A címvédő elleni hőstettel életben maradtak az olimpiai- és világbajnok reményei

A legutóbbi kézilabda-Eb fináléjának párosítása már a Herningi középdöntő első körében megismétlődött. A dán-francia meccs tétjét növelte, hogy a házigazda a portugálok elleni zakó miatt pont nélkül érkezett meg a kontinenstorna második szakaszába. Franciaország szerette volna kiejteni a versenyből nagy ellenfelét annak saját szurkolói előtt.

Mathias Gidsel (a labdával) és Dánia csatát nyert Franciaországgal szemben a kézilabda-Eb-n Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Simon Pytlick szerzett vezetést a házigazdának, 4 perc elteltével született meg az első francia gól, Hugo Descat büntetőből vette be a nyártól Veszprémben játszó Emil Nielsen kapuját (1-1). A jelenetsor megismétlődött, majd amikor Descat szélről is beköszönt, 4-2-re vezetett az Eb-címvédő Franciaország.

A nyerési kényszerben pályára lépő Mathias Gidselék az első negyedóra végéhez érve, 6-5-nél fordítottak. Rövid ideig volt előnyben az olimpiai- és világbajnok, a címvédő franciák 10-8-nál ismét kettővel jártak előrébb.

A félidőben 12-11 volt az állás a párizsi olimpián a 8. helyen zárt, a két éve az Európa-bajnoki döntőben a dánokat hosszabbítás után legyőző Franciaország javára.

Parázs kézilabda-Eb-meccs

A szünetet követően Gidsel egalizált, kisvártatva 14-12-re elléptek Richardsonék. Kétgólosnál nem tudtak nagyobb különbséget kialakítani. Emil Jakosben büntetőjét kivédte a francia kapus, Charles Bolzinger. Emil Nielsen nála is jobbat produkált, Mem ziccerét is fogta, s Gidsel betörésből elért, összességében hatodik góljával 17-16-nál hosszú idő után Dánia vezetett. A Füchse Berlin világklasszisa lerohanásból is eredményes volt (18-16), időt kért Franciaország. Nielsen jobb lábbal kirúgta Richardson hetesét, ez sem szegte a franciák kedvét. Kapust cseréltek, Remi Desbonnet egyből hárított egy lövést, s 22-21-nél megint fordítottak.

Dániá lett a hajrá

Hat és fél perccel a vége előtt mínusz kettőről felállva egyenlített Dánia, az utolsó öt percre fordulva 27-26-os előnybe került.

Rasmus Lauge kétperces kiállítása nehéz helyzetbe hozhatta volna Nikolaj Jacobsen együttesét, ám Thibaud Briet gyenge átlövését „lenyelte” Nielsen kapus, Pytlick a nyolcadik gólját is belőtte, s megnyerte ezt a periódust a saját szurkolói által is fanatizált házigazda, 29-27-re vezetett.

Maradt 3 perc hátra, az izgalom a tetőfokára hágott, az idővel is jól sáfárkodtak a dánok, akik nem adtak egyenlítési esélyt, sőt, a végén még szélről bevittek egy találatot közvetlenül a dudaszó pillanata előtt. Dánia 32-29-re győzött Franciaország ellen, s versenyben maradt az elődöntőbe jutásért.