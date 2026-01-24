kézilabda ebFranciaországDika MemPortugália

A franciák úgy megalázták az ellenfelüket a kézilabda Eb-n, mint még soha senki

Aki megnézte a Franciaország–Portugália mérkőzést a férfikézilabda Eb-n, az nem bánta meg. A franciák úgy nyertek 46-38-ra a herningi középdöntős csoport második fordulójában, hogy már az első félidőben 28 gólt dobtak és tizenhárommal vezettek. Ez már önmagában új rekord volt, de a meccsen született 84 gól is csúcs. A franciák sikerükkel életben tartották az elődöntős álmukat két fordulóval a középdöntő vége előtt.

A korábbi veszprémi beállós, Ludovic Fabregas is kivette a részét a franciák kiütéses győzelméből
Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH Forrás: Ritzau Scanpix
Vasárnap a herningi középdöntős csoportban már a második forduló kezdődött a férfikézilabda Eb-n. Elsőnek pedig a kontinenstorna címvédője, Franciaország játszott Portugália ellen. A franciáknak mindenképpen kellett a győzelem, ugyanis két napja a dánoktól három góllal kikaptak, mindeközben a portugálok a csoportkörben hiába győzték le hatalmas meglepetésre a dánokat, a középdöntő első meccsén 32-30-ra kikaptak a németektől.  

Franciaország átrohant a portugálokon a kézilabda Eb első félidejében
Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH / Ritzau Scanpix

Kézilabda Eb: a franciák 28 gólt dobtak a portugáloknak 30 perc alatt

A francia henger nagyon hamar beindult, a találkozó lényegében már a 17. percre eldőlt, ekkor már 18-8-ra vezettek a kék mezesek. Franciaországnak lényegében minden összejött, míg a portugáloknak semmi. Dika Memék – aki egyébként újra ihletett formában játszott, nyolc góllal csapata legeredményesebb játékosa volt – könyörtelenül kihasználták a portugálok hét a hatos játékát támadásban (azaz a kapust lehozták és eggyel többen támadtak), amiben meglepetésre rengeteg volt a hiba. 

Az Eb-címvédő gyakorlatilag minden támadásából gólt dobott az első félidőben, úgy vezetett 28-15-re a játékrész végén, hogy szinte percenként dobott egy gólt. 32 lövésből 28 gól, ez 88 százalékos lövési hatékonyságot jelent. 

Nem meglepő, hogy ez új rekord az Eb-k történetében, egy félidő alatt ennyi gólt még egy válogatott sem dobott. Korábban a lengyelek tartották a csúcsot 26 góllal, a fehéroroszok ellen érték el 2014-ben. Mi, magyarok egy napja még azon háborogtunk, hogy Svájc 20 gólt dobott nekünk az első félidőben, hát akkor a portugálok mit mondhatnának? 

Még egy rekord megdőlt a kézilabda Eb őrült meccsén

A portugáloknak némi szépségtapasz, hogy legalább a második félidőt megnyerték, de így is kikaptak 46-38-ra. Ez is új rekord, ennyi gól (84) még sosem volt férfikézilabda Eb-mérkőzésen. Érdekesség, hogy a mostani tornán a Szlovénia–Montenegró meccsen már megdőlt a korábbi rekord, de az ottani 41-40-es végeredmény és 81 gól sokáig nem vezette ezt a rangsort. A franciák a tornán már másodszor dobtak 46 gólt, a csoportkörben az ukránok bánták mindezt. 

A két veszprémi közül Hugo Descat négy, míg Yanis Lenne kettő góllal zárta a mérkőzést. Az I. számú középdöntős csoportban 18 órától spanyol–dán rangadót, aztán este német–norvég meccset rendeznek. 

Férfikézilabda Eb, középdöntő 
2. FORDULÓ, I. CSOPORT (Herning)

  • Franciaország–Portugália 46-38 (28-15)
  • Spanyolország–Dánia, 18.00 (Tv: M4 Sport+)
  • Németország–Norvégia, 20.30 (Tv: M4 Sport+)

 

