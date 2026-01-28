férfi kézilabda válogatottférfi kézilabda EbMagyarországIlyés FerencMagyar Kézilabda Szövetség

A magyarok nem teljesítették az Eb-célkitűzést, a szövetség elnöke mégsem mérges

Horvátország ellen lejátszotta utolsó Európa-bajnoki mérkőzését a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Az már a horvátok elleni 27-25-ös vereséggel zárult találkozó előtt biztossá vált, hogy a válogatott nem éri el kitűzött célt, azonban Ilyés Ferenc, a hazai szövetség elnöke pozitívan értékelte a tornát.

Kibédi Péter
2026. 01. 28. 20:53
Ilyés Ferenc a helyszínen nézte végig a magyarok utolsó meccsét, és a vereség ellenére gratulált a játékosoknak. Forrás: MKSZ
Már a horvátoktól elszenvedett 27-25-ös vereség előtt biztos volt, hogy a magyar válogatott nem éri el a Magyar Kézilabda Szövetség által kitűzött célt és a tizedik vagy a tizenegyedik helyen végez a tornán. Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke mégis inkább pozitívan értékelte a kontinenstornán történteket.

Ilyés Ferenc szerint az Európa-bajnokságon a mutatott játék miatt nincs oka szégyenkeznie a magyar válogaottnak
Ilyés Ferenc szerint az Európa-bajnokságon mutatott játék miatt nincs oka szégyenkezésre a magyar válogatottnak Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Ilyés Ferenc: a meccseken látott teljesítmény komoly érték

A szövetség elnöke ugyanakkor hangsúlyozta: a puszta helyezésnél összetettebb képet mutat az Európa-bajnokság, hiszen a csapat hét mérkőzésen keresztül nagy terhelést kapott, és a hajrában is versenyben volt a legerősebb ellenfelekkel szemben.

Részben csalódott vagyok amiatt, hogy nem értük el a célkitűzést, hiszen az volt az elvárás, hogy a középdöntőben pontokat gyűjtve elérjük a nyolcadik helyet. Ez sajnos nem sikerült. Ugyanakkor a csapat mindent megtett a pályán, óriási küzdelmet mutatott, és hét mérkőzést végigjátszani ilyen intenzitással komoly mentális és fizikai terhelést jelent. Az, hogy a végén még ilyen szoros meccseket tudtunk játszani, mindenképpen érték.

A svéd házigazda elleni pontszerzés és a horvátok elleni végletekig kiélezett mérkőzés a szövetségi elnök szerint egyértelműen jelzi a válogatott erejét. Ilyés Ferenc úgy látja,

az olimpiai ciklus jelenlegi szakaszában reális képet kapott a szakmai stáb arról, hol tart a csapat két és fél évvel a játékok előtt. Kiemelte a fiatalok szerepét: több játékos stabil kezdőként segítette az együttest, míg Pergel Andrej is értékes perceket kapott nemzetközi szinten.

Hozzátette, hogy a célkitűzés meghatározásakor még számoltak Bánhidi Bence szerepvállalásával, valamint a korábbi vezéregyéniségek, Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor pótlása is kihívást jelentett a világversenyen. 

A mostani Európa-bajnokság ebből a szempontból tanulási folyamat volt, amelynek hozadéka a következő években mérhető majd igazán.

Ilyés Ferenc lapunknak adott videóinterjáját itt nézheti meg:
 

 

