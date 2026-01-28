kézilabdakézilabda ebSzita Zoltán

Itt a perdöntő bizonyíték arra, hogy Magyarország bírói tévedés áldozata lett + videó

A középdöntő 3. fordulójában Magyarország 32-32-es döntetlent játszott a társházigazda Svédország ellen a férfikézilabda Eb-n. Az Európa-bajnoki mérkőzés végén Szita Zoltánnal történtekről olyan videó került nyilvánosságra, amely bizonyítja, hogy hibás játékvezetői döntés született.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 8:59
Szita Zoltán ziccerénél nem láttak svéd szabálytalanságot a játékvezetők Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szita Zoltán az utolsó másodpercekben, 32-32-es állásnál ziccert lőhetett volna, ám Hampus Wanne eléfutott a büntetőterületen belül. Hétméteres helyett mégis belemenést ítéltek a német játékvezetők, akik videózás után sem gondolták meg magukat. A férfikézilabda Eb Magyarország–Svédország középdöntős mérkőzésén így maradt a döntetlen, amely egyik csapatnak sem volt jó eredmény.

Szita Zoltán (balra) a hajrában a szabályok szerint hétméterest harcolt volna ki Magyarországnak Svédország ellen a férfikézilabda Eb-n.
Szita Zoltán (balra) a hajrában a szabályok szerint hétméterest harcolt volna ki Magyarországnak Svédország ellen a férfikézilabda Eb-n. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A magyar kézilabda-válogatott játékosának, Szita Zoltánnak a svédek elleni esete videón

Az is felvetődött, hogy a háromgólos Szita lába esetleg hozzáért a hatos vonalához, és emiatt nem adtak hetest a bírók, de az alábbi felvételek alapján egyértelmű, hogy erről szó sincsen. Wanne ellenben belül állt, így a szabályok értelmében büntetőnek kellett volna következnie.

Ha mindez nem elég egyértelmű, íme, a pillanat képen, ami minden kétséget eloszlat:

Szita Zoltán ugrik, a lába a vonal mögött, Wanne ellenben a hatoson belül védekezik. Hétméterest kellett volna ítélnii
Szita Zoltán ugrik, a lába a vonal mögött, Wanne ellenben a hatoson belül védekezik. Hétméterest kellett volna ítélni 

Mindez az M4 Sport Instagram-bejegyzésében is jól látszik. Az EHF a jelenetet mégsem tartotta érdemesnek arra, hogy foglalkozzon vele…

Magyarország Horvátország ellen zárja az Eb-t

A magyarok szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen zárják szereplésüket, mivel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem juthatnak tovább, és nem érhetik el céljukat, a nyolc közé kerülést sem.

Az európai szövetség (EHF) sem igazán törődött a vitatott esettel az összefoglalójában:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu