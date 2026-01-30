férfi kézilabda EbSvédországPortugália

Az utolsó másodpercben írt sporttörénelmet Portugália

Portugália szerezte meg az ötödik a férfikézilabda Európa-bajnokság helyosztóján, miután a végletekig kiélezett mérkőzésen 36-35-re legyőzte Svédországot pénteken Herningben. Portugáliának ez a legjobb Eb helyezése a tornák történetében.

Kibédi Péter
2026. 01. 30. 16:56
A portugálok feszes védekezésével nem tudtak mit kezdeni a svédek a hajrában
A portugálok feszes védekezésével nem tudtak mit kezdeni a svédek a hajrában Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff
A csalódott társházigazda svédek és a csoportkörben a dánokat legyőző, majd a középdöntőben bukdácsoló portugálok összecsapása nyitotta az Európa-bajnokság döntő hétvégéjét Herningben. Szoros, az utolsó pillanatokig kiélezett mérkőzésen Portugália története eddigi legjobb helyezését elérve, ötödik helyen zárta a kézilabda Eb-t.

Nagyot hajrázva szerezték meg a kézilabda Eb ötödik helyét a portugálok
Nagyot hajrázva szerezték meg a kézilabda Eb ötödik helyét a portugálok (Fotó: Jozo Cabraja/Kolektiff)

Portugália szinte végig vezetett a mérkőzésen

A portugálok kezdték jobban a találkozót, a kilencedik percben már három góllal, 7-4-re vezettek, ám ez az előny csak rövid ideig tartott. A svédek kihasználták ellenfelük kisebb megingását, és a játékrész felénél egyenlítettek. Az üldözőverseny ezt követően is folytatódott.

Bár az északiak többször is átvehették volna a vezetést, amikor erre lehetőségük adódott, rendre hibáztak. A portugálok előtt is adódtak esélyek az előny növelésére, ám ott is több apró pontatlanság csúszott a játékba, így egyik fél sem tudott minimálisnál nagyobb fórt kialakítani.

 Az első félidő 16-16-os döntetlennel zárult, és nemcsak az eredmény, hanem a statisztikák is szinte teljesen azonos képet mutattak.

A hajrában felváltva vezettek a csapatok, az 54. percben Svédország először jutott kétgólos előnyhöz. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a győzelemhez. 

Az utolsó öt percben a svédek sorra hibázták el a lehetőségeiket, míg a nagy tempót diktáló, feszesen védekező portugálok pontosabban támadtak. A végjátékban három perc alatt 3-0-s sorozatot produkáltak, amellyel megfordították a mérkőzést. A győztes gólt Martím Costa az utolsó másodpercben szerezte.

A Szeged svéd irányítója, Jim Gottfridsson öt találattal zárta az összecsapást.

A 2028-as Európa-bajnokság társházigazdája, Portugália végül az ötödik helyen végzett, ami történetük legjobb eredménye a kontinenstornák történetében.

