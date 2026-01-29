Őrjöngenek a franciák, miután kéziválogatottjuk címvédőként egy helyre került a magyarokkal

Rendkívüli

A francia férfi-kézilabdaválogatott a Németország elleni szerdai vereséggel lemaradt az Európa-bajnoki elődöntőről. Miután címvédő létére csupán a hetedik helyen zárt a kézilabda Eb-n, Franciaország a világbajnoki szereplését sem biztosította még be. Magyarországhoz hasonlóan a hazájában kritizált Guillaume Gille együttese is az első kalapból várja a sorsolást.

2026. 01. 29. 10:34
Franciaország Eb-7. lett, így vb-selejtezőre kényszerül Fotó: EHF/kolektiff/Eva Manhart
A jövő évi világbajnokság májusi selejtezőjében az Európa-bajnoki 10. magyar férfi-kézilabdaválogatott a januári csoportellenfelek közül Olaszországgal vagy Lengyelországgal is találkozhat. A jelenleg is zajló kézilabda Eb-n középdöntőig jutott magyarok a címvédőként szintén már kiesett Franciaországhoz hasonlóan az első sorsolási kalapba kerültek, ám a szombati herningi sorsoláson még nem biztos, hogy fény derül az ellenfélre, ugyanis az európai selejtezősorozat második fordulóját csak márciusban rendezik – annak a nyolc párharcnak a továbbjutói csatlakoznak Olaszországhoz és Csehországhoz, így alkotják majd a második kalapot.

A Guillaume Gille vezette francia válogatott címvédőként hetedik lett a kézilabda Eb-n
A Guillaume Gille vezette francia válogatott címvédőként hetedik lett a kézilabda Eb-n. Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

A vb-selejtező kalapbeosztása:

  • 1. kalap: Franciaország, Szlovénia, Norvégia, Magyarország, Spanyolország, Svájc, Feröer szigetek, Észak-Macedónia, Hollandia, Ausztria
  • 2. kalap: Olaszország, Csehország, Bosznia-Hercegovina/Koszovó, Izrael/Georgia, Ukrajna/Szlovákia, Szerbia/Litvánia, Lengyelország/Lettország, Törökország/Románia, Görögország/Belgium, Finnország/Montenegró

Az oda-visszavágós vb-selejtezőre május 13–17. között kerül sor, a 2027-es tornát január 13–31. között rendezik Németországban.

A kézilabda Eb feléig minden jól alakult Franciaországnak

A négyszeres Európa-bajnok francia válogatott amiatt kényszerül selejtezőre, mert a kontinenstornán címvédő létére mindössze a hetedik helyen végzett. Bár az elmúlt években voltak rosszabbul sikerült Eb-i Franciaországnak, azokon látványosan visszafogottabb teljesítményt nyújtott a csapat, most viszont nem ez volt a helyzet. A norvégiai csoportkörben a cseheket 14, az ukránokat 20, majd a norvégokat 4 góllal múlta felül Guillaume Gille együttese, amelynek 

a herningi középdöntő nyitányán a dánok ellen nagy előnyről elveszített találkozó jelentette a fordulópontot.

Bár ezután még Portugália ellen 38 gólt kapva is simán nyertek a franciák, hétfőn az addig nullapontos spanyolok, majd szerdán a ki-ki mérkőzésen a németek is négy-négy góllal jobbnak bizonyultak. Franciaország a középdöntős csoportban így négy ponttal hetedik lett, ezzel búcsúzott.

A francia sajtó dühösebb Gille-nél a blama után

– Tudtuk, hogy a májusi válogatottszünetben lesznek a vb-selejtezők, úgyhogy nem is szerveztünk oda ellenfeleket felkészülési mérkőzésekre – mondta a játékosként kétszeres olimpiai bajnok Guillaume Gille a németek elleni vereség után, majd azzal nyugtatta magát, hogy más nagy csapatok is selejtezőre kényszerülnek. A németek sikerével kapcsolatban azt mondta, hogy leginkább védekezésben voltak hiányosságok a csapatánál, a fontos pillanatokban pedig elöl a helyzeteik is kimaradtak.

Ugyanakkor nem mindenki ilyen higgadt Franciaországban. A szurkolók őrjöngenek, a legismertebb lapok közül pedig a L’Équipe és a Le Parisien is hosszabb cikkben elemezte a kiesést. Előbbi szerint a 2024-es hazai olimpia negyeddöntőjéhez hasonlóan ezúttal is csúfosan elbukott a francia válogatott Németország ellen, és válaszok helyett leginkább csak kérdéseket vetett fel a cikk, hogy mi okozhatja, hogy évek óta először egyik világversenynek sem a franciák az uralkodó bajnokai. A Le Parisien cikke már súlyosabb dolgokat állított: 

a lap a „siralmas’ teljesítményt a küzdőszellem hiányára, a vezéregyéniségek alulteljesítésére és a támadások kereszttüzében lévő Gille-re is fogja.

Ami a vezéregyéniségeket illeti, a legjobb francia a góllövőlistán a 14. helyezett Dika Mem 34 találattal, míg a kapusok közül Remi Desbonnet és Charles Bolzinger 27 százalékosnál rosszabb védési hatékonysággal zárt, miközben a riválisoknál legalább egy hálóőr jobb ennél – ezek alapján nem meglepő, hogy a csapat lemaradt a döntő hétvégéről.

A franciáknál tehát hamarosan nagy változások jöhetnek, pláne,mert ez volt az utolsó olyan világverseny, amely nem számított a Los Angeles-i olimpia kapcsán. Márpedig afelől ne legyen kétségünk, hogy a párizsi nyolcadik hely után 2028-ban javítani akar a válogatott.

Férfikézilabda Eb, a herningi döntő hétvége programja

péntek:

az 5. helyért:

  • Svédország–Portugália 15.00

elődöntő:

  • Horvátország–Németország 17.45
  • Dánia–Izland 20.30

vasárnap:

  • a 3. helyért 15.15
  • döntő 18.00

 

