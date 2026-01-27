Katasztrófáról beszél a franciák edzője a kézi Eb-n, akit szétszednek a vereség után

A férfikézilabda Eb hétfői játéknapja a herningi középdöntős csoportról szólt. Az I. számmal jelölt hatosban már a harmadik fordulót rendezték, délután Norvégia és Portugália 35-35-ös döntetlent játszott, ami nagyjából egyet is jelent a két válogatott kiesésével. A meccs nem ment le balhé nélkül, ugyanis a társházigazda norvégok azzal vádolták meg riválisukat, hogy lehallgatták őket időkérés közben. A norvégok szerint az egyik portugál játékos a tévé közvetítést figyelte, ahol tisztán lehetett hallani a történteket, ez pedig elég is volt a vádaskodáshoz. A herningi csoport második mérkőzésén aztán jött a még nagyobb meglepetés: az eddig pont nélküli Spanyolország 36-32-re legyőzte az idáig csupán a dánoktól kikapó franciákat. Jordi Ribera együttese az első félidőben alapozta meg a győzelmét, 20-14-re vezetett a szünetben, a meccs legjobbja egyértelműen a Barcelona játékosa, Ian Barrufet lett, aki meg sem állt tíz gólig.

A franciák csak rohantak a spanyolok után, sima vereség lett a vége a kézilabda Eb-n Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Kézilabda Eb: francia döbbenet, a szövetségi kapitány kemény szavai

Franciaországban meghökkentek a vereségen, ami nem véletlen. Guillaume Gille csapata két napja 46-38-ra győzte le a portugálokat – akkor már az első félidőben 28 gólt dobott, ami természetesen új Eb-csúcs –, könnyen lehet, hogy az Eb-címvédő ezután nem tudott kellően felpörögni a spanyolok elleni meccsre. Mindez pedig ki is jött az első félidőben, ahol noha a franciák még 8-7-re vezettek, onnantól kezdve viszont csak rohantak az eredmény után. A szövetségi kapitány nem is beszélt mellé a lefújás után.

A kezdésünk minden szempontból katasztrofális volt. Hagytuk, hogy a spanyolok önbizalma az egekig nőjön, nem voltunk kellően agresszívak. Úgy érzem, a szakmai stábbal nem tudtuk a játékosokat eléggé tűzben tartani.

Támadásban időbe telt, mire megtaláltuk a ritmust. Noha megnyertük a második félidőt, sok labdát dobtunk a kapusba, ami nagyon dühítő. Összességében a teljesítményünk ma jóval elmaradt a várttól, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk mindezzel – kezdte Gille, aki nem véletlenül beszélt elszalasztott esélyről. A franciák egy győzelemmel kedvező helyzetbe kerültek volna az utolsó forduló előtt, de így hétfő este a dán–német rangadón a házigazdának kellett szurkolniuk – mindez célt ért, Dánia 31-26-ra nyert.