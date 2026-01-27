Bírói csalást hozó meccsen hősies magyar küzdelem, döntetlen Svédország ellen

Kedden váratlanul és a magyar válogatott számára nem feltétlenül kedvező eredményt hozott a svájci és az izlandi csapat középdöntős mérkőzése Malmöben. Ki gondolta volna, hogy a két nappal ezelőtt a svédeket hazai pályán agyonverő izlandiak nem tudnak nyerni a középdöntős csoport utolsó helyén álló Svájc ellen? A vége 38-38 lett, a svájciak ezzel pontot szereztek és a tabellán az utolsó helyre lökték le a magyarokat. Izland óriási lehetőséget szalasztott el, a horvátok nem. A tavalyi vb-ezüstérmes horvát csapat a szlovénok megverésével tettek egy lépést az elődöntő felé. A keddi nap utolsó mérkőzése a magyarok és a svédek között zajlott, a svédek sem hibázhattak többet azok után, hogy Izlandtól kikaptak. Ami bennünket illet, már csak az lehetett a cél, hogy valahogy mozduljunk el a II-es középdöntő csoport utolsó helyéről a kézilabda Eb-n. Egyben a mérkőzés előtt az is eldőlt, hogyha kikapunk a svédektől, a csapat semmiképp sem tud bejutni a legjobb nyolc közé, márpedig előzetesen ez volt az MKSZ célkítűzése.

Magyar szurkolók Malmöben a kézilabda Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Őrült hangulat a kézilabda Eb magyar mérkőzésén

A meccs első gólját Zoran Ilic szerezte, ezzel vezetett a magyar válogatott, de nem sokkal később már 2-1 volt az állás a hazaiaknak. Ahogyan várható volt, óriási tempót diktáltak a svédek, de az elején jól tartottuk magunkat, minden svéd gólra jött egy magyar. 4-4-nél Palasics Kristóf hetest védett, ezzel csendesítette el a hatalmas malmöi csarnok. A 9. percben Imre Bence hetesével újra a magyar csapat vezetett, majd Bodó iszonyatos bombája után már 6-4-re vezetett Magyarország. Várakozáson felüli jó kezdés volt ez.

Sajnos ez nem tartott sokáig. A svéd csapat megrázta magát, percekkel később már 8-7-re ők vezettek. Sokszor nem tuduk velük tartani a lépést. Imre Bence hetesét Palicka két kézzel fogta meg, ilyet sem látunk gyakran ezen a szinten. Ezzel együtt egyenlíthettünk volna, de Sipos Adrián is kihagyta a helyzetet. Ez pedig megbosszulta magát, mert a svéd csapat újabb góljával már 9-7 lett az állás. Védekezésben nem állt össze a magyar fal, ezt a svéd csapat könyörtelenül kihasználta. Imre Bence a kihagyott büntető után javított, szép szélsőgólt helyezett el a skandináv kapuba, nem sokkal később ugyanő egy szerzett labdát követően lőtt az üres svéd ketrecbe. 10-10, újra egyenlített a magyar együttes.