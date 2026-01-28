kézilabda ebközépdöntőMagyarországHorvátország

Chema Rodríguez nem beszélhet mindenről, de bízik a sors igazságszolgáltatásában

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a Horvátország elleni 27-25-ös vereséggel zárta a szereplését az Európa-bajnokságon. A már komolyabb tét nélkül küzdő magyar együttes az elődöntőbe kerülésért harcoló rivális ellen lendületesen és jól játszva négy góllal is vezetett, de a végén a horvátok felülkerekedtek. Paprikás hangulatban ért véget a mérkőzés, ahogy a svédek ellen, ezúttal is kétes játékvezetői ítéletek sújtották Magyarországot. Chema Rodríguez nem a bírókat okolja a várakozás alatti szereplésért.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 28. 20:28
Chema Rodríguez Malmö, 2026. január 28. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mér
Chema Rodríguez szerint elhagyta a szerencséje és az ereje a csapatát Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar férfikézilabda-válogatott az elődöntőbe kerülésért küzdő Horvátország ellen lendületesen és jól játszva sokáig vezetett. Négygólos is volt az előnye Chema Rodríguez csapatának, 20-20-nál egyenlített az ellenfél, majd a vezetést is átvette, s 27-25-re végül Horvátország nyert. A rivális első helyen került az elődöntőbe a középdöntős csoportból, amelyben Magyarország két ponttal zárt.

Chema Rodríguez
Chema Rodríguez csapatát megfékezték a horvátok (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Chema Rodríguez visszafogta magát

– Büszke vagyok, megmutattuk, milyen csapat vagyunk. Kicsit meg kell nyugodnom a történtek után. Sok dolgot akarok mondani, de most nem olyan könnyű, és mindenről nem beszélhetek. Harcoltunk, jó munkát végeztünk, nem tudtunk nyerni, pedig megérdemeltük volna. Emelt fővel mehetünk haza, mert jó munkát végeztünk. 

A második félidőben kiütközött a fáradtság. Egy-két játékoson nagyon látszott, és már nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint az első harminc percben.

Ez támadásban és talán védekezésben is hátrányt jelentett. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, ám nem volt szerencsénk, ahogy a svédek elleni hajrában sem – értékelt Chema Rodríguez, a két évvel ezelőtti Eb-n 5., a mostani Európa-bajnokságon viszont az első nyolc közül kiszoruló Magyarország szövetségi kapitánya. 

– Az kiderült, hogy mindenki ellen tudunk harcolni és versenyképesek vagyunk. Szoros volt az összes meccsünk, a szerencse hiányzott. Svédországgal és Svájccal döntetlenre végeztünk. Most Horvátországtól az utolsó másodpercekben kaptunk ki. Reméljük, a következő tornán visszaadja a sors, amit most elvett!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.