

– Biztos vagyok benne, hogy ismét nagyon nehéz dolgunk lesz a Győr ellen, ha nem nehezebb, mint szombaton volt – mondta a BL-találkozón kilenc gólig jutó Alicia Toublanc. – Arra számítok, hogy az ellenfelünk még nagyobb sebességi fokozatba kapcsol majd. 

Szombaton, főleg a második félidőben, meg tudtuk akadályozni őket abban, hogy a gyors lerohanásaikból könnyű gólokat szerezzenek, szerintem ezúttal is ez lesz a kulcs.

El kell hinnünk, hogy újra lehet esélyünk ellenük. Igazából a nyomás ismét a hazaiakon lesz, mi felszabadultan játszhatunk, márpedig ez sokat nyomott a latban hétvégén is – nyilatkozta a francia szélső.

A Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I-ben készül bosszúra

Győrben más összképben bíznak, elvégre a rivális az ETO egy éve tartó veretlenségét vette el szombaton, egyben harminc év elteltével tudott ponttal távozni a Rába partjáról.

– A Debrecen ismét megmutatta, hogy rendkívül erős csapat. Természetesen tanulnunk kell az egymás ellen játszott első mérkőzésből, amit a Bajnokok Ligájában játszottunk velük, és fejben még erősebben, egyfajta visszavágási vágy által fűtve kell pályára lépnünk – mondta Per Johansson vezetőedző.

– Remélem, hogy másképp játszunk majd, és ez a keddi mérkőzés más végkimenetelű lesz. Beszélgettünk a csapattal, és nem vagyunk elégedettek, viszont nagyon jó, hogy ez a mérkőzés megmutatta, mire kell még jobban odafigyelnünk – erősítette meg edzője véleményét Fodor Csenge. – A bajnokin tényleg az a legfontosabb, hogy ne hullajtsunk pontot, szóval mindent megteszünk, hogy legyőzzük a Debrecent hazai pályán. 

Amin biztosan változtatni kell, az a koncentráció, mert nem lepett meg minket a Debrecen, nem csinált semmi olyat, amire ne készültünk volna fel.

Ez egyszerűen tényleg a mi kezünkből csúszott ki, a Debrecen pedig nagyon jól kihasználta a hibáinkat – mondta a magyar válogatott szélső.

A Győr és a Debrecen bajnoki rangadóját kedden este 18 órától (tv: Duna World) rendezik az Audi Arénában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu