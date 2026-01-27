kézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Bírói csalást hozó meccsen hősies magyar küzdelem, döntetlen Svédország ellen

A magyar férfi kézilabda-válogatott hősies küzdelemben játszott 32-32-es döntetlent a házigazda svéd csapat ellen Malmöben. Ezt a meccset sokáig emlegetjük majd. Különösen a végét, mert amit a két német bíró az utolsó másodpercben művelt, arra nincsenek szavak.

Lantos Gábor
2026. 01. 27. 22:10
Imre Bence a svédek elleni mérkőzésen Malmöben Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
Kedden váratlanul és a magyar válogatott számára nem feltétlenül kedvező eredményt hozott a svájci és az izlandi csapat középdöntős mérkőzése Malmöben. Ki gondolta volna, hogy a két nappal ezelőtt a svédeket hazai pályán agyonverő izlandiak nem tudnak nyerni a középdöntős csoport utolsó helyén álló Svájc ellen? A vége 38-38 lett, a svájciak ezzel pontot szereztek és a tabellán az utolsó helyre lökték le a magyarokat. Izland óriási lehetőséget szalasztott el, a horvátok nem. A tavalyi vb-ezüstérmes horvát csapat a szlovénok megverésével tettek egy lépést az elődöntő felé. A keddi nap utolsó mérkőzése a magyarok és a svédek között zajlott, a svédek sem hibázhattak többet azok után, hogy Izlandtól kikaptak. Ami bennünket illet, már csak az lehetett a cél, hogy valahogy mozduljunk el a II-es középdöntő csoport utolsó helyéről a kézilabda Eb-n. Egyben a mérkőzés előtt az is eldőlt, hogyha kikapunk a svédektől, a csapat semmiképp sem tud bejutni a legjobb nyolc közé, márpedig előzetesen ez volt az MKSZ célkítűzése.

kézilabda Eb
Magyar szurkolók Malmöben a kézilabda Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Őrült hangulat a kézilabda Eb magyar mérkőzésén

A meccs első gólját Zoran Ilic szerezte, ezzel vezetett a magyar válogatott, de nem sokkal később már 2-1 volt az állás a hazaiaknak. Ahogyan várható volt, óriási tempót diktáltak a svédek, de az elején jól tartottuk magunkat, minden svéd gólra jött egy magyar. 4-4-nél Palasics Kristóf hetest védett, ezzel csendesítette el a hatalmas malmöi csarnok. A 9. percben Imre Bence hetesével újra a magyar csapat vezetett, majd Bodó iszonyatos bombája után már 6-4-re vezetett Magyarország. Várakozáson felüli jó kezdés volt ez.

Sajnos ez nem tartott sokáig. A svéd csapat megrázta magát, percekkel később már 8-7-re ők vezettek. Sokszor nem tuduk velük tartani a lépést. Imre Bence hetesét Palicka két kézzel fogta meg, ilyet sem látunk gyakran ezen a szinten. Ezzel együtt egyenlíthettünk volna, de Sipos Adrián is kihagyta a helyzetet. Ez pedig megbosszulta magát, mert a svéd csapat újabb góljával már 9-7 lett az állás. Védekezésben nem állt össze a magyar fal, ezt a svéd csapat könyörtelenül kihasználta. Imre Bence a kihagyott büntető után javított, szép szélsőgólt helyezett el a skandináv kapuba, nem sokkal később ugyanő egy szerzett labdát követően lőtt az üres svéd ketrecbe. 10-10, újra egyenlített a magyar együttes. 

Malmö, 2026. január 27. Imre Bence (j) gólt dob a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
Imre Bence remekül játszott a svédek elleni meccs első félidejáben Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A 23. percben 12-12-es állásnál Sipos Adriánt kiméletlenül orrba verték, de ez a két német játékvezetőnél semmit sem ért. Pedig érdemes lett volna visszanézni. A labda hozzánk került, de eladtuk. Szerencsére a svéd csapat sem állt a helyzet magaslatán, majd nem sokkal később Szita góljával visszavettük a vezetést. Mi több, a szünetig meg is tartottuk. Az első félidő utolsó gólja Rosta Miklósé volt, ezzel alakult ki a 16-14-es magyar vezetés. Várakozáson felül játszott a magyar csapat, a nagy kérdés az volt, hogy a második félidőben tudjuk-e ezt fokozni, s bírják-e erővel a magyar játékosok. 

Jó magyar kezdés után jött a visszaesés a második félidőben

A második félidőt a magyar csapat kezdte el, micsoda kezdés volt ez, mert Ligetvári góljával először vezettünk három góllal. Szinte hihetetlen, milyen jól játszottunk. Palasics védett, majd a másik oldalon Palicka is bemutatott egy óriási hárítást. Sajnos a következő két gól a svédeké volt, ahelyett, hogy mi mentünk volna el négy góllal, máris csak egy volt az előny. Üres kapus gólt még nem kaptunk ezen a meccsen, most igen, ez sem jött jól. Nem véletlenül dühöngött Fazekas Gergő. A svéd csapat újra lendületbe jött, újabb üres kapus gólt kaptunk, s a 38. percben egyenlő volt az állás. Az ember tényleg nem akart hinni a szemének, pláne akkor nem, amikor pár pillanattal később újra az előbb még a padlón fekvő svédek vezettek. Nem véletlenül kellett időt kérnie Chema Rodrígueznek.

20-20-nál rossz csere miatt emberelőnybe kerültek a svédek, a hazaiak ezt a hibát Claar révén góllal büntették. Egészen elképesztő volt mindezt átélni. 20 perc volt hátra, egy góllal vezettek a kékmezesek. Ilic egyenlített, majd Bodó nagy góljával újra átvettük a vezetést. Sajnos csak néhány pillanatig tartott ez az állapot. 

Malmö, 2026. január 27. Ilic Zoran (j) és a svéd Eric Johansson a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
Zoran Ilic nagy gólokkal jelentkezett Svédország ellen  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Claar tarthatatlannak bizonyult, már a nyolcadik gólját lőtte Palasicsnak. Majd a kilencediket úgy, hogy a magyar toronyemberek keze között ment be a labda a kapuba. Kár volt ezekért, de mindez nem törte össze az elképesztően küzdő magyar csapatot. Hej, ha a korábbi meccseken, mondjuk Svájc vagy Szlovénia ellen így játszottunk volna.

Az utolsó 10 perc 27-27-es állásnál kezdődött meg. Ki gondolta volna ezt? Vagy azt, hogy az 51. percben Imre Bence hetesével megint Magyarország vezet? Imre Bencének ez volt a hetedik gólja. Innentől kezdve tényleg csak az volt a kérdés, hogy az utolsó perceket hogyan bírjuk erővel? Időt kértek a svédek, majd lőttek két gólt, s újra átvették a vezetést. Ekkor már csak hat perc volt hátra. Chema Rodríguez időt kért. Rosta, aki eddig szinte hibátlanul játszott, mellé lőtt, a svéd csapat nem tette meg ugyanezt a szívességet. 4 perccel a vége előtt kettővel vezetett a svéd csapat, de erre még érkezett egy gyors magyar gól Fazekas Gergőtől. Ráadásul emberelőnybe kerültünk. Imre Bence pedig egyenlített. Mi jöhetett még? 

Az, hogy Palasics ziccert fogott, majd Sipos góljával újra mi vezettünk. Kettő perc volt hátra, ezt ki kellett volna bírni valahogy. Pergel kiállítása nem jött jól. A svédek villámgyorsan egyenlítettek (31-31), majd jött az újabb magyar gól Rosta révén. Egy perc sem volt már hátra és a magyar együttes vezetett. A svédek egyenlítettek, s ez is maradt a végeredmény. 

Mondjuk a hazaiak ezt a bíróknak is köszönhették, mert a végén Szita Zoltánnal szemben a svédek belül védekeztek. Videón megnézték az esetet, de nem látták úgy, hogy hetest kellett volna adni a magyaroknak. 

Lelkük rajta. Ez a hétméteres mindenképpen járt volna a hősiesen küzdő magyar csapatnak. A két német játékvezető azonban jól tudta, hol rendezték ezt a mérkőzést.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, II-es középdöntő csoport, 3. forduló: Magyarország–Svédország 32-32 (14-16)

