Chema Rodríguez nem beszélhet mindenről, de bízik a sors igazságszolgáltatásában

A magyar férfikézilabda-válogatott az elődöntőbe kerülésért küzdő Horvátország ellen lendületesen és jól játszva sokáig vezetett. Négygólos is volt az előnye Chema Rodríguez csapatának, 20-20-nál egyenlített az ellenfél, majd a vezetést is átvette, s 27-25-re végül Horvátország nyert. A rivális első helyen került az elődöntőbe a középdöntős csoportból, amelyben Magyarország két ponttal zárt.

Chema Rodríguez csapatát megfékezték a horvátok (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Chema Rodríguez visszafogta magát

– Büszke vagyok, megmutattuk, milyen csapat vagyunk. Kicsit meg kell nyugodnom a történtek után. Sok dolgot akarok mondani, de most nem olyan könnyű, és mindenről nem beszélhetek. Harcoltunk, jó munkát végeztünk, nem tudtunk nyerni, pedig megérdemeltük volna. Emelt fővel mehetünk haza, mert jó munkát végeztünk.

A második félidőben kiütközött a fáradtság. Egy-két játékoson nagyon látszott, és már nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint az első harminc percben.

Ez támadásban és talán védekezésben is hátrányt jelentett. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, ám nem volt szerencsénk, ahogy a svédek elleni hajrában sem – értékelt Chema Rodríguez, a két évvel ezelőtti Eb-n 5., a mostani Európa-bajnokságon viszont az első nyolc közül kiszoruló Magyarország szövetségi kapitánya.

– Az kiderült, hogy mindenki ellen tudunk harcolni és versenyképesek vagyunk. Szoros volt az összes meccsünk, a szerencse hiányzott. Svédországgal és Svájccal döntetlenre végeztünk. Most Horvátországtól az utolsó másodpercekben kaptunk ki. Reméljük, a következő tornán visszaadja a sors, amit most elvett!