A román bajnokságba igazol a Fradi válogatott játékosa

Átalakul a Fradi a következő idényre. Az állandó BL-résztvevő magyar női kézilabdacsapatból távozik a nyáron Janurik Kinga, Laura Glauser, Dragana Cvijics és Orlane Kanor is. Janurik az utóbbi években rendre ott volt a magyar válogatott keretében is a különböző világversenyeken, a kapus az idei év végi Eb-re már nem a Fradi, hanem a Corona Brasov játékosaként kaphat meghívót.

Két kapus is távozik, Janurik Kinga mellett Laura Glauser sem lesz már a Fradi játékosa a következő idényben (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Janurik klubváltását mind a Ferencváros, mind a brassói egyesület bejelentette kedden.

Janurik és Glauser távozik, ki lesz a Fradi kapusa?

A Fradi kommunikációjából kiderül a három fent említett légiós távozása is, az MTI úgy tudja, hogy Glauser korábban megállapodott a hosszabbításról az FTC-vel, végül mégis a távozás mellett döntött.