A magyar és a svéd kapitány is reagált a nagy port kavart játékvezetői döntésre + videó

A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia ellen elszenvedett vereség után a középdöntő harmadik fordulójában teljesen más arcát mutatta a magyar férfi-kézilabdaválogatott, amely olyan játékkal rukkolt elő, amivel nemcsak a 32-32-es döntetlennel megszerzett bravúrpontra, de akár a győzelemre is rászolgált volna. Az első perctől kezdve koncentrált kézilabdát és hatalmas tartást láthattunk a magyar csapattól, a svédek pedig láthatóan megszenvedtek a mieink játékával. A remek első félidőt követően 16-14-re vezetett Chema Rodríguez együttese. A második játékrész elején három góllal is vezettek a mieink, majd a mérkőzés hajrájában kettővel mentek a svédek, de semmi sem dőlt el az utolsó másodpercekig. Az utolsó magyar támadásnál Szita Zoltánnal szemben a svédek szabálytalanul védekeztek, majd a játékvezetők videón megnézték az esetet, de nem látták úgy, hogy hétméterest kellett volna adni. Ezzel eldőlt, hogy a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem kerülhet a legjobb nyolc közé.

Ahogy Chema Rodríguez, úgy Michael Apelgren is azt mondta a mérkőzés után, hogy nem látott visszajátszást az esetről. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Chema Rodríguez bízik a játékvezetők döntésében

Ennyi fordulat és ilyen izgalmak után kijelenthető, hogy egy igazi thrillernek is beillett volna ez a mérkőzés. — Nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy játszott itt Svédországban egy nagyon jó svéd csapat ellen, úgy, hogy szinte már esélye sem volt semmire az Eb-n. Egy olyan csapat vagyunk, amely meccsről meccsre halad, és mindet szeretné megnyerni, mindig igyekszünk a legjobbunkat nyújtani. Büszke vagyok, mert ezt megmutattuk – fogalmazott lapunknak Chema Rodríguez.

Még alakulhatott volna ennél is jobban a mérkőzés, ha az utolsó magyar támadásnál a Szita Zoltánnal szemben történt belül védekezés miatt hétméterest ítélnek a játékvezetők, azonban ez a videózás után sem történt meg. A magyar szövetségi kapitány erre az esetre is reagált:

A bírók újranézték az esetet, úgy döntöttek, hogy ez nem ér büntetőt. Mi már a következő mérkőzéssel foglalkozunk. Nem láttam még az ismétlést, de bízom a játékvezetők döntésében, ha azt mondják, nem kellett hetest adni, akkor elhiszem

– mondta Chema Rodríguez közvetlen a mérkőzés után.