Itt a perdöntő bizonyíték arra, hogy Magyarország bírói tévedés áldozata lett + videó

Szita Zoltán az utolsó másodpercekben, 32-32-es állásnál ziccert lőhetett volna, ám Hampus Wanne eléfutott a büntetőterületen belül. Hétméteres helyett mégis belemenést ítéltek a német játékvezetők, akik videózás után sem gondolták meg magukat. A férfikézilabda Eb Magyarország–Svédország középdöntős mérkőzésén így maradt a döntetlen, amely egyik csapatnak sem volt jó eredmény.

Szita Zoltán (balra) a hajrában a szabályok szerint hétméterest harcolt volna ki Magyarországnak Svédország ellen a férfikézilabda Eb-n. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A magyar kézilabda-válogatott játékosának, Szita Zoltánnak a svédek elleni esete videón

Az is felvetődött, hogy a háromgólos Szita lába esetleg hozzáért a hatos vonalához, és emiatt nem adtak hetest a bírók, de az alábbi felvételek alapján egyértelmű, hogy erről szó sincsen. Wanne ellenben belül állt, így a szabályok értelmében büntetőnek kellett volna következnie.

Ha mindez nem elég egyértelmű, íme, a pillanat képen, ami minden kétséget eloszlat:

Szita Zoltán ugrik, a lába a vonal mögött, Wanne ellenben a hatoson belül védekezik. Hétméterest kellett volna ítélni

Mindez az M4 Sport Instagram-bejegyzésében is jól látszik. Az EHF a jelenetet mégsem tartotta érdemesnek arra, hogy foglalkozzon vele…

Magyarország Horvátország ellen zárja az Eb-t

A magyarok szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést sem.

Az európai szövetség (EHF) sem igazán törődött a vitatott esettel az összefoglalójában: