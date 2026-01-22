kézilabda-EbFranciaországDánia

A címvédő elleni hőstettel életben maradtak az olimpiai- és világbajnok reményei

Dánia 32-29-re legyőzte a címvédő Franciaországot a férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. A címvédő franciák azzal a tudattal léptek pályára Herningben, ha megismétlik korábbi dániai bravúrjukat, minimálisra csökkentik riválisuk esélyét a legjobb 4 közé kerülésre. Felváltva vezettek a csapatok, több klasszisteljesítmény is volt mindkét oldalon. A hajrában Emil Nielsenék tudtak felülkerekedni, s győzelmükkel versenyben maradtak a kézilabda-Eb legjobb 4 csapata közé kerülésért vívott harcban.

A legutóbbi kézilabda-Eb fináléjának párosítása már a Herningi középdöntő első körében megismétlődött. A dán-francia meccs tétjét növelte, hogy a házigazda a portugálok elleni zakó miatt pont nélkül érkezett meg a kontinenstorna második szakaszába. Franciaország szerette volna kiejteni a versenyből nagy ellenfelét annak saját szurkolói előtt.

Simon Pytlick szerzett vezetést a házigazdának, 4 perc elteltével született meg az első francia gól, Hugo Descat büntetőből vette be a nyártól Veszprémben játszó Emil Nielsen kapuját (1-1). A jelenetsor megismétlődött, majd amikor Descat szélről is beköszönt, 4-2-re vezetett az Eb-címvédő Franciaország. 

A nyerési kényszerben pályára lépő Mathias Gidselék az első negyedóra végéhez érve, 6-5-nél fordítottak. Rövid ideig volt előnyben az olimpiai- és világbajnok, a címvédő franciák 10-8-nál ismét kettővel jártak előrébb.

 A félidőben 12-11 volt az állás a párizsi olimpián a 8. helyen zárt, a két éve az Európa-bajnoki döntőben a dánokat hosszabbítás után legyőző Franciaország javára.

Parázs kézilabda-Eb-meccs

A szünetet követően Gidsel egalizált, kisvártatva 14-12-re elléptek Richardsonék. Kétgólosnál nem tudtak nagyobb különbséget kialakítani. Emil Jakosben büntetőjét kivédte a francia kapus, Charles Bolzinger. Emil Nielsen nála is jobbat produkált, Mem ziccerét is fogta, s Gidsel betörésből elért, összességében hatodik góljával 17-16-nál hosszú idő után Dánia vezetett. A Füchse Berlin világklasszisa lerohanásból is eredményes volt (18-16), időt kért Franciaország. Nielsen jobb lábbal kirúgta Richardson hetesét, ez sem szegte a franciák kedvét. Kapust cseréltek, Remi Desbonnet egyből hárított egy lövést, s 22-21-nél megint fordítottak. 

Dániá lett a hajrá

Hat és fél perccel a vége előtt mínusz kettőről felállva egyenlített Dánia, az utolsó öt percre fordulva 27-26-os előnybe került. 

Rasmus Lauge kétperces kiállítása nehéz helyzetbe hozhatta volna Nikolaj Jacobsen együttesét, ám Thibaud Briet gyenge átlövését „lenyelte” Nielsen kapus, Pytlick a nyolcadik gólját is belőtte, s megnyerte ezt a periódust a saját szurkolói által is fanatizált házigazda, 29-27-re vezetett.

 Maradt 3 perc hátra, az izgalom a tetőfokára hágott, az idővel is jól sáfárkodtak a dánok, akik nem adtak egyenlítési esélyt, sőt, a végén még szélről bevittek egy találatot közvetlenül a dudaszó pillanata előtt. Dánia 32-29-re győzött Franciaország ellen, s versenyben maradt az elődöntőbe jutásért.

Férfikézilabda-Eb, középdöntő, 1. forduló

I. csoport eredményei: Spanyolország–Norvégia 34-35, Németország–Portugália 32-30, Franciaország–Dánia 29-33

Az állás: 1. Németország 4 pont, 2. Franciaország 2, 3. Portugália 2, 4. Dánia 2, 5. Norvégia 2,  

6. Spanyolország 0

II. csoport pénteki programja: 15.30 Izland–Horvátország, 18.00 Svájc–Magyarország (tv.: M4 Sport), 20.30 Szlovénia–Svédország

Az állás: 1. Svédország 2 pont, 2. Szlovénia 2, 3. Izland 2, 4. Magyarország 0, 5. Svájc 0,  

6. Horvátország 0 

 

