Izland révbe ért, elődöntős a kézilabda Eb-n

Az izlandi férfikézilabda-válogatott 39-31-re legyőzte a szlovénokat Malmőben, és ezzel az is eldőlt, hogy a II-es középdöntő csoportból a skandináv csapat biztosan bejutott a legjobb négy közé.

2026. 01. 28. 17:17
Az izlandi csapat elsőként jutott be a négy közé a II-es középdöntő csoportból Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
Bár papíron még a szlovén csapatnak is volt esélye a négy közé jutásra, az izlandiak semmit sem bíztak a véletlenre. Az egész meccsen nagy fölényben játszó skandináv csapat. A második félidő elején 20-20-nál még egyenlő volt az állás, de onnan Izland megrázta magát és hatalmas rohamot indítva eldöntötte a mérkőzés sorsát. 39-31, ez a vége, Izland a négy közé jutott.

Ez az izlandi győzelem nagyon nem jött jól a svédeknek, akik most reszketve figyelik majd a 18 órakor kezdődő összecsapást, amelyet a magyar és a horvát csapat vív egymással. Ha ott a horvátok nyernek, akkor 20.30-kor Svédország úgy lép pályára Svájc ellen, hogy semmiképpen sem juthat be a négy közé.

