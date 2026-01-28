A végére elfogyott az erő, drámai vereséggel zárult a magyaroknak a kézilabda Eb

Napra pontosan egy évvel ezelőtt, Zágrábban lépett egymás ellen pályára a magyar és a horvát férfi-kézilabdaválogatott a 2025-ös vb negyeddöntőjében. Azt a csatát máig emlékezetes körülmények között vesztette el a magyar csapat, s ezzel elesett a legjobb négy közé jutás lehetőségétől. 2026. január 28-án más volt a helyzet Malmőben a kézilabda Eb-n. A horvátok győzelmük esetén Izlandot követve az elődöntőbe masíroztak volna, a mieink viszont akkor sem kerülhettek volna be a legjobb nyolc közé, ha nyernek. A magyar és a horvát csapat ütközetét nagy izgalommal figyelték a svédek, ugyanis a horvátok diadala a skandinávok legjobbjait is megfosztotta volna az elődöntő elérésének lehetőségétől.

A kézilabda Eb utolsó magyar meccse a horvátok elleni ütközet volt Malmőben. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Ez a harc volt a végső a kézilabda Eb-n

A magyarok számára az sem jelentett könnyebbséget, hogy 24 órán belül két mérkőzést kellett lejátszaniuk. A keddi, Svédország ellen 32-32-re végződött harmadik meccs után szerdán 18 órakor jött a negyedik, egyben utolsó találkozó a legutóbbi vb ezüstérmese, azaz a horvát csapat ellen. A magyar csapat kapujában először kezdett Bartucz László. Az első gólt is mi szereztük, majd rögtön emberhátrányba kerültünk. Ez sem zavarta meg a lelkesen és jól játszó magyarokat, akik négy perc elteltével 3-1-re vezettek. Imre Bence a szélről verte be a negyediket, majd Ligetvári keveredett le a másik szélre és 5-2-re növelte az előnyt. A horvát csapat teljesen lefagyva kezdte a mérkőzést, nem sokkal később pedig időt is kellett kérnie az elődöntőre áhítozó együttesnek. Ez a miniszünet sem segített, mert Bartucz László védése után Imre Bence 6-2-es állást alakított ki.

Az elejétől kezdve a hét a hat elleni játékot vállaló magyar csapat az első üres kapus gólt a 9. percben kapta meg. Ez sem jelentett nagy gondot, mert tartottuk az előnyt. Bóka Bendegúz kiszorított helyzetből lőtt gólt, 8-5 ide. A hatalmas tempóban elég sokat hibázott mind a két csapat. Viszont órási gólokat dobtunk, a 16. percben Ilic bombázta szét a horvátok falát, ezzel 10-7 lett az állás.

Nehezedett a helyzet, mert a 18. percben előbb Ligetvárit, majd Sipost állította ki a két norvég bíró. A kettős hátrányban küzdő magyarok Ilic révén óriási gólt lőttek, a horvát csapat nem is akart hinni a szemének. Kaptunk ugyan gólt, de összességében elég jól megúsztuk ezt a kritikus 1 perc 50 másodpercet. Utána viszont hosszas, majdnem öt percen át tartó magyar gólcsend következett. Horvátország fel is jött egy gólra (12-11), így Imre Bence a lehető legjobbkor értékesített egy hétméterest. Továbbra is Imre Bence percei következtek, ekkor az ő góljai tartották életben a magyarokat, hogy aztán Pergel Andrej is beköszönjön. Nagyszerűen játszott a magyar válogatott, tényleg jó volt nézni azt a dinamikus kézilabdát, amit kitettünk a pályára. A félidőben 15-13-ra vezettünk, ráadásul a második játékrészt emberelőnyben kezdhettük.