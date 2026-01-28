Izland révbe ért, elődöntős a kézilabda Eb-n

Bár papíron még a szlovén csapatnak is volt esélye a négy közé jutásra, az izlandiak semmit sem bíztak a véletlenre. Az egész meccsen nagy fölényben játszó skandináv csapat. A második félidő elején 20-20-nál még egyenlő volt az állás, de onnan Izland megrázta magát és hatalmas rohamot indítva eldöntötte a mérkőzés sorsát. 39-31, ez a vége, Izland a négy közé jutott.

Ez az izlandi győzelem nagyon nem jött jól a svédeknek, akik most reszketve figyelik majd a 18 órakor kezdődő összecsapást, amelyet a magyar és a horvát csapat vív egymással. Ha ott a horvátok nyernek, akkor 20.30-kor Svédország úgy lép pályára Svájc ellen, hogy semmiképpen sem juthat be a négy közé.