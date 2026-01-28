A különversenyt elveszítette a sztárjuk, mégis boldogok most a németek

Míg a férfikézilabda Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának képe kusza volt az utolsó forduló előtt, Herningben egyetlen lényegi kérdés maradt szerdára, Németország és Franciaország pedig egymás ellen döntötte el, hogy melyikük jut az elődöntőbe Dánia mellett. Mindkét csapat két vereséget szenvedett el az Eb-n, a németek szerencséje, hogy a szerbek elleni váratlan botlásuk a középdöntős tabellán már nem szerepel, ellentétben a franciák Spanyolország elleni vereségével. Így a németeknek elég lett volna a döntetlen is, a címvédő Franciaország győzelmi kényszerben játszott.

Németország egyetlen pillanatig sem állt kiesésre a Franciaország elleni, negyeddöntőnek is beillő kézilabda Eb-meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt

A negyeddöntőnek tekinthető találkozó első félidejében a németek egyetlen pillanatra sem kerültek hátrányba. Mindkét kapus alig-alig mutatott be védést, Németország pedig szép lassan ellépett, a szünetben 19-15-re vezetett.

Kézilabda Eb: Németország elődöntős, Franciaország befejezte

A második félidőben volt öt gól is a német előny, de a franciák felzárkóztak, 32-31-nél szorosnak ígérkezett a végjáték.

A németek azonban ekkor már kiegyenlíteni sem engedték a címvédőt, 38-34 lett a vége. A meccs embere a tízgólos Juri Knorr lett, még úgy is, Dika Mem (11 gól) az egyéni különversenyben lepipálta.

Németország elődöntős, Franciaország pedig még az ötödik helyért sem játszhat, az a lehetőség vélhetően Portugáliának jut, hacsak a norvégok le nem győzik nagy különbséggel Dániát. A dánoknak sem érdektelen a találkozó: csak a győzelemmel nyerik meg a csoportot, különben Németország mögött, a második helyen jutnak az elődöntőbe.

A csoportelsőség Izland elleni elődöntőt ér Dániának, ha nem nyer az utolsó fordulóban, akkor Horvátország lesz a házigazda ellenfele a döntőbe jutásért.