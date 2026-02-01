kézilabdakézilabda-vbszerb férfi kézilabda-válogatottférfi kézilabda vb-selejtezőmagyar férfi kézilabda-válogatottChema Rodríguez

A magyar poklot emlegetik a szerbek, akiknél nehezebb ellenfél nem is jöhetne

Szombaton kiderült, hogy Szerbiával vagy Litvániával találkozik a magyar férfi-kézilabdaválogatott a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokság májusi selejtezőjében. A herningi sorsolást Chema Rodríguez szövetségi kapitány nem érezte szerencsésnek, de a szerb sajtó sem lelkes attól, hogy a kézilabda-vb-re Magyarországon át vezethetne az út.

2026. 02. 01. 6:44
München, 2024. január 14. Fazekas Gergő (j) és a szerb Predrag Vejin a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság Szerbia - Magyarország mérkőzésén a müncheni Olympiahalléban 2024. január 14-én.
Fazekas Gergő (j) és Predrag Vejin a 2024-es férfikézilabda Európa-bajnokság Szerbia–Magyarország mérkőzésén Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A férfikézilabda Eb vasárnapi zárónapja, vagyis a Horvátország–Izland bronzmérkőzés és a Dánia–Németország döntő előtt Herningben került sor a 2027-es világbajnokság selejtezőinek sorsolására, és ezen többek között az is kiderült, hogy Magyarország a Szerbia–Litvánia párharc győztesével találkozik a kvalifikáció utolsó körében, vagyis a kézilabda-vb főtáblájára kerülésért. Szerbia és Litvánia március 19-én, majd 22-én játszik egymással a második fordulóban, a párharc továbbjutójára pedig a magyar válogatott vár az utolsó körben – az első mérkőzést május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.

Chema Rodríguez magyar válogatottjára Szerbia jóvoltából „a legnehezebb ellenfél" várhat a kézilabda-vb selejtezőjében
Chema Rodríguez magyar válogatottjára Szerbia jóvoltából „a legnehezebb ellenfél" várhat a kézilabda-vb selejtezőjében. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Chema Rodríguez elismerően beszélt Szerbia kézilabda-válogatottjáról

Az Európa-bajnokságon 10. Magyarország az első kalapból várhatta a sorsolást, míg az Eb-n a későbbi döntős németek legyőzése ellenére már a csoportkörben kiesett szerbek csak a másodikból. Jelenlegi nevén déli szomszédunk volt már Eb-ezüstérmes és vb-nyolcadik is a közelmúltban, bár a legutóbbi világbajnokságra nem jutott ki. A magyarokat irányító Chema Rodríguez így is elismerte, hogy ha a papírforma szerint Szerbia felülmúlja Litvániát, akkor nehéz lesz a mieink dolga.

– Amennyiben Szerbia továbbjut az előselejtezőből, ami felől nincs kétségem, akkor mondhatjuk, hogy a legnehezebb ellenfelet kaptuk az összes közül – idézte a magyar szövetség honlapja a szövetségi kapitányt, aki honfitársát, Raúl Gonzálezt is méltatta. – 

A szerbek kiváló edzővel rendelkeznek, az Európa-bajnokságon legyőzték a most döntőbe jutott németeket, megszorongatták a spanyolokat, és tovább is kellett volna jutniuk a középdöntőbe, ám Ausztria ellen nem ment nekik és kiestek, ami már akkor egészen hihetetlennek tűnt.

Komplett csapat, remek átlövőkkel, kapusokkal, irányítókkal, beállókkal, szélsőkkel, nincs is gyenge pontja. Rendkívül versenyképesek, kiemelkedő csapat. A 2027-es világbajnokság a ciklus egyik legfontosabb versenye, kritikus az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ezért mindent megteszünk majd, hogy kijussunk, de ez őrült nehéz lesz. Felkészülünk, ahogy mindig, harcolunk a végsőkig! – mondta Chema Rodríguez.

A szerb sajtó pokolról ír a kézilabda-vb selejtezői előtt

Nem lehetnek sokkal elégedettebbek a szerbek sem a sorsolásnál, hiszen az első kalapból csak Franciaország volt előrébb rangsorolt válogatott a magyarnál. Az előző Eb-n egygólos magyar siker született, azóta tavaly januárban két felkészülési mérkőzést is vívott egymással a két, ezáltal egymást jól ismerő csapat. A tapasztalat és a magyarországi hangulat a szerb sajtóvisszhangban is érződik, ugyanis a Nova és a Sportal egyaránt úgy tálalta a sorsolást, hogy 

a Litvánia elleni továbbjutás esetén valóságos „pokol" várja a szerb válogatottat hazánkban. 

Utóbbi lap ugyanakkor próbált optimista is lenni azzal, hogy esélyt jelenthet az, hogy „Magyarország nem ért el számottevő eredményt a mostani Európa-bajnokságon".

A jövő évi világbajnokságot január 13–31. között rendezik Németországban, a vb győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2–7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon.

 

