középdöntőSvédországMalmöMichael ApelgrenChema RodríguezEurópa-bajnokság

A magyar és a svéd kapitány is reagált a nagy port kavart játékvezetői döntésre + videó

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a társházigazda Svédországgal csapott össze Malmőben az Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában. Hősies küzdelem árán szerzett bravúrpontot a magyar csapat, 32-32-vel zárult mérkőzés. A győzelem is összejöhetett volna, hogyha a német játékvezetők az utolsó magyar támadás után hétméterest ítélnek, amikor Szita Zoltánnal szemben belül védekeztek. A találkozó után a két szövetségi kapitányt, Chema Rodríguezt és Michael Apelgrent is megkérdeztük a vitatott esetről.

Tóth Norbert
2026. 01. 28. 7:34
Chema Rodríguez bízik a játékvezetőkben.
Chema Rodríguez büszke csapatára Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia ellen elszenvedett vereség után a középdöntő harmadik fordulójában teljesen más arcát mutatta a magyar férfi-kézilabdaválogatott, amely olyan játékkal rukkolt elő, amivel nemcsak a 32-32-es döntetlennel megszerzett bravúrpontra, de akár a győzelemre is rászolgált volna. Az első perctől kezdve koncentrált kézilabdát és hatalmas tartást láthattunk a magyar csapattól, a svédek pedig láthatóan megszenvedtek a mieink játékával. A remek első félidőt követően 16-14-re vezetett Chema Rodríguez együttese. A második játékrész elején három góllal is vezettek a mieink, majd a mérkőzés hajrájában kettővel mentek a svédek, de semmi sem dőlt el az utolsó másodpercekig. Az utolsó magyar támadásnál Szita Zoltánnal szemben a svédek szabálytalanul védekeztek, majd a játékvezetők videón megnézték az esetet, de nem látták úgy, hogy hétméterest kellett volna adni. Ezzel eldőlt, hogy a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem kerülhet a legjobb nyolc közé.

Chema Rodríguez és Michael Apelgren is bízik a játékvezetők dönétsében.
Ahogy Chema Rodríguez, úgy Michael Apelgren is azt mondta a mérkőzés után, hogy nem látott visszajátszást az esetről. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Chema Rodríguez bízik a játékvezetők döntésében

Ennyi fordulat és ilyen izgalmak után kijelenthető, hogy egy igazi thrillernek is beillett volna ez a mérkőzés. — Nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy játszott itt Svédországban egy nagyon jó svéd csapat ellen, úgy, hogy szinte már esélye sem volt semmire az Eb-n. Egy olyan csapat vagyunk, amely meccsről meccsre halad, és mindet szeretné megnyerni, mindig igyekszünk a legjobbunkat nyújtani. Büszke vagyok, mert ezt megmutattuk – fogalmazott lapunknak Chema Rodríguez.

Még alakulhatott volna ennél is jobban a mérkőzés, ha az utolsó magyar támadásnál a Szita Zoltánnal szemben történt belül védekezés miatt hétméterest ítélnek a játékvezetők, azonban ez a videózás után sem történt meg. A magyar szövetségi kapitány erre az esetre is reagált:

A bírók újranézték az esetet, úgy döntöttek, hogy ez nem ér büntetőt. Mi már a következő mérkőzéssel foglalkozunk. Nem láttam még az ismétlést, de bízom a játékvezetők döntésében, ha azt mondják, nem kellett hetest adni, akkor elhiszem

– mondta Chema Rodríguez közvetlen a mérkőzés után.

Michael Apelgren szerint balszerencsések voltak a svédek

Az összecsapás után a svéd szövetségi kapitány, Michael Apelgren is kameránk elé állt, és értékelte a látottakat. A Szeged vezetőedzőjeként is dolgozó tréner megjegyezte, hogy a magyar válogatott nagyon jól játszott, és megnehezítette a svédek dolgát, a mérkőzést pedig bárki megnyerhette volna.

— Tudjuk, milyen szintet képvisel ez a magyar csapat, közel állnak hozzánk és sok más Eb-n szereplő csapathoz az erőviszonylatban. Minden meccs nagyon szoros és apróságokon múlik – mondta a svéd szakvezető, aki a már sokat emlegetett Szita Zoltán-eset kapcsán is megszólalt.

Minden nagyon gyorsan történt, de a játékvezetők videón ellenőrizték a történteket, feltételezem, jól döntöttek. Én nem láttam a videót. Így megvolt az esélyünk, hogy megszerezzük a mindent eldöntő gólt, de balszerencsénk volt

–  fogalmazott Michael Apelgren, aki a svéd hálóőr, Andreas Palicka üres kapura kihagyott lövésére utalt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu