férfi kézilabda Ebnémet férfi kézilabda-válogatottfrancia férfi kézilabda-válogatott

A különversenyt elveszítette a sztárjuk, mégis boldogok most a németek

Kialakult a férfikézilabda Eb-elődöntő mezőnye, de a párosítás még nem. Németország 38-34-re nyert Franciaország ellen, Juri Knorrék így elődöntősök, de még kérdés, hogy Dánia előtt vagy mögött jutnak tovább a középdöntőből. A csoportelsőre Izland, a második helyezettre Horvátország vár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 19:47
A német Juri Knorr és a francia Dika Mem is szórta a gólokat, de csak előbbi lehetett igazán boldog: Németország elődöntős a kézilabda Eb-n, a címvédő Franciaország nem Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Míg a férfikézilabda Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának képe kusza volt az utolsó forduló előtt, Herningben egyetlen lényegi kérdés maradt szerdára, Németország és Franciaország pedig egymás ellen döntötte el, hogy melyikük jut az elődöntőbe Dánia mellett. Mindkét csapat két vereséget szenvedett el az Eb-n, a németek szerencséje, hogy a szerbek elleni váratlan botlásuk a középdöntős tabellán már nem szerepel, ellentétben a franciák Spanyolország elleni vereségével. Így a németeknek elég lett volna a döntetlen is, a címvédő Franciaország győzelmi kényszerben játszott.

Németország egyetlen pillanatig sem állt kiesésre a Franciaország elleni, negyeddöntőnek is beillő kézilabda Eb-meccsen
Németország egyetlen pillanatig sem állt kiesésre a Franciaország elleni, negyeddöntőnek is beillő kézilabda Eb-meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt

A negyeddöntőnek tekinthető találkozó első félidejében a németek egyetlen pillanatra sem kerültek hátrányba. Mindkét kapus alig-alig mutatott be védést, Németország pedig szép lassan ellépett, a szünetben 19-15-re vezetett.

Kézilabda Eb: Németország elődöntős, Franciaország befejezte

A második félidőben volt öt gól is a német előny, de a franciák felzárkóztak, 32-31-nél szorosnak ígérkezett a végjáték.

A németek azonban ekkor már kiegyenlíteni sem engedték a címvédőt, 38-34 lett a vége. A meccs embere a tízgólos Juri Knorr lett, még úgy is, Dika Mem (11 gól) az egyéni különversenyben lepipálta.

Németország elődöntős, Franciaország pedig még az ötödik helyért sem játszhat, az a lehetőség vélhetően Portugáliának jut, hacsak a norvégok le nem győzik nagy különbséggel Dániát. A dánoknak sem érdektelen a találkozó: csak a győzelemmel nyerik meg a csoportot, különben Németország mögött, a második helyen jutnak az elődöntőbe.

A csoportelsőség Izland elleni elődöntőt ér Dániának, ha nem nyer az utolsó fordulóban, akkor Horvátország lesz a házigazda ellenfele a döntőbe jutásért.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, I. középdöntős csoport

Utolsó forduló

  • Portugália–Spanyolország 35-27
  • Németország–Franciaország 38-34
  • Dánia–Norvégia 20.30

Az állás

  1. Németország 8 pont/5 meccs
  2. Dánia 6/4
  3. Portugália 5/5
  4. Franciaország 4/5
  5. Norvégia 3/4
  6. Spanyolország 2/5

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.