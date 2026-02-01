kézilabda ebImre BenceMathias Gidselmagyar férfi kézilabda-válogatottálomcsapat

Imre Bence teljesítményén ámulnak a kézilabda Eb-n, nagy elismerést kapott

A magyar válogatott jobbszélsője, Imre Bence a dán TV2 több szakértőjénél is bekerült az álomcsapatba a vasárnap véget érő férfikézilabda Európa-bajnokságon. A jobbszélső Imre Bence 46 góljával a kézilabda Eb döntője előtt a góllövőlistán hatodik, teljesítményéről Európa-szerte elismerően beszélnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 9:47
Imre Bence volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa a kézilabda Eb-n
Imre Bence volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa a kézilabda Eb-n Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson
Vasárnap a dán–német döntővel véget ér a férfikézilabda Európa-bajnokság. A torna hivatalos álomcsapatát a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (EHF) ma, azaz vasárnap hirdeti ki, ugyanakkor a sportágban tekintélyes dán TV2 már a finálé előtti napon megkérdezte a szakértőit, hogy állítsák össze a torna legjobb csapatát. Magyarország a tizedik helyen végzett a kézilabda Eb-n, a csapatból a jobbszélső Imre Bence neve pedig több álomcsapatban is megtalálható.

Imre Bence remekelt a vasárnap véget érő kézilabda Eb-n
Imre Bence remekelt a vasárnap véget érő kézilabda Eb-n. (Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson)

Imre Bence a nem hivatalos álomcsapatokban ott van a kézilabda Eb-n

A jelenleg a THW Kielt, nyártól pedig a Veszprémet erősítő szélső egyértelműen kimagaslott a magyar csapatból.

Imre még a döntő előtt is hatodik a góllövőlistán 46 góljával. A jobbszélső kapcsán pedig fontos hozzátenni, hogy mindehhez 57 lövésre volt szüksége, ami 80,7 százalékos hatékonyságot jelent. 

A jobbszélső 21 gólt hétméteresből szerzett, mindössze négyet hagyott ki, ami rég nem látott kiemelkedő arány a magyar kéziválogatottnál. Az első tízben csak a tizedik Domen Novak, a szlovénok szélsője sáfárkodott jobban a helyzeteivel (39 gól 46 lövésből, 84,8 százalék).

A dán Tv2-nél a korábbi 121-szeres válogatott Claus Möller Jakobsen, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok átlövő Lasse Svan és az utánpótlás-válogatott, pár éve pedig az egyik leghíresebb kézilabda-újságíróként dolgozó Rasmus Boysen állította össze a saját álomcsapatát. Jakobsennél nem fért be Imre Bence, a szakértőnél az ötödik portugálok 35 éves játékosa, Antonio Areia került be. 

Svannál és Boysennél azonban Imre a jobbszélső, aki így olyan nevekkel került egy listára, mint a világ legjobb kézilabdázója, minden bizonnyal a torna MVP-je, Mathias Gidsel, vagy a németek kiváló kapusa, Andreas Wolff – aki egyébként Imre csapattársa a Kielnél.

Abban mind a három szakértő egyetért, hogy a góllövőlistát 61 góllal a portugál Francisco Costával holtversenyben vezető Gidsel lesz a torna legértékesebb játékosa, akinek a támadásban hozzáadott értékét senkihez nem lehet hasonlítani. A német Füchse Berlin jobbátlövője a gólpasszokkal is jeleskedik, ott a második 49-cel, öttel előzi őt az izlandi Gisli Kristjansson.

A magyar válogatott szombaton is érdekelt volt a kézilabda Eb helyszínén

A 2027-es, németországi világbajnokságra a magyar válogatottnak selejtezőn keresztül kell kivívnia a szereplést. Szombaton Herningben tartották meg a sorsolás, ahol noha Chema Rodríguez csapata kiemelt volt, de az egyik legnehezebb ellenfelet kapta meg. Magyarország Szerbiával találkozhat – amennyiben déli szomszédaink nem hasalnak el Litvánia ellen – májusban. Az oda-vissza vágós párharc második mérkőzését rendezik majd Magyarországon. Szerbia a mostani Eb-n nem jutott tovább a csoportból, de a döntős Németországot legyőzte 30-27-re, amivel a mieinknek is jeleztek, hogy nem szabad őket leírni.

