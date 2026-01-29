kézilabdaImre Bencekézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatotthorvát férfi kézilabda-válogatottIlic Zoranmagyar férfi kézilabda-válogatott

Imre Bence után a svédek és a szerbek is kifakadtak a horvátokat segítő játékvezetőkre

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Horvátország elleni vereséggel zárta az Európa-bajnokságot. Az eredmény azt is jelentette, hogy Svédország lemarad az elődöntőről, így érthetően szomorúak voltak a társházigazdánál. A kézilabda Eb keddi játéknapján a svéd–magyar összecsapás vége egy skandinávoknak kedvező játékvezetői ítélettel végződött, és most Svédországban ismét hasonlóról beszélnek: Ilics Zoran esete a horvátok elleni találkozó hajrájában ismét nem a magyarokat segítette. Imre Bence is kitért erre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 7:17
Ilics Zoran (jobbra) ellen fújtak a játékvezetők a horvátok elleni mérkőzés utolsó percében Fotó: EHF/kolektiff/Anze Malovrh
Kedden este a férfikézilabda Eb malmői középdöntős mérkőzésén Magyarország bravúros döntetlent ért el Svédország ellen, de ha az utolsó másodpercekben Szita Zoltán ziccerénél hétméterest ítéltek volna a német játékvezetők, akár a győzelem is meg lehetett volna – a belülvédekezést videózás után sem akarták észrevenni a bírók. Másnap hasonló volt a helyzet a horvát–magyar összecsapáson. Ilics Zoran egygólos hátrányban, negyven másodperccel a vége előtt gólt szerzett, ám ezúttal is belemenést fújtak a (norvég) játékvezetők. Később Horvátország szerzett még egy gólt Imre Bence és társai ellen, így alakult ki a 27-25-ös végeredmény, amellyel délnyugati szomszédaink válogatottja a társházigazda Svédország kárára elődöntőbe jutott.

Imre Bence beszélt Ilics Zoran esetéről, a svédek vele értettek egyet a Horvátország–Magyarország kézilabda Eb-mérkőzés után
Imre Bence beszélt Ilics Zoran esetéről, a svédek vele értettek egyet a Horvátország–Magyarország kézilabda Eb-mérkőzés után. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

Az aligha vitatható, hogy David Mandic lába valóban kívül volt, az már inkább, hogy elfoglalta-e védőként a pozícióját – a szabály szerint ugyanis enélkül nem ítélhető belemenés.

Imre Bence a játékvezetőket kritizálta

A vereséget követően az Európa-bajnokságot tizedik helyen záró magyar válogatott játékosai közül Imre Bence volt az, aki kitért az esetre, és kritizálta a bírókat:

– Nehéz ezt most megélni, hogy megint egy... Tegnap nem akartam erről beszélni, mert nem is érdekelt, elvégre nagyon boldog voltam, hogy szereztünk egy pontot egy ilyen svéd válogatott ellen, amelynek még volt tétje. Lehet, hogy kívül volt (a védő lába – a szerk.), sőt én is azt láttam, csak hát ez rossz, hogy tegnap nem merték végül befújni, és ma már igen. 

Mi, játékosok azért nem most vagyunk a legfrissebbek, és néha azt érzem, hogy megint a játékvezetők voltak a leggyengébb emberek a meccsen, úgy, mint tegnap.

Ezt szomorú azért megélni – mondta a találkozó után a később lapunknak is nyilatkozó magyar jobbszélső az M4 Sportnak.

A svédeket is bosszantja a horvát–magyar mérkőzés vége

A horvát sajtó nem foglalkozott az esettel, a csalódott svédek – akik egy nappal korábban Szita esetéről hallgattak – azonban annál inkább, elvégre ha Horvátország nem nyert volna Magyarország ellen, akkor helyette a Svájcot kiütő társházigazda jutott volna a legjobb négy közé. A svéd kézilabdalegenda, Martin Frändesjö szerint meg kellett volna adni Ilics gólját:

– Hihetetlen, hogy ez lett az ítélet. Minden azon az utolsó támadáson múlt, és nagyon kétesnek tűnt a szituáció. Nekem gólnak tűnt. Sok minden Magyarország ellen szólt, látszott is, hogy Rodríguez (Chema, a szövetségi kapitány – a szerk.) nem volt boldog, elvégre minden kérdéses helyzetben ellenük fújtak, pedig az ilyenek általában kiegyenlítik egymást – vélte a játékosként világbajnok és négyszeres Európa-bajnok Frändesjö, akihez hasonlóan több más svéd szakértő úgy vélte, legalábbis videózásra biztosan szükség lett volna.

Ilics Zoran a svéd médiának nyilatkozva a következőket mondta: – Szerintem fantasztikusan kézilabdáztunk, de ugyanúgy dőlt el, mint tegnap Svédország ellen. 

A játékvezető megint egy kicsit a másik csapatot segítette, de mit lehet tenni? Ez a sport 

– összegzett a magyar jobbátlövő.

A horvátok nagy riválisaként a már a csoportkörben kiesett szerbek sem örültek, hogy szomszéduk jutott tovább, több más lap mellett a Sportal és a MozzartSport is bosszúsan azt emelte ki a szerdai mérkőzés kapcsán, hogy Horvátország játékvezetői segítséggel nyert Magyarország ellen. Ez hozzánk hasonlóan a svédeket aligha vigasztalja...

Férfikézilabda Eb, a herningi döntő hétvége programja

péntek:

az 5. helyért:

  • Svédország–Portugália 15.00

elődöntő:

  • Horvátország–Németország 17.45
  • Dánia–Izland 20.30

vasárnap:

  • a 3. helyért 15.15
  • döntő 18.00

 

