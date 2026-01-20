FTC-Rail Cargo HungariaBöde-Bíró Blankanői kézilabdaJanurik Kinga

A román bajnokságba igazol a Fradi válogatott játékosa

A Ferencváros hivatalos honlapján bejelentette, hogy a BL-ben szereplő női kézilabdacsapat négy játékosa távozik az idény végén: Janurik Kinga, Laura Glauser, Dragana Cvijics és Orlane Kanor sem a zöld-fehéreknél folytatja a nyártól. A magyar válogatott kapus, Janurik Kinga váltását a Fradi mellett új klubja, a román ligában szereplő Corona Brasov is bejelentette.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 16:59
Janurik Kinga (jobbról a második), a magyar válogatott női kézilabdakapus a Fradi után nyártól már a román ligában szereplő Corona Brasov játékosa lesz Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Átalakul a Fradi a következő idényre. Az állandó BL-résztvevő magyar női kézilabdacsapatból távozik a nyáron Janurik Kinga, Laura Glauser, Dragana Cvijics és Orlane Kanor is. Janurik az utóbbi években rendre ott volt a magyar válogatott keretében is a különböző világversenyeken, a kapus az idei év végi Eb-re már nem a Fradi, hanem a Corona Brasov játékosaként kaphat meghívót.

Két kapus is távozik, Janurik Kinga mellett Laura Glauser sem lesz már a Fradi játékosa a következő idényben
Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Janurik klubváltását mind a Ferencváros, mind a brassói egyesület bejelentette kedden.

Janurik és Glauser távozik, ki lesz a Fradi kapusa?

A Fradi kommunikációjából kiderül a három fent említett légiós távozása is, az MTI úgy tudja, hogy Glauser korábban megállapodott a hosszabbításról az FTC-vel, végül mégis a távozás mellett döntött.

Janurik és Glauser távozásával a következő idényben a szülése után a múlt héten visszatért Böde-Bíró Blanka, valamint a dán Anna Kristensen lesz a Fradi kapusa, utóbbi leigazolását már ősszel bejelentette az FTC.

 

