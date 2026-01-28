kézilabda ebhorvát férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

A végére elfogyott az erő, drámai vereséggel zárult a magyaroknak a kézilabda Eb

A horvát férfi-kézilabdaválogatott 27-25-re legyőzte Magyarországot Malmőben a kézilabda Eb középdöntőjének utolsó körében. A kézilabda Eb-n ezzel az izlandi mellett a horvát csapat jutott be a legjobb négy közé, a svédek már semmiképp nem lehetnek elődöntősök.

Lantos Gábor
2026. 01. 28. 19:36
Fazekas Gergő (j) és a horvát David Mandic a magyar csapat utolsó mérkőzésén Malmöben Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Napra pontosan egy évvel ezelőtt, Zágrábban lépett egymás ellen pályára a magyar és a horvát férfi-kézilabdaválogatott a 2025-ös vb negyeddöntőjében. Azt a csatát máig emlékezetes körülmények között vesztette el a magyar csapat, s ezzel elesett a legjobb négy közé jutás lehetőségétől. 2026. január 28-án más volt a helyzet Malmőben a kézilabda Eb-n. A horvátok győzelmük esetén Izlandot követve az elődöntőbe masíroztak volna, a mieink viszont akkor sem kerülhettek volna be a legjobb nyolc közé, ha nyernek. A magyar és a horvát csapat ütközetét nagy izgalommal figyelték a svédek, ugyanis a horvátok diadala a skandinávok legjobbjait is megfosztotta volna az elődöntő elérésének lehetőségétől. 

kézilabda Eb
A kézilabda Eb utolsó magyar meccse a horvátok elleni ütközet volt Malmőben. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert 

Ez a harc volt a végső a kézilabda Eb-n

A magyarok számára az sem jelentett könnyebbséget, hogy 24 órán belül két mérkőzést kellett lejátszaniuk. A keddi, Svédország ellen 32-32-re végződött harmadik meccs után szerdán 18 órakor jött a negyedik, egyben utolsó találkozó a legutóbbi vb ezüstérmese, azaz a horvát csapat ellen. A magyar csapat kapujában először kezdett Bartucz László. Az első gólt is mi szereztük, majd rögtön emberhátrányba kerültünk. Ez sem zavarta meg a lelkesen és jól játszó magyarokat, akik négy perc elteltével 3-1-re vezettek. Imre Bence a szélről verte be a negyediket, majd Ligetvári keveredett le a másik szélre és 5-2-re növelte az előnyt. A horvát csapat teljesen lefagyva kezdte a mérkőzést, nem sokkal később pedig időt is kellett kérnie az elődöntőre áhítozó együttesnek. Ez a miniszünet sem segített, mert Bartucz László védése után Imre Bence 6-2-es állást alakított ki.

Az elejétől kezdve a hét a hat elleni játékot vállaló magyar csapat az első üres kapus gólt a 9. percben kapta meg. Ez sem jelentett nagy gondot, mert tartottuk az előnyt. Bóka Bendegúz kiszorított helyzetből lőtt gólt, 8-5 ide. A hatalmas tempóban elég sokat hibázott mind a két csapat. Viszont órási gólokat dobtunk, a 16. percben Ilic bombázta szét a horvátok falát, ezzel 10-7 lett az állás. 

Nehezedett a helyzet, mert a 18. percben előbb Ligetvárit, majd Sipost állította ki a két norvég bíró. A kettős hátrányban küzdő magyarok Ilic révén óriási gólt lőttek, a horvát csapat nem is akart hinni a szemének. Kaptunk ugyan gólt, de összességében elég jól megúsztuk ezt a kritikus 1 perc 50 másodpercet. Utána viszont hosszas, majdnem öt percen át tartó magyar gólcsend következett. Horvátország fel is jött egy gólra (12-11), így Imre Bence a lehető legjobbkor értékesített egy hétméterest. Továbbra is Imre Bence percei következtek, ekkor az ő góljai tartották életben a magyarokat, hogy aztán Pergel Andrej is beköszönjön. Nagyszerűen játszott a magyar válogatott, tényleg jó volt nézni azt a dinamikus kézilabdát, amit kitettünk a pályára. A félidőben 15-13-ra vezettünk, ráadásul a második játékrészt emberelőnyben kezdhettük.

Malmö, 2026. január 28. Fazekas Gergő (j) és a horvát Luka Lovre Klarica a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fazekas Gergő (jobbra) és a horvát Luka Lovre Klarica harca a mérkőzésen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

A második félidőt újabb góllal kezdtük, ezzel ismét háromra nőtt a magyar csapat előnye. Innentől kezdve tényleg csak az volt a kérdés, hogy kibírjuk-e erővel ezt a harminc percet. Az idő múlásával a horvátok egyre idegesebbek lettek, miközben a magyarok szinte kegyelmi állapotban kézilabdáztak. Bartucz László továbbra is nagyokat védett, majd a 35. percben újra négy góllal húztunk el. A hét a hat elleni játék nem mindig jött be, megint üres kapus gólt kapott a magyar csapat. 

A 40. percben kritikussá vált a helyzet, mert a mieink ereje mintha fogyóban lett volna. Sostaric hetesével már csak egy góllal vezettünk. Újra Sostaric következett, hetesből egyenlített. Nagyon sok idő volt még hátra, 19 perc, Chema Rodríguez nem tehetett mást, mint időt kért. Hiába. A 46. percben először vezettek a horvátok, akik ettől vérszemet kaptak. Imre Bence mellé durrantott egy hetest, ez a lehető legrosszabbkor jött. Az ellentámadást gólra váltották a horvátok, 20-22, tovatűnőben voltak a remények. 

Mint egy falat kenyér, úgy kellett Ilic gólja. Most a horvát csapat húzta elő a hét a hat elleni játékot. A lelátón a szomorú magyar drukkerek mellett a falfehér arcú svédek is kezükbe temették az arcukat. Azzal ugyanis, hogy a horvát csapat vezetett, Svédország kiesésre állt. Az utolsó tíz percre egygólos horvát vezetéssel fordultunk. 

Malmö, 2026. január 28. Dagur Sigurdson, a horvát válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Dagur Sigurdson, a horvát válogatott szövetségi kapitánya. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert 

A horvát kapus, Kuzmanovic védett nagyot, majd végre mi lőttünk üres kapus gólt. Martinovic azonban erre is tudott válaszolni. Mandic két percet kapott, mi pedig hetest, amit Imre Bence ezúttal belőtt. A magyar kapuban Palasics váltotta Bartucz Lászlót. Sajnos, ő sem tudta védeni az újabb horvát hetest, amit Sostaric lőtt be. Pergel Andrej bombagólt ragasztott a felsőbe (25-26), három perc volt már csak hátra.

Palasics a lehető legjobbkor szedett le egy átlövést, majd jött a hét a hat elleni magyar játék. Nálunk volt a lehetőség, de nem mertünk lőni. Jött az ellentámadás, Sipost kiállították. Palasics védett. De hiába, mert az utolsó szó a horvát csapaté volt. 27-25, ez a vége, a horvát csapat a legjobb négy közé jutott, Svédország kiesett onnan.

A magyar csapat szinte végig hősiesen küzdött, de az utolsó perceket a vb-ezüstérmes bírta jobban. Ezzel az is eldőlt, hogy a magyarok semmiképp sem végezhetnek az első nyolcban, de a végső helyezésünk csak az esti, utolsó összecsapás után derül majd ki. Azon a mérkőzésen a svédek a svájciak ellen játszanak. De azt már most tudni lehet, hogy a magyarok vagy a 10. vagy a 11. helyen zárják az Eb-t.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, II-es középdöntő csoport, 4. forduló: Magyarország–Horvátország 27-25 (15-13)

