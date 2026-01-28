Búcsú Malmőtől: a svédek tettek egy apró szívességet a magyar válogatottnak

A férfikézilabda Eb középdöntője véget ért, s ezzel Malmö be is fejezte rendezési feladatait, a helyosztóknak már kivétel nélkül a dániai Herning ad otthont. Malmőt a hazai svéd válogatott búcsúztatta el, a nagy ünneplés esélye nélkül: miután korábban Izland, majd a magyarok ellen fordító Horvátország is nyert, eddigre már eldőlt, hogy Svédország nem nyerhet érmet az Európa-bajnokságon, csak az ötödik helyért játszhat, akárhogy is végez Svájc ellen. A magyar válogatott pontos helyezése viszont ezen a találkozón dőlt el. Mindeközben az izlandiak és a horvátok már Dánia meccsét figyelték, ahol eldőlt, melyikük kapja a házigazdát ellenfélül az elődöntőre.

A dánok nem bonyolódtak számolgatásba, simán nyerte Norvégia ellen, a kézilabda Eb elődöntőjében a magyar válogatott csoportjából Izland lesz az ellenfelük Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

Dánia még az első csoportkör végén kapott ki Portugáliától, a középdöntőt így nulla ponttal kezdte. Ott viszont nyert Franciaország, Spanyolország és Németország ellen is, majd az utolsó fordulóban Norvégia sem jelentett akadályt.

Milyen elődöntők lesznek a kézilabda Eb-n?

Ez azt jelenti, hogy Dánia megnyerte csoportját, s az elődöntőben Izland ellen játszik. A másik ágon Németország és Horvátország csap össze a fináléért.

Hogy szerepelt a magyar válogatott?

Svédország a számára már tét nélküli mérkőzésen, Svájc ellen fölényes győzelemmel hangolt az ötödik helyért zajló meccsére, amelyet majd a portugálok ellen vív.