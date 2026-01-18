Az FTC Érden is legyőzte horvát ellenfelét, és tovább tapad az élmezőnyre

A két NB I-es klub szombati találkozója után vasárnapra is maradt magyar érdekeltség a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Az A csoportban a DVSC-Schaeffler meglepetésre győzni tudott Győrben, és bizony, legalább ekkora meglepetést jelentett volna a B csoportban, ha a Podravka Koprivnica elvitte volna a két pontot az FTC-Rail Cargo Hungaria vendégeként az Érd Arénából. A Magyar Kupa tavalyi győztese a csoportkör korábbi találkozóján 37-33-ra nyert Horvátországban, ezúttal pedig – a hétközi, debreceni bajnokihoz hasonló módon – BL-meccsen is benevezte a keretébe a szülése után visszatért Böde-Bíró Blankát.

Márton Gréta (labdával) és az FTC a DVSC hétközi legyőzésével hangolt a BL-fordulóra (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Hátrányból is fordított a házigazda

A játéknapot a nyolccsapatos csoport negyedik helyéről váró FTC kezdett jobban, Klujber Katrin és Vilde Ingstad góljával hamar elhúzott 2-0-ra az előző kilenc találkozón hét ponttal kevesebbet gyűjtött Podravkától. Később, 5-5-nél egyenlített a vendégcsapat, sőt kisvártatva már a Podravka vezetett 7-6-ra. Egygólosnál nagyobb hátrányba ezt követően sem került a Ferencváros, amely Orlane Kanor révén a 17. percben vette vissza a vezetést. Kettővel később már három is volt a differencia, a vendégek viszont öt perccel a lefújás előtt újra egalizáltak (12-12).

Mindezek után a véghajrá megint a Fradié volt, a magyar csapat 15-13-as vezetésénél vonultak szünetre a felek.

Nem forgott veszélyben az FTC sikere

A térfélcserét követően egygólos közelségbe zárkózott a Podravka, Simon Petra három találatával viszont 18-14-re ellépett a Fradi. Ez később, a 44. percben, Márton Gréta gólja után már ötre duzzadt (22-17), az utolsó tíz perc pedig 25-17-nél kezdődött meg.

A vendégek hiába próbálkoztak, nem tudták megállítani az FTC játékosait (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Mindezek után a végén már nemigen forgott veszélyben a Ferencváros győzelme. Simon Petra hét, Klujber hat találatig jutott, a vége 31-23 lett, azaz újabb két ponttal gazdagodott az FTC.

Mindez azt jelenti, hogy a B csoportban 14 pontos Jesper Jensen vezetőedző együttese, melyet jelenleg a 15 pontjával második Odense és a 16 ponttal listavezető Brest előz meg.

Csak emlékeztetőül: a tabella első két helyezettje a rájátszáskört kihagyva automatikusan negyeddöntős lesz a BL-ben, ahol a Ferencváros január 24-én, a Podravkához hasonló játékerőt képviselő Krim ellen lép majd pályára.