Búcsú Malmőtől: a svédek tettek egy apró szívességet a magyar válogatottnak

Véget ért a középdöntő a férfikézilabda Európa-bajnokságon. Dánia legyőzte Norvégiát, ezzel elődöntős, ahol Izland ellen játszik. Svédország csak az ötödik helyért küzdhet, erre Svájc elleni győzelemmel hangolt, amellyel a magyar válogatott sem járt rosszul, így ugyanis a helvéteket megelőzve a tizedik helyen zárta a kézilabda Eb-t Chema Rodríguez csapata.

2026. 01. 28. 22:02
A svéd szurkolók Malmőben búcsúzóul győzelemnek örülhettek, ami ugyan elődöntőt nem ért, a magyar válogatott viszont jól járt Fotó: AFP/TT News Agency/Johan Nilsson
A férfikézilabda Eb középdöntője véget ért, s ezzel Malmö be is fejezte rendezési feladatait, a helyosztóknak már kivétel nélkül a dániai Herning ad otthont. Malmőt a hazai svéd válogatott búcsúztatta el, a nagy ünneplés esélye nélkül: miután korábban Izland, majd a magyarok ellen fordító Horvátország is nyert, eddigre már eldőlt, hogy Svédország nem nyerhet érmet az Európa-bajnokságon, csak az ötödik helyért játszhat, akárhogy is végez Svájc ellen. A magyar válogatott pontos helyezése viszont ezen a találkozón dőlt el. Mindeközben az izlandiak és a horvátok már Dánia meccsét figyelték, ahol eldőlt, melyikük kapja a házigazdát ellenfélül az elődöntőre.

A dánok nem bonyolódtak számolgatásba, simán nyerte Norvégia ellen, a kézilabda Eb elődöntőjében a magyar válogatott csoportjából Izland lesz az ellenfelük
A dánok nem bonyolódtak számolgatásba, simán nyerte Norvégia ellen, a kézilabda Eb elődöntőjében a magyar válogatott csoportjából Izland lesz az ellenfelük Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

Dánia még az első csoportkör végén kapott ki Portugáliától, a középdöntőt így nulla ponttal kezdte. Ott viszont nyert Franciaország, Spanyolország és Németország ellen is, majd az utolsó fordulóban Norvégia sem jelentett akadályt.

Milyen elődöntők lesznek a kézilabda Eb-n?

Ez azt jelenti, hogy Dánia megnyerte csoportját, s az elődöntőben Izland ellen játszik. A másik ágon Németország és Horvátország csap össze a fináléért.

Hogy szerepelt a magyar válogatott?

Svédország a számára már tét nélküli mérkőzésen, Svájc ellen fölényes győzelemmel hangolt az ötödik helyért zajló meccsére, amelyet majd a portugálok ellen vív.

Mivel Svájc kikapott, Magyarország megelőzte a helvéteket, így a magyar válogatott középdöntős csoportjában az ötödik, összességében az Eb-n a célként kitűzött legjobb nyolc helyett a tizedik helyen végzett.

Férfikézilabda Eb, középdöntők, utolsó forduló

I. csoport

Az eredmény:

  1. Dánia 8 pont
  2. Németország 8
  3. Portugália 5
  4. Franciaország 4
  5. Norvégia 3
  6. Spanyolország 2

II. csoport

Az eredmény:

  1. Horvátország 8 pont
  2. Izland 7
  3. Svédország 7
  4. Szlovénia 4
  5. Magyarország 2
  6. Svájc 2

További program

Péntek, 15.00, az 5. helyért: Svédország–Portugália
Péntek, 17.45, elődöntő: Horvátország–Németország
Péntek, 20.30, elődöntő: Dánia–Izland
Vasárnap, 15.15: bronzmérkőzés
Vasárnap, 18.00: döntő

Az Eb eldőlt helyezései

7. Franciaország
8. Szlovénia
9. Norvégia
10. Magyarország
11. Spanyolország
12. Svájc
13. Feröer-szigetek
14. Észak-Macedónia
15. Hollandia
16. Ausztria
17. Csehország
18. Olaszország
19. Szerbia
20. Georgia
21. Lengyelország
22. Románia
23. Montenegró
24. Ukrajna 

 

 

