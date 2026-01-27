kézilabda ebFranciaországGuillaume GilleSpanyolország

Katasztrófáról beszél a franciák edzője a kézi Eb-n, akit szétszednek a vereség után

Franciaország a férfikézilabda Európa-bajnokság hétfői játéknapján 36-32-re kikapott Spanyolországtól Herningben. A franciák edzőjét szétszedi a sajtó, miután két napja még Eb-rekordot jelentő 84 gólos meccsen 46 gólt dobva nyert csapata a portugálok ellen. Dániában örültek a gallok vereségének, emellett még bele is rúgtak a francia válogatottba.

Perlai Bálint
2026. 01. 27. 6:05
Guillaume Gille kiakadt saját válogatottja, a franciák teljesítménye miatt a spanyolok elleni meccsen a kézilabda Eb-n
Guillaume Gille kiakadt saját válogatottja, a franciák teljesítménye miatt a spanyolok elleni meccsen a kézilabda Eb-n Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
A férfikézilabda Eb hétfői játéknapja a herningi középdöntős csoportról szólt. Az I. számmal jelölt hatosban már a harmadik fordulót rendezték, délután Norvégia és Portugália 35-35-ös döntetlent játszott, ami nagyjából egyet is jelent a két válogatott kiesésével. A meccs nem ment le balhé nélkül, ugyanis a társházigazda norvégok azzal vádolták meg riválisukat, hogy lehallgatták őket időkérés közben. A norvégok szerint az egyik portugál játékos a tévé közvetítést figyelte, ahol tisztán lehetett hallani a történteket, ez pedig elég is volt a vádaskodáshoz. A herningi csoport második mérkőzésén aztán jött a még nagyobb meglepetés: az eddig pont nélküli Spanyolország 36-32-re legyőzte az idáig csupán a dánoktól kikapó franciákat. Jordi Ribera együttese az első félidőben alapozta meg a győzelmét, 20-14-re vezetett a szünetben, a meccs legjobbja egyértelműen a Barcelona játékosa, Ian Barrufet lett, aki meg sem állt tíz gólig. 

A franciák csak rohantak a spanyolok után, sima vereség lett a vége a kézilabda Eb-n
A franciák csak rohantak a spanyolok után, sima vereség lett a vége a kézilabda Eb-n  Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Kézilabda Eb: francia döbbenet, a szövetségi kapitány kemény szavai

Franciaországban meghökkentek a vereségen, ami nem véletlen. Guillaume Gille csapata két napja 46-38-ra győzte le a portugálokat – akkor már az első félidőben 28 gólt dobott, ami természetesen új Eb-csúcs –, könnyen lehet, hogy az Eb-címvédő ezután nem tudott kellően felpörögni a spanyolok elleni meccsre. Mindez pedig ki is jött az első félidőben, ahol noha a franciák még 8-7-re vezettek, onnantól kezdve viszont csak rohantak az eredmény után. A szövetségi kapitány nem is beszélt mellé a lefújás után

A kezdésünk minden szempontból katasztrofális volt. Hagytuk, hogy a spanyolok önbizalma az egekig nőjön, nem voltunk kellően agresszívak. Úgy érzem, a szakmai stábbal nem tudtuk a játékosokat eléggé tűzben tartani.

Támadásban időbe telt, mire megtaláltuk a ritmust. Noha megnyertük a második félidőt, sok labdát dobtunk a kapusba, ami nagyon dühítő. Összességében a teljesítményünk ma jóval elmaradt a várttól, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk mindezzel – kezdte Gille, aki nem véletlenül beszélt elszalasztott esélyről. A franciák egy győzelemmel kedvező helyzetbe kerültek volna az utolsó forduló előtt, de így hétfő este a dán–német rangadón a házigazdának kellett szurkolniuk – mindez célt ért, Dánia 31-26-ra nyert

A Nantes játékosa, Nicolas Tournat és a Montpeiller kapusa, Rémi Desbonnet is a pocsék védekezést emelte ki. Utóbbi szerint ez a teljesítmény nem volt méltó a franciákhoz.

Dániában nemcsak örülnek a francia bukásnak, hanem beléjük is rúgnak

A legnagyobb dán sportoldal, a tv2.dk természetesen kiemelten foglalkozott a spanyol–francia meccsel, ugyanis a dánok így este a németek elleni ötgólos győzelmükkel már biztos elődöntősök az Európa-bajnokságon. A dán TV2 csatorna szakkomentátora, a korábbi kézilabdázó, Claus Möller Jakobsen a mérkőzésről szóló tudósításában keményen fogalmazott a gallok teljesítményéről: „Ez hatalmas sokk. Franciaország rendkívül arrogáns hozzáállást tanúsított a mérkőzésen. Kijöttek a pályára, és hagyták, hogy Spanyolország teljesen elsöpörje őket. Taktikailag is alulmaradtak, anélkül hogy a francia edző, Guillaume Gille reagált volna bármit is. Gille rendkívül gyenge edzői munkát végzett a spanyolok ellen.”

Ki-ki meccs jön a kézilabda Eb-n

Miután Dánia legyőzte Németországot, így szerdán 18 órakor a német–francia rangadó dönt a másik továbbjutóról. Ha Franciaország nyer, akkor címvédőként bejut az elődöntőbe, minden más eredmény a németeknek jó. A franciákkal ráadásul az a kisebb fajta szégyen is megeshet, hogy ha kikapnak, akkor még a csoport harmadik helyére sem érhetnek oda, ebben az esetben pedig az ötödik helyért sem játszhatnak Herningben.

Férfikézilabda Eb, középdöntő
3. forduló, I. csoport (Herning):

  • Portugália–Norvégia 35-35 (17-18)
  • Spanyolország–Franciaország 36-32 (20-14)
  • Dánia–Németország 31-26 (13-12)

A csoport állását ide kattintva tekintheti meg!

