Itt a perdöntő bizonyíték arra, hogy Magyarország bírói tévedés áldozata lett + videó

Szita Zoltán az utolsó másodpercekben, 32-32-es állásnál ziccert lőhetett volna, ám Hampus Wanne eléfutott a büntetőterületen belül. Hétméteres helyett mégis belemenést ítéltek a német játékvezetők, akik videózás után sem gondolták meg magukat. A férfikézilabda Eb Magyarország–Svédország középdöntős mérkőzésén így maradt a döntetlen, amely egyik csapatnak sem volt jó eredmény.
A magyar kézilabda-válogatott játékosának, Szita Zoltánnak a svédek elleni esete videón
Az is felvetődött, hogy a háromgólos Szita lába esetleg hozzáért a hatos vonalához, és emiatt nem adtak hetest a bírók, de az alábbi felvételek alapján egyértelmű, hogy erről szó sincsen. Wanne ellenben belül állt, így a szabályok értelmében büntetőnek kellett volna következnie.
Ha mindez nem elég egyértelmű, íme, a pillanat képen, ami minden kétséget eloszlat:
Mindez az M4 Sport Instagram-bejegyzésében is jól látszik. Az EHF a jelenetet mégsem tartotta érdemesnek arra, hogy foglalkozzon vele…
Magyarország Horvátország ellen zárja az Eb-t
A magyarok szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést sem.
Az európai szövetség (EHF) sem igazán törődött a vitatott esettel az összefoglalójában:
