Őrjöngenek a franciák, miután kéziválogatottjuk címvédőként egy helyre került a magyarokkal

A jövő évi világbajnokság májusi selejtezőjében az Európa-bajnoki 10. magyar férfi-kézilabdaválogatott a januári csoportellenfelek közül Olaszországgal vagy Lengyelországgal is találkozhat. A jelenleg is zajló kézilabda Eb-n középdöntőig jutott magyarok a címvédőként szintén már kiesett Franciaországhoz hasonlóan az első sorsolási kalapba kerültek, ám a szombati herningi sorsoláson még nem biztos, hogy fény derül az ellenfélre, ugyanis az európai selejtezősorozat második fordulóját csak márciusban rendezik – annak a nyolc párharcnak a továbbjutói csatlakoznak Olaszországhoz és Csehországhoz, így alkotják majd a második kalapot.

A Guillaume Gille vezette francia válogatott címvédőként hetedik lett a kézilabda Eb-n. Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

A vb-selejtező kalapbeosztása:

1. kalap: Franciaország, Szlovénia, Norvégia, Magyarország, Spanyolország, Svájc, Feröer szigetek, Észak-Macedónia, Hollandia, Ausztria

2. kalap: Olaszország, Csehország, Bosznia-Hercegovina/Koszovó, Izrael/Georgia, Ukrajna/Szlovákia, Szerbia/Litvánia, Lengyelország/Lettország, Törökország/Románia, Görögország/Belgium, Finnország/Montenegró

Az oda-visszavágós vb-selejtezőre május 13–17. között kerül sor, a 2027-es tornát január 13–31. között rendezik Németországban.

A kézilabda Eb feléig minden jól alakult Franciaországnak

A négyszeres Európa-bajnok francia válogatott amiatt kényszerül selejtezőre, mert a kontinenstornán címvédő létére mindössze a hetedik helyen végzett. Bár az elmúlt években voltak rosszabbul sikerült Eb-i Franciaországnak, azokon látványosan visszafogottabb teljesítményt nyújtott a csapat, most viszont nem ez volt a helyzet. A norvégiai csoportkörben a cseheket 14, az ukránokat 20, majd a norvégokat 4 góllal múlta felül Guillaume Gille együttese, amelynek

a herningi középdöntő nyitányán a dánok ellen nagy előnyről elveszített találkozó jelentette a fordulópontot.

Bár ezután még Portugália ellen 38 gólt kapva is simán nyertek a franciák, hétfőn az addig nullapontos spanyolok, majd szerdán a ki-ki mérkőzésen a németek is négy-négy góllal jobbnak bizonyultak. Franciaország a középdöntős csoportban így négy ponttal hetedik lett, ezzel búcsúzott.