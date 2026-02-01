A magyar poklot emlegetik a szerbek, akiknél nehezebb ellenfél nem is jöhetne

A férfikézilabda Eb vasárnapi zárónapja, vagyis a Horvátország–Izland bronzmérkőzés és a Dánia–Németország döntő előtt Herningben került sor a 2027-es világbajnokság selejtezőinek sorsolására, és ezen többek között az is kiderült, hogy Magyarország a Szerbia–Litvánia párharc győztesével találkozik a kvalifikáció utolsó körében, vagyis a kézilabda-vb főtáblájára kerülésért. Szerbia és Litvánia március 19-én, majd 22-én játszik egymással a második fordulóban, a párharc továbbjutójára pedig a magyar válogatott vár az utolsó körben – az első mérkőzést május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.

Chema Rodríguez magyar válogatottjára Szerbia jóvoltából „a legnehezebb ellenfél" várhat a kézilabda-vb selejtezőjében. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Chema Rodríguez elismerően beszélt Szerbia kézilabda-válogatottjáról

Az Európa-bajnokságon 10. Magyarország az első kalapból várhatta a sorsolást, míg az Eb-n a későbbi döntős németek legyőzése ellenére már a csoportkörben kiesett szerbek csak a másodikból. Jelenlegi nevén déli szomszédunk volt már Eb-ezüstérmes és vb-nyolcadik is a közelmúltban, bár a legutóbbi világbajnokságra nem jutott ki. A magyarokat irányító Chema Rodríguez így is elismerte, hogy ha a papírforma szerint Szerbia felülmúlja Litvániát, akkor nehéz lesz a mieink dolga.

– Amennyiben Szerbia továbbjut az előselejtezőből, ami felől nincs kétségem, akkor mondhatjuk, hogy a legnehezebb ellenfelet kaptuk az összes közül – idézte a magyar szövetség honlapja a szövetségi kapitányt, aki honfitársát, Raúl Gonzálezt is méltatta. –

A szerbek kiváló edzővel rendelkeznek, az Európa-bajnokságon legyőzték a most döntőbe jutott németeket, megszorongatták a spanyolokat, és tovább is kellett volna jutniuk a középdöntőbe, ám Ausztria ellen nem ment nekik és kiestek, ami már akkor egészen hihetetlennek tűnt.

Komplett csapat, remek átlövőkkel, kapusokkal, irányítókkal, beállókkal, szélsőkkel, nincs is gyenge pontja. Rendkívül versenyképesek, kiemelkedő csapat. A 2027-es világbajnokság a ciklus egyik legfontosabb versenye, kritikus az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ezért mindent megteszünk majd, hogy kijussunk, de ez őrült nehéz lesz. Felkészülünk, ahogy mindig, harcolunk a végsőkig! – mondta Chema Rodríguez.